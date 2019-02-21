37歲梁嘉琪絕緣女主角　無懼變超齡「是非精」：我不會給年齡限制

梁嘉琪，今年30+7，畢業於香港演藝學院的她，於演戲與主持的跳板中來來回回，樣貌與爽朗的性格看似成功入屋，惟15年演藝事業內Google上的搜尋結果只有7頁，大部份觀眾甚至連名字也記不起，只記起她是「是非精」。 面對年齡增長、後起之秀不斷，嘉琪則道：「如果要給年齡所局限，會抹走很多可能性。」只要找到適合自己的生存方式，任何女生都能用上優雅的步伐去迎接她們的四十不惑。

香港演藝學院畢業，理應向演員方向行走，但梁嘉琪卻似乎越走越遠。（黃寶瑩攝）

現實的錯配：由風頭躉被縮至小演員

自細已充滿演戲細胞，在中學時幾乎期囊括所有戲劇比賽的女主角，曾是一時無兩的風頭躉；離開學校、出道15年至今，卻從沒有擔正過女主角。

喜歡演戲，是基於一份滿足感、一份自信、一種別人對自己的肯定。儘管當時人人都向她道出「演戲賺不到錢的」的勸告，可她還是考進了香港演藝學院，或許是帶着一顆演員夢的心，或許曾有一刻奢望過成為鎂光燈下的女主角。「我覺得這裡有一個很好的訓練，就是由你第一天入學開始已經灌輸『只有小演員，沒有小角色』的觀念。」梁嘉琪很快便打消所有不切實際的念頭，回到學校每日用上接近20小時做功課與排戲，過了幸福五年。

是辛苦的，但我很開心。 梁嘉琪

面對夢想，梁嘉琪從來也沒有放棄過，只是等待一個機會的來臨。（黃寶瑩攝）

夢想與麵包：她選擇了維持生存的麵包

上天總愛給予我們試煉，主宰每個人的命運。擁有演員夢的嘉琪於未正式畢業前已有兩個劇團邀請她工作，惟當時家中出現問題，變成經濟支柱，在夢想與麵包兩者之間，她選擇了能夠給予家人安穩生活的麵包，擔任電視台娛樂主播的工作。為了演員夢，輾轉加入TVB，可惜事與願違，起初的工作仍然是負責娛樂主播為主。

歷過高與低，與夢想再次擦肩而過

直至第二年，有幸成為《學警狙擊》第三女主角，可她的演技卻備受批評，以往認為自己有能力的嘉琪驟覺：「當出了社會，原來你甚麼都不是。」面對第一套劇就被廣泛批評，當然會有難受的一刻，觀眾的負面評語更令嘉琪歷歷在目。直至後來被指漸見進步，劇集如《愛我請留言》、《師奶MADAM》等一套接一套之際，同年卻被安排了向主持方向發展，也似乎跟演戲愈走愈遠。「的而且確，去到那個位就突然間停了，突然間只是傾向主持方面，我也有在心中問過自己為何會這樣？」

回顧過往梁嘉琪於戲劇上的演出，你又記得幾多套？（點圖即看==>）

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經歷起起跌跌，梁嘉琪認為只要做好自己本份，就對得起自己。（黃寶瑩攝）

「如果所有人都是女主角，那誰做女配角呢？」

由批評到被認同，面對突如其來如高山低谷的改變，嘉琪卻比想像中把事情看得更淡：「我從來都沒有跌了下去的想法，你仍然選擇在這個圈子生存的話，則要找到自己的一個生存方法，而我只有調節心態，隨遇而安，安守本份。」曾經也有前輩勸導，叫她少接主持工作，別被定型，但她卻不願放棄得來不易的機會，從未感可惜。「如果我經常顧及他人，我永遠都不會做好我現在的工作，就會連我所擁有的一切都會失去。」

「我覺得如果這個能力（主持）被肯定，那麼我便應更努力。可能這刻的我，會讓別人覺得我主持味較大，但我從來也沒有停止告訴別人『我真的很喜歡演戲』。到某一天，如果有人把我這個能力再拿出來，I am ready！」不過，當要她從主持、演戲當中二揀一，她毫不猶豫就答：「做戲！」

如果所有人都是女主角，那誰做女配角呢？誰做甘草？我明白外界如何看待這個遊戲，但我怎樣在這遊戲中生存，我有我的玩法。 梁嘉琪

「是非精」形象入屋，但觀眾卻連她的名字也記不起。面對如此的情況，梁嘉琪卻放得很開。（黃寶瑩攝）

「是非精」成功入屋，可是...

