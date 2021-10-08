007生死有時｜Daniel Craig最後占士邦作品大熱　回顧歷代6任傳奇

相信大家一定都聽過「007」這個家喻戶曉的名字，自從 1962 年首部 007 電影《鐵金剛勇破神秘島》到眾所期待終於上映的《007：生死有時》，這部紅遍全球即將滿 60 年的動作大片系列，不管是男女老少，都對占士邦 James Bond 所串起的精彩故事所着迷！像這樣連載那麼多年的系列電影可說是非常難得，除了有精彩的劇本外，各代主角演員的詮釋能力也是不容小覷！現在就讓我們來回味一下，從「初代占士邦」辛康納利 Sean Connery 到丹尼爾克雷格 Daniel Craig，一共歷代六任男主角總共 25 部貫串整部戲精髓的歷代六任男主角他們的魅力吧！

文：Daniel Hsu, CanWind（GQ Taiwan）



1. 辛康納利 Sean Connery

說到這位已逝的一代影星，除了是首位的007演員外，還參演許多經典大片，可說是無人不知、越老越性感，更是 1999 年，時人雜誌票選最性感的「真男人」。他演了 21 年共 7 部的 007 電影，是史上就任最久的占士邦！

▼▼▼即睇第一代占士邦的代表作品▼▼▼

+ 6

第一部 007 系列也是他的首部作品《鐵金剛勇破神秘島》，從一個代號 007 的英國間諜情報員「占士邦」開啟整個故事序，講述為了調查一位消失的資深英國間諜，前往一座小島，卻意外發現反派朱利斯諾博士與背後魔鬼黨正密謀想發射火箭摧毀世界的故事。第二部為首部作品的續集，故事在講反派組織「惡魔黨 Spectre」，想利用英國派出占士邦取得蘇聯的「列克托解碼器」，再順勢殺害反上一集之仇的故事，亮點在惡魔黨的成員女主，後來愛上了占士邦，想與他私奔的故事支線，除了動作外也加入愛情的元素。

第三部《鐵金剛大戰金手指》，在描述結束任務渡假中的占士邦，在好友牽線下，發現一位名為金手指的世界富商，暗中計劃引爆金庫中的核彈，讓黃金受到輻射汙染，再用高價賣出手中所有黃金的陰謀，為了阻止他的占士邦在這集中並無支援的隻身奮鬥；第四部《鐵金剛勇戰魔鬼黨》在講述，惡魔黨偷走英國兩枚核彈，並威脅交付鉅額贖金，英國特務派出占士邦逃過一次次的追殺，奪回炸彈的故事；第五部《鐵金剛勇破火箭嶺》則是在說，美國離奇的遺失太空船，潛入日本調查的占士邦卻意外被惡魔黨活捉，在透過日本情報局的協助下，阻止背後的企業大老也是黨員的大里先生，想偷走蘇聯與美國太空船，引發戰爭的陰謀。

史恩康納萊演的最後一部正統 007 系列電影《鐵金剛勇破鑽石黨》，在描述走私率非常高的南非鑽石，卻從未出現在市場上的奇怪現象，占士邦介入調查後發現魔鬼黨首領計畫著用綁架來的人質，用他的企業來製造衛星武器，利用鑽石的折射聚集太陽光能量，發射射線摧毀世界各地的邪惡計畫。在這六部作品中，紀錄著史恩康納萊傳奇的演技。

▼▼▼即睇第二至三代占士邦的代表作品▼▼▼

+ 11

2. 佐治拉辛比 George Lazenby

曾經是汽車銷售員的佐治拉辛比，在因緣際會下被星探發掘，並成為模特兒後，為巧克力品牌「Big Fry」代言，成為廣告明星。在辛康納利請辭占士邦後，製片進行全世界最大規模的選角試鏡，劇組其實很早就注意佐治拉辛比的廣告，一直認為他或許是下一任占士邦的最佳人選。後來佐治拉辛比經由朋友的介紹也參加了試鏡，他也用從軍時期練成的好身手，說服大家獲得出演占士邦的機會，當年他才 30 歲。

雖然才出演一集的佐治拉辛比因為上映後，拍攝態度問題引發公眾輿論，但他主演的這部《鐵金剛勇破雪山堡》，票房依然不錯，劇情描述著，占士邦在海邊拯救一位想自殺的女主角，在賭場再度相遇後，意外發現女主角的爸爸居然知道當家仇人「惡魔黨」的秘密，透過合作偽裝成他的占士邦，在療養院內發現計畫著將病毒傳播到世界的故事，但在阻止反派的途中，女主卻意外遭槍殺。這集的亮點除了墜入愛河的占士邦結婚外，還有劇組擔心身為澳洲人的佐治拉辛比，無法自然展現英國人優雅的樣子，讓占士邦系列電影史無前例的第一次悲劇結尾，增加擅長的武打部分彌補他演技上的不足。

