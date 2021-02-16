音樂永續｜許廷鏗衛蘭掀起音樂革命　Nowhere Boys靠Beyond突圍

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-02-16 19:05

Nowhere Boys剛參與「音樂永續」計劃，並選擇翻唱Beyond樂隊1997年作品〈麻醉〉，歌曲一出除了獲得樂評人一致好評外，就連原曲作詞人Wyman黃偉文也在個人社交平台上發文稱讚，令Nowhere Boys十分感動。

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主音歌手Van說：「好開心可以唱到Wyman黃偉文填的詞，更開心是 Wyman聽到後也喜歡。其實這首歌是我們結他手Ken介紹我聽，但我一聽就愛上了。加上這首歌是我們比較喜歡的迷幻感覺，很少有中文歌如此特別，原曲家強已經唱得很好，所以我們演奏時，都努力地嘗試增加些現今的感覺進去。」

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Ken也解釋說：「多年前有機會與家強演出，原本家強說想玩〈麻醉〉呢首歌，這首歌在我第一次聽到時，已經很喜愛，不過後來改玩了其他歌。那時我就決定，將來若有機會翻唱Beyond 的歌，一定要好好演繹這首歌。」

Nowhere Boys剛參與「音樂永續」計劃，並選擇翻唱Beyond樂隊1997年作品〈麻醉〉（KKBOX授權使用）

Van續說：「所以今年參與『音樂永續』這個計劃，〈麻醉〉立即成為了我們的首選！感謝有這個機會，除了讓Ken終於達成這個多年的心願之外，亦讓我們能夠演繹到Wyman的歌詞。」

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