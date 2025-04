DJ介紹｜引領現今主流Bass音樂的Skrillex

Skrillex一直以來被喻為影響現代電子音樂深遠的電子音樂人,啟發不少現代電子音樂人,尤其是在Bass Music的界別。Skrillex的動向一直廣受關注,他先在去年年尾宣佈,將會結束與大型唱片公司Atlantic Records長達15年的合作關係。在2025年為唱片公司完成最後的企劃後,他便會投身「獨立」音樂人的行列。他形容音樂工業猶如政治,讓他無法理解,並認為對年輕音樂人來說是富危險性的工作。消息傳出後,樂迷亦關注隨著Skrillex脫離Atlantic Records,是否意味他有份創立的音樂廠牌OWSLA有回歸的可能。踏入2025年,Skrillex一連串的舉動,都引起樂迷和媒體的廣泛討論。藉著本月專欄,將與你重溫Skrillex的音樂歷程。

▌ Skrillex在2025年的一連串驚喜

踏入2025年,有關Skrillex的消息可謂一浪接一浪。他先在1月於社交平台表示,如果喜愛他的音樂,可以在他的網站留下電郵地址,他便會向你發送一些東西。一個看似簡單的電郵訂閱操作,經他本人宣佈,人設上變得親民,亦吻合他即將成為的「獨立」音樂人身份,拉近與樂迷的距離,互動亦變得更直接。

Skrillex在2025年1月16日的帖文。(X)

直至2月,他指出自己擁有網頁和電郵的控制權了。他第一波發送的是一個名為「BiBi’s Tower」的音訊檔案,而第二波的「Scut」是 一首Dubstep類型demo,令不少樂迷期待Skrillex回歸他所聞名的Dubstep音樂。

電郵宣傳以外,Skrillex亦於上周在Ultra Miami音樂節的舞台演出。這次演出擁有不同層面的意義。就Ultra Miami音樂節而言,適逢25周年當然需要頂級DJ坐陣,以Skrillex的名氣和實力絕對勝任有餘。而他對上一次在Ultra Miami音樂節演出已經是10年前,該次演出也一直為樂迷津津樂道。

就Skrillex的音樂而言,他闊別10年重登這個舞台,加上自今年以來累積的討論,各方皆期待Skrillex會帶著什麼音樂回到邁亞密。Skrillex在形像上稍作改變,把辮子剪掉以全新曲髮登場,最終不負眾望,80分鐘左右的演出既有他的經典大熱作品,同時放入大量並未公開的作品,感受到新舊Skrillex的交替。演出後2天,Skrillex更投下另一震撼彈,再次透過電郵向樂迷傳送簡稱《FUS》的新專輯,並於4月1日正式推出。要理解為何Skrillex的一舉一動都成為焦點,便要從他的音樂歷程說起。

Skrillex相隔10年重踏Ultra Miami音樂節主舞台。

▌從樂隊主音到音樂製作人

Skrillex原名Sonny John Moore,16歲加入樂隊From First To Last成為主音。不過經歷1年多的巡迴演出後,Moore經歷聲帶問題,亦發現樂隊音樂並不是他最終想做的音樂類型。於事他更投入製作屬於自己的音樂,做自己喜愛的事情。

擔任樂隊From First To Last主音的Skrillex(中)。

他早於14歲開始使用軟件Fruity Loops製作音樂,他形容當時的創作屬於「weird deep techno或mellow acid」,甚至是無法被分類的音樂,只是純粹的創作,製作認為有趣的音樂。這個階段的Skrillex深受Warp Records的音樂啟發,尤其是Aphex Twin的音樂。他曾在社交平台表示自己最喜歡的歌曲是Aphex Twin的《Flim》。

直至2007年,19歲的Skrillex尤其沉迷於法國音樂,包括Daft Punk和Justice的音樂。Skrillex憶述在2007年獨自駕車前往觀賞Daft Punk著名的Pyramid Show,渡過了人生最美好的時間。他指出在2010年推出的個人首張EP《My Name Is Skrillex》,便啟發自以上單位的法國音樂,這比他製作Dubstep音樂的時期更早。

