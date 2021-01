【天佑愛人】陳奕迅和Eric Kwok首度合作　專輯背後你不知道的事

撰文: 非凡出版 最後更新日期: 2021-01-19 19:05

從一九七四年香港的粵語流行曲興起,每個年代都有許多極具代表性的歌手出現,但來到九十年代末,我想陳奕迅會是千禧前我最後喜歡的男歌手。一九九九年,他推出的《天佑愛人》,是一張我愛不釋手的專輯,這也是他的第五張,並且擁有最多主打歌的粵語專輯之一,達五首之數。(以下內容節錄自《香港流行音樂專輯101.第三部》。)

文:Muzikland(知名音樂博客、「Muzikland音樂天地」電台節目主持人)

《天佑愛人》專輯推出時,早已是CD年代,不過仍有推出錄音帶,跟唱片一樣分A/B Side,才於十首收錄歌曲,顯出一道分水嶺,第一面及第二面分別由王紀華和蔡一智監製。王紀華製作的歌曲,主要使用柳重言的作品,其餘還有陳美鳳、史丹利和謝霆鋒。至於蔡一智,則用了三首自己的作品,另有王雙駿和Eric Kwok(郭偉亮)各一首。

〈昨日〉、〈今日〉和〈每一個明天〉三首歌恍似是三部曲為專輯揭開序幕,全數由林振強寫詞,不難發現這是一個很刻意的安排。〈昨日〉由陳美鳳作曲、編曲,她的名字常見於唱片的合音團,也曾為一連串迪士尼電影擔任幕後代唱,她既作曲,也填詞,但作品少被唱Tracklist片公司看重為主打歌。

林振強配上陳美鳳的輕爵士樂曲調,以輕鬆的心情回望昨天。記得林憶蓮在離開華納前,推出在兩張一動一靜的精選,分別為《回憶總是溫柔的》和《回憶總是跳躍的》,這兩個標題給筆者留下非常深刻的印象。

過分懷舊是痛苦的,那是不可能抓回來的時光,若以開心的心情回望,那就成為〈今日〉繼續大踏步向前走的動力,縱使你今日面對困境,倦透了,就如林振強所言:「抬頭吧黑暗過會是晨曦,懷着樂觀總有轉機,今天珍惜今天,逢凝望我心所愛的你,能翱翔天和地……」

這份對人生的勉勵,到今天仍讓人非常受用。〈今日〉由柳重言作曲、編曲,在商台903取得兩星期冠軍,在RTHK、新城997及TVB勁歌金曲分別取得第七、第十及第三。

勉勵加力之後,〈每一個明天〉就是面對未來的期望。開首由兒童合唱團與歌者一起合唱,猶如一首讚頌歌,畫面非常優美。陳奕迅曾在訪問透露,他跟林振強未曾碰過面,但歌裏有一句歌詞「無問獅子雙魚,前面有沒有驚喜」,給他暗藏的想像空間:因為他是獅子座,而當時正跟雙魚座的徐濠縈交往(兩人於二○○六年結婚)。

〈每一個明天〉由柳重言作曲,並加入褚鎮東一起編曲。柳重言早於一九八八年已有作品面世,但較為人熟悉的創作,要到〈今天等我來〉、〈天下無雙〉及這裏的〈今日〉、〈每一個明天〉才開始,二○○一年陳奕迅再主唱的〈單車〉,也是樂迷們力讚的好歌。

至於褚鎮東於一九九六年回港,最初為電影配樂,他往後曾憑《大丈夫》(二○○三)、《三岔口》(二○○五)及《男兒本色》(二○○七)三度獲得金馬獎最佳原創電影音樂的提名;他是一位很出色的琴鍵手,編曲作品不下一百首。

〈每一個明天〉在商台903及RTHK均取得冠軍佳績,在新城997及TVB勁歌金曲則取得第三及第二。華星唱片於一九九六年賣給南華早報集團,不難發現脫離TVB姊妹公司關係後,TVB也沒有把陳奕迅力捧。

