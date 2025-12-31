43歲男歌星澳門跨年騷邀妻子熱舞惹眾怒　霸氣護妻：先當個好男人

內地歌手張杰與知名女星謝娜自2011年共結連理，這段婚姻攜手走過14個年頭，並育有三名可愛的女兒，一直被視為內娛公認的「模範夫妻」。怎料，這段神仙眷侶般的關係，近日卻因張杰邀請愛妻擔任澳門演唱會嘉賓一事，意外觸動了部分粉絲的神經，引發了一場不小的抗議風波。



內地歌手張杰與知名女星謝娜結婚14個，並育有三女，一直被視為內娛公認的「模範夫妻」。（微博＠謝娜）

適逢年底演出市場氣氛愈發熾熱，不少當紅歌手紛紛選擇舉辦個人跨年演唱會，張杰便是其中一員。這次更是他破天荒首次移師澳門舉辦個人演唱會，而且還是一口氣連開三晚的跨年盛會，門票更是一票難求，備受矚目。然而在正式演出前夕，網上突然流出一段張杰與謝娜進行雙人舞彩排的片段，這本應是驚喜的環節，竟意外引爆了部分粉絲的怒火。

張杰「未，你好嗎」2026澳門跨年演唱會宣傳海報。（微博＠張杰）

正式演出前夕，網上突然流出一段張杰與謝娜進行雙人舞彩排的片段，這本應是驚喜的環節，竟意外引爆了部分粉絲的怒火。（網上圖片）

粉絲對於工作室未有提前公佈謝娜將擔任雙人舞嘉賓一事感到極度不滿，認為這嚴重侵犯了消費者的知情權和選擇權。反對派粉絲強調，購票初衷純粹是為了欣賞張杰個人的音樂才華，而非來看夫妻檔的「曬恩愛」互動。隨著事件發酵，張杰工作室的評論區隨即淪陷，充斥著「張杰舞台只允許張杰一個人」，「無關人士請離開」等激進留言；甚至有粉絲毫不留情地狠批：「只想看張杰，不想看業務能力不足的人渾水摸魚。」直指謝娜實力未夠班登上此舞台。

事件爆出後，張杰工作室的評論區隨即淪陷，充斥著「張杰舞台只允許張杰一個人」，「無關人士請離開」等激進留言。（微博圖片）

甚至有粉絲毫不留情地狠批：「只想看張杰，不想看業務能力不足的人渾水摸魚。」直指謝娜實力未夠班登上此舞台。（微博圖片）

面對排山倒海的爭議聲浪，張杰在12月29日的演唱會現場選擇了直面回應，以一番深情剖白力挺愛妻謝娜。他在台上動容地向台下觀眾表示：「我希望大家可以理解一下，我有愛的人的心情。」他回憶起兩人一路走來的點滴，感性說道：「在有孩子之前，我和那個我愛的人，已經走了很多年，經歷了很多事。」最後，他更擲地有聲地拋出一句金句：「當一個好歌手之前，我要先當一個好男人。」這番話既展現了作為丈夫的擔當，亦明確表達了家庭在他心中的首要地位，希望粉絲能愛屋及烏。

張杰29日在演唱会上直面爭議，力挺謝娜。（微博影片截圖）