香港去廣州5大交通方法！高鐵/巴士/船/直通車$115起　最快47分鐘

香港去廣州5大交通方法｜除深圳外，其實由香港去廣州都非常方便，最快不用1小時便可到達。以下5個去廣州的方法介紹給大家，並附上票價、所需時間等詳情，以便大家安排行程時更方便。如計劃要到廣州的朋友，出發前記得Bookmark了！（票價以官方網站最新公布為準）



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香港去廣州【1】高速鐵路（高鐵）——速度最快

由高鐵西九龍站出發，毋須轉車，最快47分鐘便能直達廣州，是香港目前最快的跨境交通工具，除了班次準時之外，亦較少會受交通情況影響。現時除了可前往原有的廣州南站外，更開通了鄰近市中心的廣州東綫，途經東莞南和東莞，去廣州各景點更方便，是最熱門的交通方法。

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坐高鐵僅47分鐘左右便能直達廣州。（資料圖片）

廣州南站

車程：約47分鐘至1小時13分鐘（視乎班次）



廣州東站

車程：約1小時31分鐘至1小時52分鐘（視乎班次）



單程票價

商務座：HK$509

特等車廂：HK$533

一等車廂：HK$364

二等車廂：HK$242

*6-13歲小童半價



香港去廣州【2】跨境直通巴士——上車地點多、車費便宜

由香港去廣州，另一個熱門的方法就是搭乘跨境直通巴士，可選擇環島中港通巴士、永東直通巴士、中旅巴士等多間跨境巴士公司。跨境巴士的優點是上車地點多，涵蓋灣仔、旺角、荃灣、黃大仙、尖沙咀、太子、佐敦、觀塘、油塘、將軍澳等多個地方，而且下車地點方便，車費亦相對便宜，成人票價只需HK$120起。

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車程：約3小時

單程票價：HK$120（成人）｜HK$80（65歲以上長者及3-11歲小童）｜$10（嬰兒）



香港去廣州【3】廣深和諧號——班次較頻密

廣深城際動車，又稱為「廣深和諧號」，是在廣州及深圳之間運行的中國鐵路。其優點是班次較頻密，從深圳火車站出發的班次相隔約15-20分鐘。乘客可在微訊小程式「乘車碼」，預先購買有關車票。

只要從羅湖口岸過關，之後跟從標示「廣深動車組列車／廣深和諧號」的指示牌，步行約5分鐘便可到達深圳火車站。從深圳北站乘坐深廣和諧號前往廣州東站或廣州南站，當中途經平湖站、樟木頭站、常平站、東莞站，車程約1小時20分鐘。而深圳北站到廣州南站最快僅需29分鐘。

車程（深圳火車站起計）：約1小時20分鐘

東鐵綫上水站往羅湖車費：HK$26.5（八達通）｜HK$28（單程車票）



單程票價

商務座：¥203.5（約HK$227.2）

一等座：¥91.5（約HK$102.5）

二等座：¥73.5（約HK$82.1）



香港去廣州【4】船——鄰近廣州塔、海心沙亞運公園等景點

除了陸路之外，其實亦可從水路前往廣州，分別可從香港中港城碼頭及香港國際機場抵達廣州南沙港或廣州琶洲港。

廣州琶洲客運港在2023年正式啟用，港口提供香港國際機場海天碼頭來往琶洲的航線，船程約2小時20分鐘。從香港國際機場海天碼頭到南沙客運港則約1小時10分鐘；從中港城碼頭到南沙客運港則約1小時30分鐘。

香港國際機場海天碼頭⇋廣州琶洲客運港

船程：約2小時20分鐘



票價

普通位：HK$510（成人）｜HK$209（1-5歲小童）

豪華位：HK$650（成人）｜HK$290（1-5歲小童）



香港國際機場海天碼頭⇋廣州南沙客運港

船程：約1小時10分鐘



票價

普通位：HK$418（成人）｜HK$296（1-5歲小童）

豪華位：HK$510（成人）｜HK$330（1-5歲小童）



香港中港城碼頭⇋廣州南沙客運港

船程：約1小時30分鐘



票價

普通位：HK$209（成人）｜HK$125（1-5歲小童）

豪華位：HK$325（成人）｜HK$197（1-5歲小童）



香港去廣州【5】飛機——座位較舒適

目前只有國泰航空營運由香港機場前往廣州白雲國際機場的航班，航班分別為早上07:50、晚上07:55及凌晨01:15，航行時間約65分鐘。來回票價由$1,904起，亦是眾多交通之中價格最為昂貴的選擇，唯一優點是飛機座位較舒適，及機程較短。

由香港飛往廣州白雲國際機場的航班每天三班。（國泰航空）

機程：約65分鐘



票價

經濟艙：$1,904起



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