3. 羅渣摩亞 Roger Moore

身為第三任 007 的英國資深影星羅渣摩亞，可說是占士邦本人了，化身成為占士邦長達 12 年的他，用事實說明一切，儘管他從未誇耀過自己的演技，卻是演出次數最多，擁有七部 007 系列電影作品的資深占士邦！

他主演的第一部，系列電影的第八部《鐵金剛勇破黑魔黨》在說占士邦的三位同事，在接連被殺害後，遠赴異鄉調查中發現，有人在島上密謀大量販毒，企圖成為全球最大毒梟，在阻擋的過程裡，這集的占士邦也遇見了新的女主角。第九部《鐵金剛大戰金槍客》，是占士邦在開頭遭受刻有 007 代號的威脅金子彈後，為了追回太陽能轉換器與職業殺手金槍人決戰的故事。第 10 部系列電影 《鐵金剛勇破海底城》，是比上集足足多兩倍預算的電影，當年的票房也可說是史無前例，開頭超高難度的滑雪跳傘特技鏡頭，事到如今再看一次還是令人震懾，故事描述著反派劫持英國與蘇聯的兩艘核子潛艇，並利用船上的核彈頭，企圖毀滅美國與蘇聯兩國，來統治世界的故事。

第 11 部《鐵金剛勇破太空城》在講述著美國運送至英國太空船半途被劫持，在占士邦深入調查後，發現身為「壞人」的科學家的六艘太空船的巨型基地，並計畫發射經麻痹氣體，再帶著自己與精選過的優生學基因人類逃離地球，打造自己的理想國。第 12 部《鐵金剛勇破海龍幫》，則是講述意外誤觸水雷而沉的的英國特務船，在裝有導彈發射器卻來不及帶走後，占士邦與女主一起驚險奪回發射器的故事，劇情的打鬥畫面可說是相當精彩。《鐵金剛勇破爆炸黨》的故事始於一顆價值連城的「法貝熱金蛋」，在用贗品在拍賣會上調包的占士邦，發現名為八爪女的一位走私珠寶商，在用自己的馬戲團當掩護後，被壞人利用欲引爆炸彈，占士邦驚險地在觀眾面前，最後一秒解除炸彈阻止悲劇發生，緊張節奏絕無冷場。

羅渣摩亞的最後一部詹姆斯占士邦系列，也是第 14 部電影《鐵金剛勇戰大狂魔》故事在講述，占士邦在死去的同僚身上尋覓回微晶片之後，淺入負責去研製此晶片的佐倫企業調查事件，缺發現佐倫企業妄想利用大爆炸引發洪水來毀滅掉矽谷，這部片有占士邦從湖底驚險逃脫的鏡頭，不管拍攝難度還是演員敬業程度，我想在當時都是一大挑戰。

▼▼▼即睇第四至五代占士邦的代表作品▼▼▼

+ 7

4. 鐵摩彼得達頓 Timothy Dalton

這位曾受過英國倫敦皇家戲劇藝術學校的薰陶，有著演出莎士比亞戲劇的經驗鐵摩彼得達頓，他有著深厚的表演功底，在演出 007 的兩部系列電影前，就已經是英國成功的舞台劇演員。演出的占士邦，與以往不同，富有一些特色的滄桑感來發掘007的人物深度，嘗試展現出占士邦人性的一面。

他所主演的兩部 007 《鐵金剛大戰特務飛龍》、《鐵金剛勇戰殺人狂魔》，票房反應都不差，雖然最後因為版權問題，而辭去占士邦的演出，但帶給我們的精彩演技也非常值得回味。

5. 皮雅斯布士南 Pierce Brosnan

原本被推薦接手第 15 集的皮雅斯布士南，再因合約問題而錯過演出後，終於順利演出了第五代占士邦，根據當年網路的調查，他所飾演的占士邦是歷代最受網民喜愛的！也被稱為剛強與溫柔肩併的占士邦，更難得靠著他的經典西裝造型收入杜莎夫人蠟像館的一代，可惜最後布洛斯南在《新鐵金剛之黑日危機》中已經顯出許多老態，最後在拍攝完《新鐵金剛之不日殺機》後便辭去了 007 的演出。

