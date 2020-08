歐美樂壇5位25歲以下才華小鮮肉　成功發跡全靠當今網絡世代？

這些25歲以下,有才有貌的歌壇小鮮肉,從歌到人都讓人好喜歡。

1. Shawn Mendes

1998 年出生的Shawn Mendes,他不只被譽為國民男友,更是音樂才子。Shawn Mendes可以說是才貌雙全,有顏有聲有才華還有身材。有著迷人捲捲髮的Shawn Mendes 出生加拿大,父親是葡萄牙人,母親是英國人,他的發跡故事也只有網路世代才有。 2013 年他開始在Vine上發表影片,那支翻唱Justin Bieber《As Long As You Love Me》的六秒影片讓他爆紅,一個月之後,他被簽進唱片公司,出道的第一支單曲《Life of the Party》就登上了 Billboard。

去年因為合作《Senorita》,讓當紅的Camila Cabello、Shawn Mendes有了緋聞。如今Shawn Mendes已經是連續擁有兩張告示牌冠軍專輯的新世代天王,還被《Time》選入「2018年百大影響人物」名單,可見他的影響力,IG 5,600萬人的追蹤數字更是讓人尊稱他一聲音樂圈天王。

2. Harry Styles

從One Direction到現在的萬人迷Harry Styles,Harry可以說是這個世代最秉持著作自己最迷人的偶像。從史上最強歌唱選秀比賽誕生的偶像組合One Direction單飛,一切歸零,從頭開始,發揮出自己的光芒更勝以往。身上總是帶點英國紳士不羈味道的Harry,也肯定是當下最時髦的歌手。有著完美身材比例的他,不僅超適合紳士風格,更能完美駕馭蕾絲、天鵝絨甚至是女裝,把雌雄同體的風格發揮得淋漓盡致,也是品牌Gucci的最愛。

去年推出的專輯《Fine Line》完美地詮釋了他對英式搖滾的熱情。IG 粉絲人數超過2,800萬的他,從花美男跳脫,越來越時髦也越來越好看。

3. Martin Garrix

這位來自荷蘭的百大DJ,非常清楚如何在主流音樂圈坐穩電音一哥的角色,他以洗腦的EDM曲風搭配高昂的女聲,讓他穩坐世界一線DJ。2015年他首度登上百大DJ就是第三名,隔年才20歲的他,成為世界百大DJ第1名並蟬聯三年。他的YouTube頻道有1350萬訂閱人數,更不用說他跟音樂圈的各種合作都屢創佳績。

2013年的《Animal》已經被譽為EDM國歌,至今累積了14億以上的點閱率。琅琅上口的曲調讓他幾乎每支單曲都有破億點閱率,不只是票房保證,高超的DJ技巧、宛如希臘雕像濃眉大眼的高顏值也讓粉絲為之瘋狂。

4. Conan Gray

和Shawn Mendes一樣都是1998年出生,今年21歲。蓄著長髮、聲線細膩、有著混血臉孔的Conan Gray首張專輯《Kid Krow》 就在Billboard上拿到了第五名。Conan Gray 在美國出身,父親是愛爾蘭人,母親是日本人的混血樣貌帶給他一點神祕憂鬱的氣息。Conan Gray 從 2013 年起開始在YouTube上發布影片,一開始比較與音樂無關。2017 年,他個人的創作《Idle Town》在 YouTube 上獲得百萬的點閱次數,並讓 Conan 拿到人生中第一個唱片合約。Conan Gray的音樂帶一點電、還有點憂鬱,未來前途不可限量阿!

5. Alexander23

獲Selena Gomez欽點的芝加哥的憂鬱系創作型男—Alexander23以一首文青小品《IDK You Yet》竄紅。 Alexander23從小就接觸音樂,而這個玄妙的名字由來則是因為自己在23號這天出生,來自芝加哥的他更是Michael Jordan的球迷(背號23),最重要的是,他也是在23歲真正開始決定振作人生執筆寫歌創作。2018年被環球音樂旗下新視鏡廠牌簽下,推出個人首支單曲《Dirty AF1s》,單曲瞬間在Spotify爆紅,也正式開啟了他的一連串音樂之路。

曾操刀影歌雙棲天后Selena Gomez的單曲《Rare》全新版本,先前釋出的作品也被收錄於影集《13 Reasons Why》(漢娜的遺言)第三季原聲帶。《IDK You Yet》這首他居家隔離期間創作的歌曲,因為一時興起上傳到Tiktok上而爆紅,歌曲正式釋出後也在全球狂捲逾四千萬串流。Alexander23在受訪時就曾表示,這首歌是關於內心的空虛,「特別是現在世界上發生的一切,都讓人們感到不完整,我知道我自己就是這樣。」

