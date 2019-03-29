【罪惡感】不要怕肥　放心食蛋糕吧！營養師 ：內疚令你要求更多

食物並沒有好壞之分，只不過是人類習於用自己的罪惡感去分類食物，當你決定要吃這塊蛋糕時，保持正向、積極的態度，而非抱持著「天啊這個食物太邪惡了」、「我一陣一定會後悔」的想法。

食物並沒有好壞之分，只不過是人類習於用自己的罪惡感去分類食物。（GettyImages）

你有聽過情緒性進食嗎？所謂情緒性進食，就是當你在「非飢餓」狀態下，選擇用吃東西來舒緩自己的憂鬱、憤怒，這類能夠紓解情緒壓力的食物，被稱為「療癒食物（Comfort Food）」，然而這樣的食物，往往是不健康與高熱量的，如Pizza、意粉、芝士、朱克力、雪糕等。為了解決進食帶來的罪惡感，網路上開始流行所謂的「 Guilt-free comfort food」（無罪惡感的療癒食物），也就是用各種低熱量、健康的食材或是方法，來製作療癒系食物，譬如用「炒」取代「烤」，讓你在情緒性進食時（後），也不會因為高熱量而感到罪惡，或是又因此陷入情緒低落，創造無止盡的循環。坊間甚至推出了「無罪惡感的療癒食物」食譜。吃美食能夠療癒身心，又不會讓你感到罪惡，這難道不是世界上最棒的東西嗎？然而有人對於這類型食物持有不同的看法。

為飲食設限，只會讓你產生反抗的慾望

Huffpost 在Guilt-Free' Comfort Food Is Loaded With Shame. Here's How It's Hurting You 一文中談到，這種「無罪惡感的療癒食物」，乍看能夠解決人對於進食的焦慮，卻可能讓人的負面情緒陷入無止盡的循環。因為「無罪惡感」其實就暗指了那些碳水化合物、澱粉、脂肪是有罪、錯誤的，一旦人們吃了，就必須要「感到罪惡」，並且祈求寬恕。

註冊營養師 Alyssa Pike 認為我們不該去分類哪些食物是好、是壞，因為這樣的分類法，將會讓人產生內疚。食品心理學家 Dr. Jen 則提到這種將食物貼上好壞標籤的分類法，會如何影響人們的情緒：人們對於那些被禁止的事會產生反抗心理，如果他們做了這樣的事，羞恥心會讓人感到絕望，進而讓人掉進情緒漩渦，開始要求更多。就好比對一個青春期的孩子說：「你不能吃這塊蛋糕！」當他們選擇吃了食物，內疚、罪惡會讓他們要求更多。而當那些「無罪惡感」的療癒食物出現，雖然相當程度安撫了進食的內疚感，卻也暗指了那些不選擇健康進食的人是懶惰的。

所謂情緒性進食，就是當你在「非飢餓」狀態下，選擇用吃東西來舒緩自己的憂鬱、憤怒，這類能夠紓解情緒壓力的食物，被稱為「療癒食物（Comfort Food）」（日劇《幸福洋菓子》劇照）

拒絕為食物貼標籤

我們該用什麼態度來看待進食？Alyssa Pike 認為，首先要撇開為食物貼標籤的習慣。食物並沒有好壞之分，只不過是人類習於用自己的罪惡感去分類食物，當你決定要吃這塊蛋糕時，保持正向、積極的態度，而非抱持著「天啊這個食物太罪惡了」、「我等等一定會後悔」的想法。如果你能撇開將食物貼上好壞標籤的習慣，飲食限制就會消失，你也不會想著要去破壞禁忌。下一次當你品嚐食物時，抱著愉悅的心情去進食吧！如果帶著負面情緒進食，美食就沒有它的意義了，不是嗎？

資料來源

[1] Huffpost，Guilt-Free’ Comfort Food Is Loaded With Shame. Here’s How It’s Hurting You.（2019/02/18）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：吃宵夜感到罪惡？營養師：「別對進食內疚」】

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