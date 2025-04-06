DJ介紹｜引領現今主流Bass音樂的Skrillex

Skrillex一直以來被喻為影響現代電子音樂深遠的電子音樂人，啟發不少現代電子音樂人，尤其是在Bass Music的界別。Skrillex的動向一直廣受關注，他先在去年年尾宣佈，將會結束與大型唱片公司Atlantic Records長達15年的合作關係。在2025年為唱片公司完成最後的企劃後，他便會投身「獨立」音樂人的行列。他形容音樂工業猶如政治，讓他無法理解，並認為對年輕音樂人來說是富危險性的工作。消息傳出後，樂迷亦關注隨著Skrillex脫離Atlantic Records，是否意味他有份創立的音樂廠牌OWSLA有回歸的可能。踏入2025年，Skrillex一連串的舉動，都引起樂迷和媒體的廣泛討論。藉著本月專欄，將與你重溫Skrillex的音樂歷程。

▌ Skrillex在2025年的一連串驚喜

踏入2025年，有關Skrillex的消息可謂一浪接一浪。他先在1月於社交平台表示，如果喜愛他的音樂，可以在他的網站留下電郵地址，他便會向你發送一些東西。一個看似簡單的電郵訂閱操作，經他本人宣佈，人設上變得親民，亦吻合他即將成為的「獨立」音樂人身份，拉近與樂迷的距離，互動亦變得更直接。

Skrillex在2025年1月16日的帖文。(X)

直至2月，他指出自己擁有網頁和電郵的控制權了。他第一波發送的是一個名為「BiBi’s Tower」的音訊檔案，而第二波的「Scut」是 一首Dubstep類型demo，令不少樂迷期待Skrillex回歸他所聞名的Dubstep音樂。

電郵宣傳以外，Skrillex亦於上周在Ultra Miami音樂節的舞台演出。這次演出擁有不同層面的意義。就Ultra Miami音樂節而言，適逢25周年當然需要頂級DJ坐陣，以Skrillex的名氣和實力絕對勝任有餘。而他對上一次在Ultra Miami音樂節演出已經是10年前，該次演出也一直為樂迷津津樂道。

就Skrillex的音樂而言，他闊別10年重登這個舞台，加上自今年以來累積的討論，各方皆期待Skrillex會帶著什麼音樂回到邁亞密。Skrillex在形像上稍作改變，把辮子剪掉以全新曲髮登場，最終不負眾望，80分鐘左右的演出既有他的經典大熱作品，同時放入大量並未公開的作品，感受到新舊Skrillex的交替。演出後2天，Skrillex更投下另一震撼彈，再次透過電郵向樂迷傳送簡稱《FUS》的新專輯，並於4月1日正式推出。要理解為何Skrillex的一舉一動都成為焦點，便要從他的音樂歷程說起。

Skrillex相隔10年重踏Ultra Miami音樂節主舞台。

▌從樂隊主音到音樂製作人

Skrillex原名Sonny John Moore，16歲加入樂隊From First To Last成為主音。不過經歷1年多的巡迴演出後，Moore經歷聲帶問題，亦發現樂隊音樂並不是他最終想做的音樂類型。於事他更投入製作屬於自己的音樂，做自己喜愛的事情。

擔任樂隊From First To Last主音的Skrillex（中）。

他早於14歲開始使用軟件Fruity Loops製作音樂，他形容當時的創作屬於「weird deep techno或mellow acid」，甚至是無法被分類的音樂，只是純粹的創作，製作認為有趣的音樂。這個階段的Skrillex深受Warp Records的音樂啟發，尤其是Aphex Twin的音樂。他曾在社交平台表示自己最喜歡的歌曲是Aphex Twin的《Flim》。

直至2007年，19歲的Skrillex尤其沉迷於法國音樂，包括Daft Punk和Justice的音樂。Skrillex憶述在2007年獨自駕車前往觀賞Daft Punk著名的Pyramid Show，渡過了人生最美好的時間。他指出在2010年推出的個人首張EP《My Name Is Skrillex》，便啟發自以上單位的法國音樂，這比他製作Dubstep音樂的時期更早。

