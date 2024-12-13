婚展2024｜12月婚展必讀攻略：抽獎嬴日本禮卷、ANTEPRIMA手袋

【籌備婚禮/婚展2024】來到年尾，除了要盤點一整年的努力，當然要為下一年做好準備，特別是有計劃步入人生大事的情侶，更需要提早計劃與準備！12月亦是最後一個超大型婚紗展暨結婚博覽，如果想捉緊下年結婚吉日、好時機的話，能夠一次過收獲多樣化的結婚資訊、限時優惠的婚展必不錯過。各位準新人可以bookmark 定以下先讀攻略，以便一擊即中！



婚展除了可以了解各種婚禮服務、產品，更可以得到專屬優惠以及相關婚禮套餐，以便節省時間和精力。另外，大家亦可以親自和婚禮供應商交流，有助於控制預算，輕鬆獲取專業建議與婚禮靈感！

婚展2024｜第116屆香港結婚節暨聖誕婚紗展(FB@iWedding Club新婚會)

12月婚展攻略2024｜全方位日式婚禮主題

今次的婚展不單齊集了8大展區，更有逾百個攤位，由婚紗攝影、婚紗晚裝、禮服裙褂、以至結婚禮餅、酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等應有盡有，能夠一次過收集靈感、優惠和專業建議。而且，今年更有多個日式婚禮主題商及來自沖繩之婚禮專家等，體驗日式婚禮，打造出全方位日式婚禮主題。

12月婚展攻略2024｜精彩折上折 豐富折扣禮品

每每提到婚展，都必會聯想起精彩的優惠折扣，除了為人熟悉的餅卡優惠外，另外更有三重優惠，無論消費多少都絕對能夠滿載而歸！

入場前，可以在網上事先參與聖誕婚展獨家送禮優惠，入場即獲福袋，禮品包括包括康維他™麥蘆卡蜂蜜、舒特膚淨白面膜、香港冬日美食節電子入場贈券。隨場刊更附送《嫁囍萬利券》，內附不同婚嫁折扣優惠，讓你消費得更精明。

消費超過HK$1,000元更可獲贈禮品一份，禮品種類包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等。若然消費滿指定金額，即可參加雙重消費大抽：獎即抽即中大抽獎及台上大抽獎，禮品相當豐富，包括：價值HK$15,000日本旅遊套票、價值HK$11,899 Apple iPhone 16 Pro Max 512GB、價值HK$5,295 ANTEPRIMA X Hello Kitty 手袋等。

12月婚展攻略｜多位人氣歌手現身！

想渡過一個浪漫溫馨的12月，當然不少得歌聲相伴。今次婚展更有多位人氣歌手現身，包括許廷鏗、泳兒、Arvin曾傲棐等獻唱，加上「食營女神」馮盈盈與大家分享健康飲食小貼士，陣容相當盛大。另外，凡持有「’Happy Couple’ 台上大抽獎抽獎券」，可換領冬季購物節場館內大會舞台VIP席，觀看歌影視人氣偶像林峯、男神吳卓羲等人現場表演、獻唱，讓今個冬日更添圓滿。

12月婚展攻略｜多位人氣歌手現身！(FB@iWedding Club新婚會)

12月婚展攻略｜豐富免費體驗

齊集好婚禮資訊後，逛好買好當然要放鬆一下！場內不單有多個特選舞台節目，包括由教練聯盟示範的婚前修身運動示範 、阿根廷探戈舞蹈導師表演，以及Yoga Senses 導師Olmen示範簡短的呼吸練習和一系列伸展全身的瑜伽動作。

觀看完資訊滿滿的舞台，台下亦有一系列豐富節目，《 iWedding Club新婚會 》會員能夠免費玩限定工作坊：情侶絨毛娃環保袋、心形馬賽克杯墊、手捏囍餅蠟燭工作坊等等。

「第116屆香港結婚節暨聖誕婚紗展」



日期：2024年12月13至15日

時間：中午12時至晚上8時

地點：香港會議展覽中心

入場費：HKD$20/位

