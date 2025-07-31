謝霆鋒演唱會2025廣州｜門票公售攻略＋購票連結＋座位表

謝霆鋒演唱會2025廣州｜門票攻略＋購票連結＋座位表｜謝霆鋒演唱會「Evolution Nic Live」將於2025年09月20日至09月21日在廣州大學城體育中心體育場舉行。分隔廿年，和謝霆鋒共同見證一場音樂、舞台、視聽、自我的多重「進化」！門票即日起於大麥、攜程、貓眼公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



謝霆鋒「Evolution Nic Live」演唱會廣州站（大麥圖片）

謝霆鋒演唱會2025廣州搶飛攻略🎤

謝霆鋒演唱會2025廣州｜詳情

演唱會日期：09月20日至09月21日

演唱會時間：晚上7點（實際演出時間以現場狀況為準)

演唱會地點：廣州大學城體育中心體育場

門票價錢：人民幣¥1680／1380／980／780／580／380

公開發售平台：大麥、攜程、貓眼

謝霆鋒演唱會2025廣州｜門票公開發售詳情

門票開賣日期：待更新

門票限購：每筆訂單最多購買4張、每個賬號最多購買4張

購票平台：大麥／攜程／貓眼

門票領取方法： 更多訊息持續更新中

*請先註冊成為各票務網站會員才可購票

謝霆鋒演唱會2025廣州｜座位表

2025謝霆鋒「Evolution Nic Live」進化演唱會廣州站座位圖（英皇娛樂圖片）

謝霆鋒演唱會2025廣州搶飛攻略🎤

謝霆鋒演唱會2025廣州｜歌單

演唱會歌單仍未釋出，將持續更新。

謝霆鋒演唱會2025廣州｜3個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

謝霆鋒演唱會2025廣州｜注意事項

（1）每張門票只供一人進場。入場時必需持有有效門票，需攜帶購票時對應證件驗證入場。

（2）觀眾進入場館前，須接受手提袋/揹包檢查。所有專業相機、攝錄及錄音器材、酒精、食物和飲料（透明樽裝水除外）、玻璃樽及長傘等物品均禁止帶進表演場內。

（3）主辦方保留更改節目及條款和細則的權利，恕不另行通知。

謝霆鋒演唱會2025廣州｜交通

廣州地鐵：

4號線大學城北站：從B口離開，步行約10分鐘即可抵達廣州大學城體育中心體育場。

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