踏入2010年，Skrillex身處的洛杉磯已出現各種Dubstep音樂，例如美國電子音樂人12th Planet將英國的Old School聲音混合新一代的UK Dubstep，Doctor P、Flux Pavilion等英國Dubstep音樂人的歌曲被帶到美國領土，Skrillex亦會留意另一位美國Dubstep音樂人Excision的音樂。在汲取各家的養分後，他便憑著一部電腦、一對監聽器，渴望製作連這班Dubstep龍頭都願意播放的音樂，便踏上他的Dubstep之路。

▌傳奇EP《Scary Monsters and Nice Sprites》的誕生

在2010年，Skrillex推出一張改變現代電子音樂的EP《Scary Monsters and Nice Sprites》。風格䋴合Dubstep、Electro House和Complextro等的特色，同時保留歌曲的旋律性，製造出一種獨一無二、屬於美國的Dubstep聲音。無數現代Bass音樂人，都曾指出這張EP啟發了他們的音樂。雖然Skrillex只是獨自在進行這場音樂實驗，但外間迴響甚大，紛紛好奇這首商業作品從何而來。Skrillex也不解為何自己的音樂會被定義為商業，但無可否認的是商業市場對他的音樂表示歡迎，這張EP更為他贏得兩座格林美大奬，令美式Dubstep音樂獲得商業上的成功。Skrillex因此打響名堂，瞬間成為Dubstep的代名詞。

然而Dubstep並非由Skrillex發明，他只是透過自己的音樂，飾演一座把不同世界連接的橋樑。實際上Dubstep源自英國，著重重低音，氛圍亦較為陰沉。而Skrillex製作的新晉美式Dubstep便偏向中低頻，他的樂隊背景亦讓他的歌曲兼備搖滾元素，令整體感覺比英式Dubstep來得更暴力，符合美國市場。美式Dubstep用上很多經扭曲和調較的低音，形成各式各樣的聲波，感覺就像聽著一隻外星機械生物的叫聲和律動。

▌Skrillex式Dubstep的爭議

經Skrillex改良的美式Dubstep卻引起不少元祖UK Dubstep樂迷的不滿，認為他徹底破壞了這種音樂。在當時的Dubstep論壇 （DSF）便有網民將美式Dubstep戲稱為Brostep，比喻為很有大男孩、兄弟會感覺的Dubstep，實質是揶揄這種變種Dubstep只有純粹的暴力，沒有任何美感可言。

Skrillex的成名讓他成為眾矢之的，幸好他同時獲得相應的支持者。知名UK Dubstep音樂人Skream在2011年受訪時，談到Skrillex的冒起便抱持另一種看法。Skream認為英國樂迷抱有敵意是因為他們認為Dubstep是屬於英國的音樂，而Skrillex作為一位外來者卻令Dubstep流行並發展得如此浩大，自然會引來反對的聲音。Skream認為樂迷要做的很簡單，只需按個人喜好選擇聆聽與否便足夠。他本人更表示十分喜歡Skrillex製作的音樂。他認為Skrillex的成功必定有其原因。

英國Dubstep元祖級音樂人Skream。

在一片爭議中，Skrillex在2011年推出另一張EP《Bangarang》，進一步奠定他的Dubstep地位，EP同名歌曲成為大熱作品，並再次奪得兩項格林美大獎。2014年更迎來他的首張大碟《Recess》，第一首歌曲《All Is Fair in Love and Brostep》不但承襲他的標誌性Dubstep聲音，歌曲名稱亦用上具爭議的「Brostep」一字，彷彿在回應外間多年的批評。更重要的是，從《Recess》可以聽到Skrillex的音樂逐漸脫離固有的Dubstep模式，開始發掘新的聲音。

▌不再Dubstep的Skrillex

在《Recess》推出後，Skrillex便進入短暫的Jack Ü時期，與美國電子音樂人Diplo在2015年推出專輯《Skrillex and Diplo present Jack Ü》。整張專輯10首作品都脫離了大家熟悉的「Dubstep Skrillex」，較多歌曲趨向Trap，但並非偏向Hip Hop而是Dubstep風格的Trap，帶有Hybrid Trap的風味。當然，這張專輯的精彩之處在於難以用單一音樂類型去界定一首作品，例如《Beats Knockin》的節奏便非常多變，正如歌曲名稱一樣不斷用節拍敲打你的耳朵和身體。這個合作企劃不但展現出Skrillex的進化形態，亦三度為他贏得格林美大獎，獲獎歌曲包括與Justin Bieber合作的《Where Are Ü Now》，成為電子音樂與流行音樂跨界合作的成功例子之一。可惜隨著專輯的推出，Jack Ü這個企劃便沒有後續。