踏入2010年,Skrillex身處的洛杉磯已出現各種Dubstep音樂,例如美國電子音樂人12th Planet將英國的Old School聲音混合新一代的UK Dubstep,Doctor P、Flux Pavilion等英國Dubstep音樂人的歌曲被帶到美國領土,Skrillex亦會留意另一位美國Dubstep音樂人Excision的音樂。在汲取各家的養分後,他便憑著一部電腦、一對監聽器,渴望製作連這班Dubstep龍頭都願意播放的音樂,便踏上他的Dubstep之路。

▌傳奇EP《Scary Monsters and Nice Sprites》的誕生

在2010年,Skrillex推出一張改變現代電子音樂的EP《Scary Monsters and Nice Sprites》。風格䋴合Dubstep、Electro House和Complextro等的特色,同時保留歌曲的旋律性,製造出一種獨一無二、屬於美國的Dubstep聲音。無數現代Bass音樂人,都曾指出這張EP啟發了他們的音樂。雖然Skrillex只是獨自在進行這場音樂實驗,但外間迴響甚大,紛紛好奇這首商業作品從何而來。Skrillex也不解為何自己的音樂會被定義為商業,但無可否認的是商業市場對他的音樂表示歡迎,這張EP更為他贏得兩座格林美大奬,令美式Dubstep音樂獲得商業上的成功。Skrillex因此打響名堂,瞬間成為Dubstep的代名詞。

然而Dubstep並非由Skrillex發明,他只是透過自己的音樂,飾演一座把不同世界連接的橋樑。實際上Dubstep源自英國,著重重低音,氛圍亦較為陰沉。而Skrillex製作的新晉美式Dubstep便偏向中低頻,他的樂隊背景亦讓他的歌曲兼備搖滾元素,令整體感覺比英式Dubstep來得更暴力,符合美國市場。美式Dubstep用上很多經扭曲和調較的低音,形成各式各樣的聲波,感覺就像聽著一隻外星機械生物的叫聲和律動。

▌Skrillex式Dubstep的爭議

經Skrillex改良的美式Dubstep卻引起不少元祖UK Dubstep樂迷的不滿,認為他徹底破壞了這種音樂。在當時的Dubstep論壇 (DSF)便有網民將美式Dubstep戲稱為Brostep,比喻為很有大男孩、兄弟會感覺的Dubstep,實質是揶揄這種變種Dubstep只有純粹的暴力,沒有任何美感可言。

Skrillex的成名讓他成為眾矢之的,幸好他同時獲得相應的支持者。知名UK Dubstep音樂人Skream在2011年受訪時,談到Skrillex的冒起便抱持另一種看法。Skream認為英國樂迷抱有敵意是因為他們認為Dubstep是屬於英國的音樂,而Skrillex作為一位外來者卻令Dubstep流行並發展得如此浩大,自然會引來反對的聲音。Skream認為樂迷要做的很簡單,只需按個人喜好選擇聆聽與否便足夠。他本人更表示十分喜歡Skrillex製作的音樂。他認為Skrillex的成功必定有其原因。

英國Dubstep元祖級音樂人Skream。

在一片爭議中,Skrillex在2011年推出另一張EP《Bangarang》,進一步奠定他的Dubstep地位,EP同名歌曲成為大熱作品,並再次奪得兩項格林美大獎。2014年更迎來他的首張大碟《Recess》,第一首歌曲《All Is Fair in Love and Brostep》不但承襲他的標誌性Dubstep聲音,歌曲名稱亦用上具爭議的「Brostep」一字,彷彿在回應外間多年的批評。更重要的是,從《Recess》可以聽到Skrillex的音樂逐漸脫離固有的Dubstep模式,開始發掘新的聲音。

▌不再Dubstep的Skrillex

在《Recess》推出後,Skrillex便進入短暫的Jack Ü時期,與美國電子音樂人Diplo在2015年推出專輯《Skrillex and Diplo present Jack Ü》。整張專輯10首作品都脫離了大家熟悉的「Dubstep Skrillex」,較多歌曲趨向Trap,但並非偏向Hip Hop而是Dubstep風格的Trap,帶有Hybrid Trap的風味。當然,這張專輯的精彩之處在於難以用單一音樂類型去界定一首作品,例如《Beats Knockin》的節奏便非常多變,正如歌曲名稱一樣不斷用節拍敲打你的耳朵和身體。這個合作企劃不但展現出Skrillex的進化形態,亦三度為他贏得格林美大獎,獲獎歌曲包括與Justin Bieber合作的《Where Are Ü Now》,成為電子音樂與流行音樂跨界合作的成功例子之一。可惜隨著專輯的推出,Jack Ü這個企劃便沒有後續。

