租借輕婚紗前必讀！輕婚紗和傳統婚紗有分別？4點讓你穿出簡約美

【婚禮造型/輕婚紗】近來愈來愈多新人追求簡單，除捨棄傳統婚禮模式，改為選擇簡單精緻的輕婚禮之外，婚紗禮服亦傾向簡約款式。深受新娘追捧的輕婚紗，到底有何吸引 ? 你又適合嗎? s.a.bridal 為大家拆解輕婚紗迷思，助你在租借輕婚紗之前了解更多。



輕婚紗迷思｜1. 甚麼是輕婚紗？

顧名思義就是無論在質感或是設計上，都比傳統婚紗更輕身、簡單，穿起來份外舒適，特別適合外景拍攝及舉行輕婚禮的新人。

大部分輕婚紗都比傳統婚紗輕盈，最常見的用料是輕紗、緞面、雪紡和絲質。這些用料配上簡約設計，大部份裙擺不會太長，甚少有拖尾。當中也有兩件裝款式，比傳統婚紗更容易穿著，走動輕便，帶出靈動的氣質。

輕婚紗迷思｜1. 甚麼是輕婚紗？(s.a.bridal )

輕婚紗迷思｜2. 輕婚紗的用料設計會否比傳統婚紗遜色？

雖說輕婚紗採用輕巧設計，但用料及剪裁上絕不馬虎，精緻的細節更是不輸傳統婚紗。以下這條輕婚紗剪裁俐落，勾勒出流暢而漂亮的線條感，露背及裙腳的開叉設計更可展現出小性感。

而這條以精緻蕾絲打造的輕婚紗，深V加上魚尾設計充份顯現出性感的女性氣質，氣場一點都不遜傳統婚紗。輕婚紗的設計多變，無論是可愛、性感或是型格氣質，都可因應個性選搭不同設計。

輕婚紗迷思｜2. 輕婚紗的設計會否比傳統婚紗遜色？(s.a.bridal )

輕婚紗迷思｜3. 輕婚紗適合甚麼場合穿著？

輕婚紗是不少新娘拍攝外景婚紗照的完美配搭，因為用料輕身，新娘不用受到行動上的限制，可以活動自如，做出更多不同動作，表現最自信的一面。

除此之外，由於大部份輕婚紗的設計都較平易近人，能夠與日常便服拼湊出不同穿搭，或加上特色小物，例如外披牛仔褸、特色襪子、帽飾等。除了更具可塑性及個人特色，也使整體造型更精緻。

輕婚紗迷思｜3. 輕婚紗適合甚麼場合穿著？(s.a.bridal )

輕婚紗迷思｜4. 網購輕婚紗是否比到店租賃更好？

雖然不少歐美及日韓時裝網購平台都有出售輕婚紗，但並非每款輕婚紗的剪裁都能與新娘的身型一拍即合。無論是婚紗攝影或是行禮，穿上一條合身的婚紗才能展現出女性身材的美態，而網購輕婚紗除了存在不合身的危機外，亦無法讓專業的婚紗裁縫為妳改動細節。加上網購無法確認材質及剪裁優劣，出現貨不對版，更甚是運送延遲的問題，最後很可能是得不償失。

輕婚紗迷思｜4. 網購輕婚紗是否比到店租賃更好？(s.a.bridal )

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