皮雅斯布士南的首部占士邦電影《新鐵金剛之金眼睛》更是比前一部《鐵金剛勇戰殺人狂魔》的票房高出一倍！劇情說著名為「金眼睛」的強力電磁波破壞系統，竊取它的人竟是九年前假死的006號特務，並計劃著用它強大的破壞力來摧毀英國的金融電子系統，來盜取鉅款，最後占士邦深入位在古巴的太空基地阻攔。有趣的是這部片還出了同名遊戲。《新鐵金剛之明日帝國》內容在說，在混亂中拿走美軍最先進的全球定位系統編碼器的恐怖份子，與媒體大亨卡弗聯手，預計利用這個機會，挑起中國與英國間的戰爭，而擁有中國獨家播映權的他，就能藉此操作大賺一筆，而占士邦需要及時出面，解決準備向中國發射的導彈誤會紛爭。有趣的是這部片當時與《鐵達尼號》於同日上映，是唯一一部上映時未登上票房榜冠軍的「占士邦」系列電影。

《新鐵金剛之黑日危機》描述著恐怖份子，想引爆潛艇上的核彈，損壞位在俄羅斯的石油管道，藉此讓石油大幅度漲價的故事線，開始的片頭有許多人物互相追殺的糾葛，片尾更是讓整艘潛艇爆炸沉入海中，可說是相當精彩。皮雅斯布士南演出的最後，也是第二十部的系列電影《新鐵金剛之不日殺機》，場景這次來到了韓國，主要講述占士邦在執行任務時雖然成功將一位意圖叛變的北韓上校打下瀑布，但自己也因此遭到囚禁並受盡酷刑，超過一年後才被英國通過囚犯交換來重獲自由，占士邦在最後則是找出了那位出賣自己的雙面間諜。

▼▼▼即睇第六代占士邦的代表作品▼▼▼

+ 2

6.丹尼爾羅頓基克 Daniel Craig

同樣以舞台劇開起職業生涯的丹尼爾克雷格，可說是天才型演員，除了是歷史上第二位金髮占士邦，更在去年獲封為皇家海軍榮譽中校，可說是最高榮譽，在接手 007 系列電影前，已演出了許多電影主角，其中還包含了史蒂芬史匹柏導演的《慕尼黑》。到目前為止已經演出了三部占士邦系列電影，而且在第三部《新鐵金剛：智破天凶城》中，適逢首部作品《鐵金剛勇破神秘島》發行 50 週年，榮登系列電影最高票房，近期他的第四部 007 也是占士邦系列的第 25 部電影生死交戰推出！

《新鐵金剛智破皇家賭場》描述占士邦成為英國特務之前的故事，在連續完成兩項完美的刺殺行動之後，他也晉升為「00」情報員的地位。並隨著任務四處調查，而英國情報局也發現世界恐怖組織的銀行家契夫軻正舉辦撲克牌賭博大賽籌錢，並立刻請占士邦聯手，意圖摧毀想解此大撈一筆的契夫軻，雖在成功贏下獎金後將占士邦抓獲，但後者在神秘人的協助下逃脫，劇情最後有一段搶奪占士邦在賭場獎金的故事，對戰畫面相當精彩！

《新鐵金剛之量子殺機》延續上一級的故事，在摯愛薇絲朋被殺後，決心展該調查，在抽絲剝繭的過程中，發現了首腦多明尼克以環保組織作煙幕彈， 事實上操控著龐大的犯罪集團，正想在南美洲的玻利維亞發動政變的陰謀，透過協助流亡獨裁者麥德拉諾奪回政權，來換取他們國家上看起來雜草叢生，但具有重要資源的土地！這部片也是系列電影中跨國場景最多的一部。

《新鐵金剛：智破天凶城》描述著占士邦所屬的軍情六處秘密基地遭人偷襲，在調查的過程遇到刺客，搏鬥中上司M夫人下指令開槍，卻意外將占士邦狙擊而墜入河中，大家以為已經死去的占士邦卻絕境逢生的找回了上司，為了拯救岌岌可危的軍情六處，占士邦不惜將一切都賠上了，老家Skyfall莊園更是在結尾被炸毀，最後在 M 夫人的遺囑下，展開下個命令，為下一集的開頭埋下伏筆。

而剛上映的《007：生死有時》是克雷格簽約飾演占士邦的最後作品，雖然未來的占士邦接班人究竟是誰還沒有定案，但可想而知下部 007 應該會是全新的世代！

延伸閱讀：

一點都不難！Daniel Craig 的 6 堂紳士穿搭課程，帥氣的 007 私下這麼穿！

《007 生死交戰》終極預告發布！電影可能會「賜死」龐德來結束丹尼爾克雷格的經典系列？

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：歷代 6 任詹姆斯龐德大剖析！丹尼爾克雷格《007 生死交戰》如何能成為 007 新經典代表作？】