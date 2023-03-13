奧斯卡｜關繼威高喊「保持你夢想」 曾棄演員夢因1套戲激勵返幕前

美國華裔男演員關繼威（Ke Huy Quan）憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once，又譯媽的多重宇宙、瞬息全宇宙）揚威奧斯卡，成功贏下最佳男配角，且在頒獎台上激動叫大家「保持夢想」，演說感動人心。

這位來自越南華僑家庭的51歲男星，演藝路確不順遂，曾退出幕前10多年，幸2018年一套他無參與出演、但由多位亞裔主演的電影《我的超豪男友》取得成功，激勵他重燃演員夢，他曾稱一邊哭一邊看此戲。



在《奇異女俠玩救宇宙》中飾演楊紫瓊丈夫的關繼威終取走小金人，他在台上哽咽致詞，感謝妻子、導演、其他同戲演員等，談到自己「我曾在難民營待過一年...... 我終來到了這裡，荷里活的最大舞台。」

他所說的「夢想是你必須相信的東西，我幾乎放棄了我的。想對你們所有人說，請保持你的夢想！」更是振奮人心（演說全文見本文末）。

關繼威說到的「我幾乎放棄了我的（夢想）」，此言非虛，他在美國是童星出身，之後又拍過港產片，但中途有10多年因缺乏機會而退出了幕前，改到幕後。

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曾待在香港難民營

關繼威的故事，可從他來自越南華僑家庭的身份說起，1971年在越南西貢（現今的胡志明市）出生，父母是華僑。越南戰爭在1975年西貢淪陷後結束，大批越南人為逃避北越統治而逃到外國。關繼威7歲時與父母、兄弟姊妹離開越南，他與家人逃到香港，在香港難民營居住，之後再搬到美國定居。

他12歲時與家人在洛杉磯唐人街區域居住，之後參加公開招募，獲大導演史提芬史匹堡 （Steven Spielberg）選中在電影《奪寶奇兵》系列第二部曲《奪寶奇兵之魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）、《小靈精》（The Goonies）出演，成為童星，但之後得到的機會並不算多，長大後他曾在香港拍戲，出演過港產電影、2002年由鄭伊健與張柏芝主演的《無限復活》。

退居幕後結識妻子

只是一直在荷里活苦尋機會的他並不如意，在2002年後的十多年間未有拍戲，轉到幕後工作，包括曾擔任王家衛電影《2046》的副導演，並透過此戲在香港結識自己的未來妻子、同戲職員Echo。

在很長時間以來，關繼威對亞裔演員在荷里活中缺乏好角色感到沮喪，又曾整年都沒有試鏡機會，據他所指，他的妻子幫助他度過心理難關。

我的一切歸功於我一生中所愛，我的妻子Echo，20年以來，月復月、年復年，她告訴我，總有一天我的時機會到來。 關繼威在奧斯卡舞台致詞

奧斯卡：關繼威（中）獲得最佳男配角獎後，在後台與演員Ariana DeBose（右）、Troy Kotsur（左）合照（Reuters）

因一套電影重燃演員夢

直至2018年由多名亞裔演員主演的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）上映，並在西方世界取得佳績，此令關繼威大感鼓舞，覺得亞裔演員不再被邊緣化，他曾向傳媒稱「我在戲院裏看了三次，然後我哭了，因為這部電影太棒，我哭也是因為我嚴重地害怕錯過...... 我想和他們一起出現在銀幕上。」

他由此希望重返幕前，並找回他的經理人，然後在兩星期後，得到《奇異女俠玩救宇宙》的演出機會。

關繼威得獎演說全文：

我母親今年84歲，她正在家看着電視。媽媽，我剛獲得奧斯卡啦！

我的旅程始於一艘船上，在難民營待過一年，因某種原因，我終來到這裏，荷里活的最大舞台。

他們說這樣的故事只會在電影發生，我不敢相信這發生在我身上，這、這就是美國夢！

非常感謝、非常感謝學院（奧斯卡主辦單位）給予我一生的榮譽。

感謝我媽媽為讓我來到這裏所做的犧牲。

我的弟弟David，他每天都打電話給我，叫我照顧好自己。我愛你，兄弟。

感謝Ken的支持，你所做的一切。感謝A24、（導演）Daniels、Jonathan、Jamie（Jamie Lee Curtis）、Michelle（楊紫瓊）和我一生的《小靈精》兄弟Jeff Cohen（兩人1985年曾合演電影）。

我的一切歸功於我一生中所愛，我的妻子Echo，20年以來，月復月、年復年，她告訴我，總有一天我的時機會到來。

夢想是你必須相信的東西，我幾乎放棄了我的。想對你們所有人說，請保持你的夢想！

感謝、非常感謝歡迎我回來！我愛你們！謝謝，謝謝，謝謝！