Chill Club頒獎禮︱完整得獎名單　Anson Lo壓軸連奪兩獎成大贏家

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚（24日）播出，全晚將會頒發6個個人獎項、4個幕後獎項和2個歌曲獎項，「CHILL CLUB年度新人」金獎由MC張天賦擊敗Edan呂爵安和193奪得，Anson Lo則在全晚頒獎禮上壓軸連奪兩大獎，分別贏得男歌手金獎和憑《Megahit》奪「CHILL CLUB年度金曲」爆冷成全場大贏家。



林家謙奪的獎項數目最多，一共有三個獎。

MC張天賦奪得「CHILL CLUB年度新人」金獎。以及第八首「十大歌曲」（《記憶棉》）。

林家謙奪的獎項數目最多一共有三個獎，包括第九首「十大歌曲」（《神奇的糊塗魔藥》）、「年度唱作歌手」金獎以及「年度男歌手」銅獎，奪兩獎的有MC張天賦（第八首「十大歌曲」《記憶棉》＆「年度新人」金獎）、Edan呂爵安（第四首「十大歌曲」＆「年度新人」銀獎）、RubberBand（第十首「十大歌曲」《Ciao》＆「年度樂隊」銀獎）、C AllStar（第七首「十大歌曲」《留下來的人》＆「年度組合」銀獎）及MIRROR（第二首「十大歌曲」《BOSS》＆「年度組合」金獎）。至於以為全晚將會食白果的Anson Lo則在尾聲連奪「年度男歌手」金獎和「年度金曲」（《Megahit》）兩個大獎，成為全晚大贏家。

Anson Lo連奪兩大獎，分別贏得男歌手金獎和憑《Megahit》奪「CHILL CLUB年度金曲」。

Chill Club｜Anson Lo爆大冷奪男金兼年度歌曲：唔會放棄做跳唱歌

完整得獎名單如下：

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第十首：RubberBand《Ciao》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第九首：林家謙《神奇的糊塗魔藥》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第八首：MC 張天賦《記憶棉》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第七首：C AllStar《留下來的人》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第六首：Jer 柳應廷@MIRROR《狂人日記》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第五首：張敬軒《悄郎君》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第四首：Edan 呂爵安@MIRROR《E先生連環不幸事件》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第三首：姜濤@MIRROR《Master Class》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第二首：MIRROR《BOSS》

「CHILL CLUB年度作曲人」：吳林峰

「CHILL CLUB年度填詞人」：黃偉文

「CHILL CLUB年度編曲人」：Ariel Lai

「CHILL CLUB年度監製」：Edward Chan

「CHILL CLUB年度新人」銅獎：193 郭嘉駿＠ERROR

「CHILL CLUB年度新人」銀獎：Edan 呂爵安＠MIRROR

「CHILL CLUB年度新人」金獎：MC 張天賦

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銅獎：Serrini

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銀獎：Jay Fung馮允謙

「CHILL CLUB年度唱作歌手」金獎：林家謙

「CHILL CLUB年度樂隊」銅獎：ToNick

「CHILL CLUB年度樂隊」銀獎：RubberBand

「CHILL CLUB年度樂隊」金獎：Dear Jane

「CHILL CLUB年度組合」銅獎：ERROR

「CHILL CLUB年度組合」銀獎：C AllStar

「CHILL CLUB年度組合」金獎：MIRROR

「CHILL CLUB年度女歌手」銅獎：陳蕾

「CHILL CLUB年度女歌手」銀獎：Serrini

「CHILL CLUB年度女歌手」金獎：欣宜

「CHILL CLUB年度男歌手」銅獎：林家謙

「CHILL CLUB年度男歌手」銀獎：姜濤＠MIRROR

「CHILL CLUB年度男歌手」金獎：Anson Lo＠MIRROR

「CHILL CLUB年度金曲」：Anson Lo＠MIRROR《Megahit》

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