後Jack Ü時期的Skrillex,展開了不同合作項目,每年總會出產一些令人無法忽視的歌曲。例如他在2016年為電影《自殺特工隊》製作的歌曲《Purple Lamborghini》,便成為該年的大熱作品;2017年Skrillex受邀為Kendrick Lamar的《Humble》製作Remix,同年在他旗下的音樂廠牌OWSLA亦推出與Habstrakt合作的經典歌曲《Chicken Soup》。值得一提的是2018年Skrillex與JOYRYDE製作的《AGEN WIDA》,不但集二人特色於一曲,歌曲中段Trap段落所使用的敲擊,在Skrillex往後作品例如《XENA》都出現類似聲音,帶有濃厚的民族風。

Skrillex與Boys Noize組成的Dog Blood亦在2019年推出《Turn Off The Lights》EP,雖然規模無法與Jack Ü時期的專輯比擬,卻重拾一點相近情懷,會聽到有點不一樣的Skrillex。相對於2012年初成立的歌曲,這張EP無論在音樂性和迴響都更上一層樓。同年Skrillex另一張雙單曲的個人EP《Show Tracks》,收錄《Fuji Opener》和《Mumbai Power》兩首音樂節向的歌曲,帶有一種中期報告的感覺,展示經過一輪探索後的成果,以及這個時期Skrillex的進化形態,亦為2023年推出的雙專輯來一點前菜。

▌雙專輯的強勢回歸

繼2014年《Recess》後,Skrillex在2023年再次推出久違的正規專輯,而且一來便發表雙專輯,滿足一眾樂迷的期待。雙專輯中以《Quest For Fire》迴響較大,尤其是與Fred again..和Flowdan合作的《Rumble》,將UK Dubstep的聲音以及Grime風格向主流市場展現。而歌曲的爆紅亦有賴Fred again..在歌曲尚未推出時,在2022年的Boiler Room演出首次播放,令樂迷對Skrillex新專輯的期待值大增。《Quest For Fire》收錄多首大熱作品例如《RATATA》和《XENA》等,坊間評價正面,不負眾望。

Skrillex以《Quest For Fire》展示全新形態,亦為主流電子音樂市場打開UK Dubstep之門,其後Hamdi的冒起和他們在單曲《Push》的合作,進一步奠定這一、兩年主流Bass音樂的潮流方向。音樂市場上陸續出現追隨者,連帶一直在該領域努力的音樂人也被看見。

由十多年前的美式Dubstep,到2010年代的Trap,以至今天的UK Dubstep潮流趨勢,Skrillex雖然不是這些音樂的發明者,因比他更早開始製作這些音樂的人大有人在,但Skrillex的影響力在於他的音樂能帶領潮流,成為Bass音樂的一個指標。憑著他的音樂品味、製作技術和創意,加上他多年來獲得的獎項肯定和商業成功,成就了Skrillex效應。更重要的是他不斷求變的音樂精神,雖然他最初被標籤為美式Dubstep的先驅者,但今天再聆聽他的新作品,已經很難單純以Dubstep或Trap去界定他的音樂,Skrillex無論在音樂製作或DJ時,對於人聲和樂器的運用都充滿獨特的個人音樂風格,讓他一直能夠走在市場的前方。

▌結語

來到2025年,相信《FUS》只是Skrillex新階段的一個序幕。《FUS》屬於一張Mixtape多於專輯,收錄的曲目平均只有1分鐘左右,主要都是收錄Drop的部份而非完整歌曲。筆者猜想這可能是一種完成與Atlantic Records合作的方式,以Mixtape作為道別並預告他未來的作品。畢竟他在剛完成的Ultra Miami音樂節演出中,播放了很多樂迷引頸以待卻未收錄在《FUS》的歌曲,包括與Nitepunk、ISOxo和Moody Good等人的合作。且看接下來的日子,Skrillex將帶領樂迷前往一個怎樣的音樂世界。