後Jack Ü時期的Skrillex，展開了不同合作項目，每年總會出產一些令人無法忽視的歌曲。例如他在2016年為電影《自殺特工隊》製作的歌曲《Purple Lamborghini》，便成為該年的大熱作品；2017年Skrillex受邀為Kendrick Lamar的《Humble》製作Remix，同年在他旗下的音樂廠牌OWSLA亦推出與Habstrakt合作的經典歌曲《Chicken Soup》。值得一提的是2018年Skrillex與JOYRYDE製作的《AGEN WIDA》，不但集二人特色於一曲，歌曲中段Trap段落所使用的敲擊，在Skrillex往後作品例如《XENA》都出現類似聲音，帶有濃厚的民族風。

Skrillex與Boys Noize組成的Dog Blood亦在2019年推出《Turn Off The Lights》EP，雖然規模無法與Jack Ü時期的專輯比擬，卻重拾一點相近情懷，會聽到有點不一樣的Skrillex。相對於2012年初成立的歌曲，這張EP無論在音樂性和迴響都更上一層樓。同年Skrillex另一張雙單曲的個人EP《Show Tracks》，收錄《Fuji Opener》和《Mumbai Power》兩首音樂節向的歌曲，帶有一種中期報告的感覺，展示經過一輪探索後的成果，以及這個時期Skrillex的進化形態，亦為2023年推出的雙專輯來一點前菜。

▌雙專輯的強勢回歸

繼2014年《Recess》後，Skrillex在2023年再次推出久違的正規專輯，而且一來便發表雙專輯，滿足一眾樂迷的期待。雙專輯中以《Quest For Fire》迴響較大，尤其是與Fred again..和Flowdan合作的《Rumble》，將UK Dubstep的聲音以及Grime風格向主流市場展現。而歌曲的爆紅亦有賴Fred again..在歌曲尚未推出時，在2022年的Boiler Room演出首次播放，令樂迷對Skrillex新專輯的期待值大增。《Quest For Fire》收錄多首大熱作品例如《RATATA》和《XENA》等，坊間評價正面，不負眾望。

Skrillex以《Quest For Fire》展示全新形態，亦為主流電子音樂市場打開UK Dubstep之門，其後Hamdi的冒起和他們在單曲《Push》的合作，進一步奠定這一、兩年主流Bass音樂的潮流方向。音樂市場上陸續出現追隨者，連帶一直在該領域努力的音樂人也被看見。

由十多年前的美式Dubstep，到2010年代的Trap，以至今天的UK Dubstep潮流趨勢，Skrillex雖然不是這些音樂的發明者，因比他更早開始製作這些音樂的人大有人在，但Skrillex的影響力在於他的音樂能帶領潮流，成為Bass音樂的一個指標。憑著他的音樂品味、製作技術和創意，加上他多年來獲得的獎項肯定和商業成功，成就了Skrillex效應。更重要的是他不斷求變的音樂精神，雖然他最初被標籤為美式Dubstep的先驅者，但今天再聆聽他的新作品，已經很難單純以Dubstep或Trap去界定他的音樂，Skrillex無論在音樂製作或DJ時，對於人聲和樂器的運用都充滿獨特的個人音樂風格，讓他一直能夠走在市場的前方。

▌結語

來到2025年，相信《FUS》只是Skrillex新階段的一個序幕。《FUS》屬於一張Mixtape多於專輯，收錄的曲目平均只有1分鐘左右，主要都是收錄Drop的部份而非完整歌曲。筆者猜想這可能是一種完成與Atlantic Records合作的方式，以Mixtape作為道別並預告他未來的作品。畢竟他在剛完成的Ultra Miami音樂節演出中，播放了很多樂迷引頸以待卻未收錄在《FUS》的歌曲，包括與Nitepunk、ISOxo和Moody Good等人的合作。且看接下來的日子，Skrillex將帶領樂迷前往一個怎樣的音樂世界。