【減肥】日本大熱「兩分鐘瘦腰操」 真人實測：一星期減去腰圍7CM

還在五月份，已經感受到盛夏的溫度。 單薄的夏天衫實在藏不住身上的肉肉，真的要的起心肝減肥了！

日本大熱「Up & Down瘦腰操」。(《サタデープラス》截圖)

明白到各位想要迫切減肥的心，日本節目《サタデープラス》就分享了一個名為「Up & Down瘦腰操」，每日只需花上兩分鐘做兩個動作，一星期腰圍就可以明顯縮減腰圍。節目中找來了一位日本女生進行實測，腰圍竟在一星期減去7CM，效果十分驚人！

看到這相信大家一定很心動，馬上在以下跟大家分享這個「Up & Down瘦腰操」的簡易兩步曲：

第一步：UP．身體向上延伸

第一步UP的動作。(《サタデープラス》截圖)

動作重點：保持腰背挺直，讓腰腹和背部的肌肉垂直向上盡量伸展拉伸。

進行時間：每日5次，把拉伸動作保持5秒後重覆。

第一步UP的動作如下：(按圖進入解說)

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第二步：DOWN．蹲下身體

第二步DOWN的動作。(《サタデープラス》截圖)

動作重點：膝蓋與趾尖方向需要一致朝外，蹲下時動作放慢。

進行次數：每日5次。

第二步DOWN的動作如下：(按圖進入解說)

+ 2

驗收成果：一星期減去腰圍7CM

節目中的日本女生在進行瘦腰操一星期後勁減腰圍7CM。(《サタデープラス》截圖)

節目中的日本女生在一星期勁減腰圍7CM，瘦腰效果十分明顯！而在節目出街以後，這個瘦腰操在日本旋即掀起熱潮，很多日本都說進行「Up & Down」的瘦腰操後真的可以減去腰圍。

其後也有許多不同國家的youtuber也紛紛進行了網上實測，有一位香港的男youtuber也分享了他在沒有節食的情況底下，在一星期也瘦了4CM，雖然成績未有如節目中的日本女生般驚人，但他也認為瘦腰操效果理想！

想快速瘦身的你，不妨試試這個不用儀器、只要花兩分鐘，隨時隨地可以做，又十分簡單方便的「Up & Down」瘦腰操吧！

日本女生在進行瘦腰操一星期後減去腰圍7CM：

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