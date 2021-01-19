【天佑愛人】陳奕迅和Eric Kwok首度合作　專輯背後你不知道的事

撰文： 非凡出版 最後更新日期： 2021-01-19 19:05

從一九七四年香港的粵語流行曲興起，每個年代都有許多極具代表性的歌手出現，但來到九十年代末，我想陳奕迅會是千禧前我最後喜歡的男歌手。一九九九年，他推出的《天佑愛人》，是一張我愛不釋手的專輯，這也是他的第五張，並且擁有最多主打歌的粵語專輯之一，達五首之數。（以下內容節錄自《香港流行音樂專輯101．第三部》。）

文：Muzikland（知名音樂博客、「Muzikland音樂天地」電台節目主持人）

《天佑愛人》專輯推出時，早已是CD年代，不過仍有推出錄音帶，跟唱片一樣分A/B Side，才於十首收錄歌曲，顯出一道分水嶺，第一面及第二面分別由王紀華和蔡一智監製。王紀華製作的歌曲，主要使用柳重言的作品，其餘還有陳美鳳、史丹利和謝霆鋒。至於蔡一智，則用了三首自己的作品，另有王雙駿和Eric Kwok（郭偉亮）各一首。

〈昨日〉、〈今日〉和〈每一個明天〉三首歌恍似是三部曲為專輯揭開序幕，全數由林振強寫詞，不難發現這是一個很刻意的安排。〈昨日〉由陳美鳳作曲、編曲，她的名字常見於唱片的合音團，也曾為一連串迪士尼電影擔任幕後代唱，她既作曲，也填詞，但作品少被唱Tracklist片公司看重為主打歌。

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林振強配上陳美鳳的輕爵士樂曲調，以輕鬆的心情回望昨天。記得林憶蓮在離開華納前，推出在兩張一動一靜的精選，分別為《回憶總是溫柔的》和《回憶總是跳躍的》，這兩個標題給筆者留下非常深刻的印象。

過分懷舊是痛苦的，那是不可能抓回來的時光，若以開心的心情回望，那就成為〈今日〉繼續大踏步向前走的動力，縱使你今日面對困境，倦透了，就如林振強所言：「抬頭吧黑暗過會是晨曦，懷着樂觀總有轉機，今天珍惜今天，逢凝望我心所愛的你，能翱翔天和地……」

這份對人生的勉勵，到今天仍讓人非常受用。〈今日〉由柳重言作曲、編曲，在商台903取得兩星期冠軍，在RTHK、新城997及TVB勁歌金曲分別取得第七、第十及第三。

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勉勵加力之後，〈每一個明天〉就是面對未來的期望。開首由兒童合唱團與歌者一起合唱，猶如一首讚頌歌，畫面非常優美。陳奕迅曾在訪問透露，他跟林振強未曾碰過面，但歌裏有一句歌詞「無問獅子雙魚，前面有沒有驚喜」，給他暗藏的想像空間：因為他是獅子座，而當時正跟雙魚座的徐濠縈交往（兩人於二○○六年結婚）。

〈每一個明天〉由柳重言作曲，並加入褚鎮東一起編曲。柳重言早於一九八八年已有作品面世，但較為人熟悉的創作，要到〈今天等我來〉、〈天下無雙〉及這裏的〈今日〉、〈每一個明天〉才開始，二○○一年陳奕迅再主唱的〈單車〉，也是樂迷們力讚的好歌。

至於褚鎮東於一九九六年回港，最初為電影配樂，他往後曾憑《大丈夫》（二○○三）、《三岔口》（二○○五）及《男兒本色》（二○○七）三度獲得金馬獎最佳原創電影音樂的提名；他是一位很出色的琴鍵手，編曲作品不下一百首。

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〈每一個明天〉在商台903及RTHK均取得冠軍佳績，在新城997及TVB勁歌金曲則取得第三及第二。華星唱片於一九九六年賣給南華早報集團，不難發現脫離TVB姊妹公司關係後，TVB也沒有把陳奕迅力捧。

