奧斯卡｜關繼威高喊「保持你夢想」 曾棄演員夢因1套戲激勵返幕前

美國華裔男演員關繼威(Ke Huy Quan)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once,又譯媽的多重宇宙、瞬息全宇宙)揚威奧斯卡,成功贏下最佳男配角,且在頒獎台上激動叫大家「保持夢想」,演說感動人心。

這位來自越南華僑家庭的51歲男星,演藝路確不順遂,曾退出幕前10多年,幸2018年一套他無參與出演、但由多位亞裔主演的電影《我的超豪男友》取得成功,激勵他重燃演員夢,他曾稱一邊哭一邊看此戲。



在《奇異女俠玩救宇宙》中飾演楊紫瓊丈夫的關繼威終取走小金人,他在台上哽咽致詞,感謝妻子、導演、其他同戲演員等,談到自己「我曾在難民營待過一年...... 我終來到了這裡,荷里活的最大舞台。」

他所說的「夢想是你必須相信的東西,我幾乎放棄了我的。想對你們所有人說,請保持你的夢想!」更是振奮人心(演說全文見本文末)。

關繼威說到的「我幾乎放棄了我的(夢想)」,此言非虛,他在美國是童星出身,之後又拍過港產片,但中途有10多年因缺乏機會而退出了幕前,改到幕後。

曾待在香港難民營

關繼威的故事,可從他來自越南華僑家庭的身份說起,1971年在越南西貢(現今的胡志明市)出生,父母是華僑。越南戰爭在1975年西貢淪陷後結束,大批越南人為逃避北越統治而逃到外國。關繼威7歲時與父母、兄弟姊妹離開越南,他與家人逃到香港,在香港難民營居住,之後再搬到美國定居。

他12歲時與家人在洛杉磯唐人街區域居住,之後參加公開招募,獲大導演史提芬史匹堡 (Steven Spielberg)選中在電影《奪寶奇兵》系列第二部曲《奪寶奇兵之魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)、《小靈精》(The Goonies)出演,成為童星,但之後得到的機會並不算多,長大後他曾在香港拍戲,出演過港產電影、2002年由鄭伊健與張柏芝主演的《無限復活》。

退居幕後結識妻子

只是一直在荷里活苦尋機會的他並不如意,在2002年後的十多年間未有拍戲,轉到幕後工作,包括曾擔任王家衛電影《2046》的副導演,並透過此戲在香港結識自己的未來妻子、同戲職員Echo。

在很長時間以來,關繼威對亞裔演員在荷里活中缺乏好角色感到沮喪,又曾整年都沒有試鏡機會,據他所指,他的妻子幫助他度過心理難關。

我的一切歸功於我一生中所愛,我的妻子Echo,20年以來,月復月、年復年,她告訴我,總有一天我的時機會到來。 關繼威在奧斯卡舞台致詞

奧斯卡:關繼威(中)獲得最佳男配角獎後,在後台與演員Ariana DeBose(右)、Troy Kotsur(左)合照(Reuters)

因一套電影重燃演員夢

直至2018年由多名亞裔演員主演的《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)上映,並在西方世界取得佳績,此令關繼威大感鼓舞,覺得亞裔演員不再被邊緣化,他曾向傳媒稱「我在戲院裏看了三次,然後我哭了,因為這部電影太棒,我哭也是因為我嚴重地害怕錯過...... 我想和他們一起出現在銀幕上。」

他由此希望重返幕前,並找回他的經理人,然後在兩星期後,得到《奇異女俠玩救宇宙》的演出機會。

關繼威得獎演說全文:

我母親今年84歲,她正在家看着電視。媽媽,我剛獲得奧斯卡啦!

我的旅程始於一艘船上,在難民營待過一年,因某種原因,我終來到這裏,荷里活的最大舞台。

他們說這樣的故事只會在電影發生,我不敢相信這發生在我身上,這、這就是美國夢!

非常感謝、非常感謝學院(奧斯卡主辦單位)給予我一生的榮譽。

感謝我媽媽為讓我來到這裏所做的犧牲。

我的弟弟David,他每天都打電話給我,叫我照顧好自己。我愛你,兄弟。

感謝Ken的支持,你所做的一切。感謝A24、(導演)Daniels、Jonathan、Jamie(Jamie Lee Curtis)、Michelle(楊紫瓊)和我一生的《小靈精》兄弟Jeff Cohen(兩人1985年曾合演電影)。

我的一切歸功於我一生中所愛,我的妻子Echo,20年以來,月復月、年復年,她告訴我,總有一天我的時機會到來。

夢想是你必須相信的東西,我幾乎放棄了我的。想對你們所有人說,請保持你的夢想!

感謝、非常感謝歡迎我回來!我愛你們!謝謝,謝謝,謝謝!