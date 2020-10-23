許廷鏗率先爆新專輯《Negative》製作秘聞　勁歌熱舞冀踢走負能量

新冠肺炎肆虐，除了不能去旅行，只能去Staycation一解心癮，更不能享受演唱會現場的高漲氣氛，音樂串流平台JOOX由八月起一連四個月與華納唱片攜手打造《JOOX Staycation Live》線上音樂會直播，人氣男歌手許廷鏗（Alfred）將於下周四（29日）晚上8時正登場，除了分享即將推出的新專輯《Negative》內的小秘密，更率先現場演唱未曝光新歌！

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Alfred將在演唱會演繹多首與情緒相關的新舊作品，更預備了一段勁歌熱舞為大家跳唱未曝光的新歌《賤》；除此之外，Alfred更特意邀請到新晉唱作人Kiri T一同獻上合唱版的《Negative》，為歌曲Jam出耳目一新的感覺之餘，亦透過輕快的音樂踢走負能量！Alfred表示，希望樂迷能夠透過這場音樂會一同經歷製作大碟的過程，感受歌曲當中赤裸裸的情感。屆時，Alfred亦會親身於JOOX上線與粉絲一同欣賞表演和互動聊天。

重溫Alfred日前線上音樂會歌單止住癮先！

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另外，本周日（25日）晚上8時正，JOOX亦會為大家獨家送上台灣樂壇歌皇蕭敬騰的線上音樂會，早前他發起快唱Dance Monkey Challenge成功吸引了不少粉絲分享「抖肩舞」，音樂會當晚他會否再度大騷舞技呢？他又預備了甚麼精彩表演呢？老蕭的粉絲們可拭目以待！除此之外，本地人氣樂隊Dear Jane將在11月份的《JOOX Staycation Live》壓軸登場。