我在時間盡頭等你｜李一桐跨越時空覓愛　徐佳瑩傾力演唱片尾曲　

電影《我在時間盡頭等你》（Love You Forever）由金馬獎最佳新演員李鴻其以及仙氣女神李一桐主演，改編自《星空》導演林書宇推介同名奇幻小說，是繼《你的名字。》、《回到最愛的一天》、《比悲傷更悲傷的故事》後又一套浪漫愛情電影，《我在時間盡頭等你》即將在香港上映。

愛情電影《我在時間盡頭等你》由李鴻其和李一桐主演。（影片擷圖）

改編自破百萬點擊率的奇幻愛情小說《星空》，年輕舞蹈員邱倩（李一桐 飾）前往浪漫之都布拉格追尋夢想，因一次意外翻看了年邁保安員林格（李鴻其 飾）的日記，內裡竟紀錄著邱倩從小到大的點滴，甚至連她的另一半也包含其中，熟悉的情節，陌生的戀人，翻開一頁又一頁的文字，卻像一段又一段的回憶，隨著深藏在時間盡頭的愛被一頁頁翻開，邱倩與戀人可否在同一時空相會呢？

李一桐在戲中似乎會經歷車禍後失憶，又故事又會涉及時空的科幻元素。（影片擷圖）

今次電影片尾曲《在你不知道的時間裡愛你很久》特地找來台灣金曲獎歌后LaLa徐佳瑩主唱，詞曲皆由樂團莫非定律MoreFeel包辦。徐佳瑩的歌唱實力和人氣絕對毋庸置疑，徐佳瑩片尾曲中以一貫的細膩溫柔唱腔演唱，格外有味道，相信會成為《小幸運》、《有一種悲傷》後的電影金曲。歌名亦巧妙地詮釋了電影中跨越時間、生死的愛情故事，「就這樣回到相遇的時候／就這樣／忘記失去或擁有／願命運許給我們最初的溫柔」，每句歌詞都呼應著電影中男女主角對對方的深情守護，難怪LaLa都表示演唱時都會想起電影情節而忍不住流淚，她續指：「希望大家和我一樣喜歡這套非常感動的電影！」