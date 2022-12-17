寵物小精靈｜小智與比卡超引退？　播出至今25年主角要換人

日本人氣動畫《寶可夢》（Pokémon，舊稱「寵物小精靈」），開播至今已有25個年頭，依舊擁有大批粉絲支持，主角小智帶着比卡超挑戰各大聯盟，近日終於奪下生涯首冠，正當粉絲都替小智開心之際，《寶可夢》官方卻宣布2023年1月13日將開始播出最終章，小智和比卡超將就此退休，消息一出全網哀號。



《寶可夢》官方16日晚間在Twitter宣布，訓練員小智的旅程將邁入最終回，並透露從2023年1月13日起，開始播出《目標是寶可夢大師》篇章，小智的初代夥伴小霞和小剛都會回歸，火箭兵團和其他初代寶可夢也都會出現，帶給大家最後的回憶殺。

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《寶可夢》在播出25年小智終於奪下世界冠軍，官方認為這正是他和比卡超急流勇退的時刻，動畫預告也曝光新一代主角，少女莉可和少年羅伊會帶着《寶可夢朱／紫》的御三家：新葉喵、呆火鱷和潤水鴨繼續新的旅程。

小智與比卡超即將引退消息曝光後，網絡上一片哀號，「看完傻眼，主角居然換人」、「智爺要退休了，我的童年啊QQ」、「真的要把皮卡丘（比卡超）換掉？誰夠資格？」、「終於退休了，一直長不大也很好笑」。

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