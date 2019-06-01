【暖宮】芬蘭網紅茹素多年　37歲停經達更年期　中醫：女生應暖宮

近年來，大家愈來愈重視綠色生活，不少女生選擇純素飲食，希望藉此排走身體毒素，培養出更健康的生活。然而，純素飲食未必適合所有人，芬蘭一位多年奉行純素飲食的網紅，就因為長期進食大量生食，導致出現更年期症狀及停經。 她在接受中醫治療，改變飲食習慣後重拾健康。這位網紅的經歷正好提醒各位追求健康的女生，懂得聆聽自己的身體所需，才是最重要的事。

芬蘭女生米科寧奉行純素飲食，卻出現更年期症狀而停經。（IG_vanelja）

米科寧（Virpi Mikkonen）對健康飲食非常執著，奉行素食15年，更試過吃超過六個月的生食。早餐主要是冷壓蔬菜汁，午餐則是菠菜葉、西洋菜、青瓜和鷹嘴豆沙津，經常食用「生冷食物」。每天的飲食更是嚴格地遵守無麩質、穀物、乳製品、肉及精製糖的原則。

米科寧改變飲食習慣，多吃熱食和重新吃肉後，身體已重拾健康。（IG_vanelja））

米科寧經常於社交平台分享她的素食心得與食譜，教人如何選擇健康食物，她的Instagram更擁有16萬名追蹤用戶。此外，她亦推出了四本素食食譜分享下煮心得，為茹素人士度身訂造出不含乳製品的芝士蛋糕、雪糕、薄餅等，大力推廣純素飲食。

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米科寧已為人母，身形仍然纖細，她一直認為純素飲食帶給她健康。（IG_vanelja）

但是，米科寧的身體開始出現問題。去年初她的臉部開始出疹、長期感冒、情緒低落，後來更甚至停經。只有37歲的米科寧經求醫後發現卵泡刺激素（FSH）水平已升至更年期女性的水平，亦被中醫診斷出「陰虛」，讓米科寧受到重大的打擊，身體飽受健康問題困擾。

對某些人來說，素食主義很適合他們，但任何一種飲食都不會適合每一個人。它對我不起作用，問題不在於純素飲食本身。

未必每個人都適合素食，米科寧透過分享自身經歷予人反思的空間。（IG_vanelja）

過勞及沉重的工作壓力 令身體變得不宜純素飲食

米科寧在兩年內出版了四本素食書，導至疲勞過度令身體響起警號。她說問題本身並不在於素食，而是沉重的工作壓力令她的身體變得不適宜純素飲食，她同時也認為沒有一種飲食方式能適合所有人。不論純素與否，也應因根據個人體質作出調整，找出最適合自己身體的飲食方法。

米科寧遵從中醫的勸導，放棄遵從了多年的純素飲食，以及不再吃大量生食，開始吃熟食改變飲食後，她的身體及經期已逐漸恢復正常，自言感覺好多了，睡眠和精神也大有改善。

米科寧遵從中醫的勸導，放棄純素飲食。根據中醫的理論，女生若出現經期紊亂、經痛、手腳冰冷等宮寒的症狀，可多吃暖宮食物保養子宮。（IG_vanelja）

雖然米科寧不再奉行純素飲食，但她仍然相信素食主義對動物和地球都很有益，她將從維護動物的最大權益與自身健康作平衡，來制定最適合自己的飲食習慣。

「無肉」飲食的興起是一個重要的發展，但是，她想提醒大家可能會被這種趨勢所淹沒，而「不知道如何正確行事」。她說，你可以是素食主義者，但仍然可以有吃素食「垃圾食品」的不良飲食習慣。這點，也是值得大家反思。

毛毯原來是暖宮的好幫手（IG_vanelja） 中醫養宮建議 可從飲食及身體保暖著手 那麼經常吃「生冷食物」真的會影響女性健康嗎？根據中醫的理論，女生若出現經期紊亂、經痛、手腳冰冷等宮寒的症狀，可多吃暖宮食物保養子宮。子宮保養得宜，不但改善皮膚質素、養出紅潤氣息，最重要的是能舒緩經痛、有助生育。 除了飲食上需要注意外，原來注意下肢保暖也是關鍵。註冊中醫師畢芷芯就建議各位女生，在平日可多以暖水浸腳，促進血液循環。而於長期開著冷氣的辦公室工作，建議用上一限張毛毯蓋於膝上保持下身溫暖，尤其是常穿短裙的女生，只需多加一張毛毯，就已經能有保暖養宮的效用。 此外，女生也應避免進食寒涼食品，減低對身體及子宮造成的刺激。然而，炎熱的天氣確難抵擋冰品的誘惑，偶爾破戒也不為過。 以下幾款為中醫推薦的暖宮食物，有助改善宮寒體質、舒緩經痛：

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Source: dailymail.co.uk

(如對素食及健康有疑問，應可向專業醫生或註冊中醫師查詢)