樂壇核數師｜MC新歌空降903推介榜　有望反超Edan奪商台新人王

早前有網民引用Cool Music討論區數據，指張天賦（MC）的《記憶棉》播放率高過某些上榜歌曲，最後卻未能上榜，認為歌曲遭商台打壓，影響他角逐《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》男新人金獎。正當大家寄望歌曲獲重新上榜機會時，MC趕及推出第五首單曲《時候不早》，而歌曲在今個星期「903專業推介」空降第4位，令新人王競爭變得白熱化。



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《記憶棉》落榜有原因

出道僅9個月的MC，年底宣告推出首張個人EP《Have A Good Time》，當中包括兩個星期前派到商台的新歌《時候不早》。正常情況下，一位歌手要先留待上一首上榜歌落榜後，才能安排新歌上榜。如果《時候不早》要按照計劃於年底上榜，《記憶棉》則要作出犧牲落榜，這首歌兩個星期前在播放率高企下仍要落榜，現在似乎看到原因。

《記憶棉》落榜，原來是為新歌《時候不早》上榜鋪路。（網上圖片）

力爭新人王最後一擊

雖然《時候不早》要到今個星期才上榜，但歌曲首次打入推介榜即高居第4位，不但反映單曲在今個星期播放率高企，單曲成績也超越《記憶棉》。巧合的是，Edan（呂爵安）的新歌《一表人才》依然未上榜，形式上變得被動。只要《時候不早》在最後一星期維持優秀表現，MC不但有望收窄差距，甚至能反超Edan，成為今年的新人王。

Edan的新人王寶座原來仲未坐穩。（MV截圖）

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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》常見問題

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在哪個地方舉行？

答：相隔12年，今年叱咤頒獎禮將在2022年1月1日重返亞洲國際博覽館Arena舉行，適逢亞博館啟用15周年，頒獎禮將以「亞洲國際博覽館 亞博15年 音樂再起飛」作典禮副題。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》主題是甚麼？

答：今年頒獎禮主題是「啦啦啦啦 即刻青春」，寓意只要熱血，就會青春。歌手以「啦啦啦啦」，樂壇大合唱，為樂迷注滿力量；樂迷以自發製作應援物為歌手打氣，「即刻青春」！「啦啦啦啦」為開放句式，意指青春沒有限制也沒有終點，每人擁自己獨有的演繹方法，就讓樂迷填上屬於自己即刻青春的事情。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》一共頒發多少個獎項？

答：今年大會將頒發49個獎項，當中改動最大的是「叱咤樂壇生力軍」。往年新人獎只設金、銀、銅獎，今年因應樂壇新血湧現，大會將繼2012年度後，再次將獎項分為「叱咤樂壇生力軍男歌手」、「叱咤樂壇生力軍女歌手」及「叱咤樂壇生力軍組合」，三個獎項皆設金、銀、銅獎。一如往年，除了「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合、歌曲大獎外，所有叱咤獎項將沿用「903專業推介」之歌曲播放率作為統計基礎。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》何時開放網上投票？

答：「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合及歌曲大獎在12月17日已經完成投票。其中歌曲大獎因應今次頒獎禮設現場觀眾，樂迷較早前已經投票選出最後五強，而得主將由現場觀眾一人一票，於頒獎禮當晚決出。