除了訪談節目《今日VIP》，嘉琪最令人印象深刻的大抵是《學是學非》中的「是非精」，由第一輯做到現時第六輯，節目不斷添食也被認為是新人跳板，就如同是第一輯的「元老」黃心穎、李佳芯，或是當紅的麥美恩、馮盈盈，機會總是一個接一個，而嘉琪則仍停留於節目當中看盡百態，成為今日的大家姐，甚至連網民都替她感不值。

梁嘉琪卻大笑道：「她們（一眾「是非精」）經常都會說我是最大年紀的，我會說隨便你們怎麼說，反正我從來也不介意告訴別人我的歲數，如果你到這個年紀還能保持像我這樣，你再跟我說話吧！哈哈！」



有人說女人活到30，才知道自己真正的需要與不需要，因此自在、放得開。嘉琪當然也比網民更清楚自己的感受：「在別人眼中，我可能是停滯不前，但我知道自己於這段時間內的進步、工作量與客戶心中的肯定，然而無論在事業上多高或多低，總會聽到一模一樣的聲音，如果要長期比較，你永遠都活得不快樂。」

+ 4 + 3 + 2

我現在個新名是叫「是非精」，哈哈，（觀眾）忘記我叫甚麼名字，但記得我叫「是非精」。 梁嘉琪

眼見其他新人爬頭的殘酷現實，梁嘉琪笑言：「如果要長期比較，你永遠都活得不快樂。」（黃寶瑩攝）

適當放負：捱過艱難時刻

如此隨遇而安的性格，永遠不會是天生的。這一切，或許是源於嘉琪在整個演藝過程中磨練而成，憶起這些年的歷練，她道出當年的辛酸：「我的生活叫做稍爲安穩，坦白說就只有這兩、三年，之前都要想方法交家用給家人，但又不想家人知道我狀況不太好，那段時間我真的要問朋友借錢去度日，而那個人便是王祖藍，哈哈。他二話不說，甚麼也沒問就說『幾多？』，因此我到現在都非常感謝他。」

面對養家的煩惱、工作不穩、各項的起跌，中間的過程又怎會沒有情緒起伏？「一定有很多事情需要自己跨過，我會稱之為『放負』，我覺得如果你不將負能量釋放，是沒有方法再去吸收正能量，因為一個人沒有可能只有正能量。」一個人唱K、一個人看電影，甚至一個人打邊爐，她最大最舒適的發洩途徑就是吃，盡情放縱地夾她喜歡的食物便是最佳發洩。

（黃寶瑩攝）

我認為我的心態是20多歲，我對於事物的好奇，同人之間的事...我不會給年齡限制所有的事情。 梁嘉琪

女人40，又如何？

「如果算起來，我這個年紀應該要做到的事，我一樣都沒有做到。我還未結婚，還未有小朋友，事業上未有成就，沒有房子，沒有車，我是甚麼都沒有的。如果我要用社會規限來看待自己，我都挺失敗。」對於37歲的她，更著重的是心態：「最重要是看清事實，如果要給年齡所局限，30歲前要演阿妹，30歲後只能夠演阿媽，你會抹走很多可能性。」

但數字這回事，有趣就有趣在，任你多看得雲淡風輕，要擺脫別人，甚至社會給你的定型，談何容易。歲數，真的無大礙？就以《學是學非》為例，近年陸續加入90後新血，包括26歲的鄺潔楹和24歲的何依婷，難免日後越來越年輕，像其他綜藝節目般來個新舊交替。

還有3年便40歲的嘉琪卻道：「如果有一天，這個節目要完全年輕化，我覺得沒有問題，現實就是殘酷的，而只要你接受便可以了。」​

記者：程佩敏 製作人：林芷欣、潘諾兒 攝影：黃寶瑩 拍攝：林宛津、繆鈞堤 剪接：林宛津 造型：林芷欣 化妝：Soie Ip 髮型：Terrence Chan@ HAiR 服裝提供：Tory Burch、COS

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