〈眼眉調〉由史丹利作曲,並由周耀輝填詞,雖然是使用了輕爵士樂作曲式,歌詞中也出現了十二次「笑」,其實是一首失戀歌,在笑中反射了對舊情的失落,愈笑愈悲、愈笑愈苦。〈一〉由謝霆鋒作曲,黃偉文寫詞。陳奕迅早年和謝霆鋒是好兄弟,私交甚篤,在下一張專輯《幸福》,也翻唱了對方的Hit Song〈非走不可〉,及至二○一五年的《準備中》,兩人再合作了〈起點.終站〉。

五首歌曲後,轉來由草蜢成員蔡一智操刀的部分,他與王雙駿合組Double C Music Group,因為兩人的洋名分別是Calvin和Carl。剛開始時,蔡一智為草蜢、陳奕迅和梅艷芳等擔任製作,在這張專輯,他貢獻了三首作品〈第五個現代化〉、〈快高長大〉和〈貝多芬與我〉,並由王雙駿同時參與。

〈第五個現代化〉是碟中唯一舞曲,衛星通訊方便,微波即興即熱,寫詞的周耀輝於字裏行間質疑愛情是否可被現代化?這歌獲商台903青睞,取得冠軍寶座。〈快高長大〉由林夕寫詞,屬一首示愛的冧歌,取得商台903排行榜第三位,十九年後林夕再寫了一首同名的〈快高長大〉,由內地歌手汪晨蕊主唱。

〈如果這一秒鐘你跟我講你不愛我〉由黃偉文填詞,錄音室版本聽起來較為平淡,但在二○○六年Get A Life演唱會的狂野版本,則顯出這歌的張力,脫胎換骨的新版,令人重新注意這Side Track。十四字的歌名會讓你一字不漏的記起來麼?

至於〈我的世界末日〉,由王雙駿作曲、編曲,並由周耀輝填詞,可惜旋律跟英國樂隊Super Furry Animals 的B-Side歌曲Dim Bendith相似度奇高,更被視為抄歌事件。

最後一提是由Eric Kwok(郭偉亮)作曲、黃偉文填詞的〈貝多芬與我〉。Eric Kwok是現今非常知名的創作人及音樂監製,早在一九九七年與Jerald(陳哲廬)合組Snowman,即Swing的前身。

〈貝多芬與我〉是Eric Kwok寫給陳奕迅的第一首歌,雖然只取得商台903及新城997的第三和第十一位,但歌曲突顯鋼琴和弦樂的伴奏,模仿着貝多芬作品的優美,是不少紛絲喜愛的歌曲。往後Eric Kwok也為陳奕迅寫下〈十面埋伏〉、〈夕陽無限好〉、〈最佳損友〉、〈落花流水〉和〈重口味〉等連串好歌,合作無間。二○一四年,陳奕迅更特別在《我最喜愛的Eric Kwok音樂會》為Eric Kwok現場演繹〈貝多芬與我〉。

Muzikland後記

喜歡陳奕迅的歌曲,應該是從一九九七年〈與我常在〉專輯開始,往後就一張一張專輯的追隨,幾乎成為習慣。他幾乎每張專輯都換上不同監製,務求擦出新火花,所以風格也一直在變。

其實本系列《香港流行音樂專輯101》若不是預早設限為千禧年前,我會更喜歡稍後的Nothing Really Matters及英皇年代的《打得火熱》、Shall We Dance? Shall We Talk!和The Easy Ride。《天佑愛人》在製作上尚有點保守,陳奕迅的演繹也只是往後狂野的開端,這時未能完全散發其嗓音的魅力,〈如果這一秒鐘你跟我講你不愛我〉便是一個好例子。

往後的佳作如〈黑夜不再來〉、〈美麗有罪〉、〈打得火熱〉、〈K歌之王〉、Shall We Talk、〈單車〉、〈打得火熱〉、〈大開眼戒〉等,都是我超喜歡的歌曲。雖然環球年代,他更爆紅,亦是橫掃四台流行榜冠軍的常客,但個人認為華星後期及英皇年代的陳奕迅最具創意,這些也是筆者在最後Karaoke日子常唱的歌曲。

《香港流行音樂專輯101.第三部》書本封面

書名:《香港流行音樂專輯101.第三部》 作者:Muzikland,知名音樂博客,「Muzikland音樂天地」、「流星小夜曲」電台節目主持人。

