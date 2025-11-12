康城得獎電影《櫻桃的滋味》伊朗籍男主角Homayoun Ershadi逝世

全球影壇痛失英才，曾在康城影展金棕櫚獎電影《櫻桃的滋味》（Taste of Cherry）演出男主角的伊朗資深演員赫瑪永厄沙迪（Homayoun Ershadi），11日傳出因為癌症去世，享壽78歲。



伊朗電影之家（Iran's House of Cinema）也證實赫瑪永厄沙迪的死訊，並讚揚赫瑪永厄沙迪是電影、戲劇和電視界的翹楚。

伊朗資深演員赫瑪永厄沙迪（《櫻桃的滋味》（Taste of Cherry）劇照）

根據《法新社》報導指出，赫瑪永厄沙迪在已故伊朗導演阿巴斯奇亞洛斯塔米（Abbas Kiarostami）於1997年首映的電影《櫻桃的滋味》的出色表演享譽國際，更以該片奪下康城影展金棕櫚獎，電影講述一心尋短的男主角，在找尋幫他處理後事人選的故事。

赫瑪永更順勢前進荷里活拍攝《追風箏的孩子》（The Kite Runner）、《頭號公敵》（A Most Wanted Man）以及《追擊拉登行動》（Zero Dark Thirty）中特別演出。

赫瑪永厄沙迪1947年出生於伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan），在成為演員之前，曾學習建築。而他是伊朗電影的老戲骨，讓伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）更在社群平台X發文沉痛悼念，並稱他為：

伊朗電影界一位高尚，且富有思想的演員。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】