〈眼眉調〉由史丹利作曲，並由周耀輝填詞，雖然是使用了輕爵士樂作曲式，歌詞中也出現了十二次「笑」，其實是一首失戀歌，在笑中反射了對舊情的失落，愈笑愈悲、愈笑愈苦。〈一〉由謝霆鋒作曲，黃偉文寫詞。陳奕迅早年和謝霆鋒是好兄弟，私交甚篤，在下一張專輯《幸福》，也翻唱了對方的Hit Song〈非走不可〉，及至二○一五年的《準備中》，兩人再合作了〈起點．終站〉。

五首歌曲後，轉來由草蜢成員蔡一智操刀的部分，他與王雙駿合組Double C Music Group，因為兩人的洋名分別是Calvin和Carl。剛開始時，蔡一智為草蜢、陳奕迅和梅艷芳等擔任製作，在這張專輯，他貢獻了三首作品〈第五個現代化〉、〈快高長大〉和〈貝多芬與我〉，並由王雙駿同時參與。

〈第五個現代化〉是碟中唯一舞曲，衛星通訊方便，微波即興即熱，寫詞的周耀輝於字裏行間質疑愛情是否可被現代化？這歌獲商台903青睞，取得冠軍寶座。〈快高長大〉由林夕寫詞，屬一首示愛的冧歌，取得商台903排行榜第三位，十九年後林夕再寫了一首同名的〈快高長大〉，由內地歌手汪晨蕊主唱。

〈如果這一秒鐘你跟我講你不愛我〉由黃偉文填詞，錄音室版本聽起來較為平淡，但在二○○六年Get A Life演唱會的狂野版本，則顯出這歌的張力，脫胎換骨的新版，令人重新注意這Side Track。十四字的歌名會讓你一字不漏的記起來麼？

至於〈我的世界末日〉，由王雙駿作曲、編曲，並由周耀輝填詞，可惜旋律跟英國樂隊Super Furry Animals 的B-Side歌曲Dim Bendith相似度奇高，更被視為抄歌事件。

最後一提是由Eric Kwok（郭偉亮）作曲、黃偉文填詞的〈貝多芬與我〉。Eric Kwok是現今非常知名的創作人及音樂監製，早在一九九七年與Jerald（陳哲廬）合組Snowman，即Swing的前身。

〈貝多芬與我〉是Eric Kwok寫給陳奕迅的第一首歌，雖然只取得商台903及新城997的第三和第十一位，但歌曲突顯鋼琴和弦樂的伴奏，模仿着貝多芬作品的優美，是不少紛絲喜愛的歌曲。往後Eric Kwok也為陳奕迅寫下〈十面埋伏〉、〈夕陽無限好〉、〈最佳損友〉、〈落花流水〉和〈重口味〉等連串好歌，合作無間。二○一四年，陳奕迅更特別在《我最喜愛的Eric Kwok音樂會》為Eric Kwok現場演繹〈貝多芬與我〉。

Muzikland後記

喜歡陳奕迅的歌曲，應該是從一九九七年〈與我常在〉專輯開始，往後就一張一張專輯的追隨，幾乎成為習慣。他幾乎每張專輯都換上不同監製，務求擦出新火花，所以風格也一直在變。

其實本系列《香港流行音樂專輯101》若不是預早設限為千禧年前，我會更喜歡稍後的Nothing Really Matters及英皇年代的《打得火熱》、Shall We Dance? Shall We Talk!和The Easy Ride。《天佑愛人》在製作上尚有點保守，陳奕迅的演繹也只是往後狂野的開端，這時未能完全散發其嗓音的魅力，〈如果這一秒鐘你跟我講你不愛我〉便是一個好例子。

往後的佳作如〈黑夜不再來〉、〈美麗有罪〉、〈打得火熱〉、〈K歌之王〉、Shall We Talk、〈單車〉、〈打得火熱〉、〈大開眼戒〉等，都是我超喜歡的歌曲。雖然環球年代，他更爆紅，亦是橫掃四台流行榜冠軍的常客，但個人認為華星後期及英皇年代的陳奕迅最具創意，這些也是筆者在最後Karaoke日子常唱的歌曲。

《香港流行音樂專輯101．第三部》書本封面

書名：《香港流行音樂專輯101．第三部》 作者：Muzikland，知名音樂博客，「Muzikland音樂天地」、「流星小夜曲」電台節目主持人。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】