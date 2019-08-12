山頂餐廳推薦：東京六本木人氣和牛一試難忘　看港島夜景最佳位置

數數手指，上次到山頂已經要數十多年前。最近趁著山頂纜車重啟服務，於假日到山頂廣場探索美食，品嚐了37 Steakhouse & Bar與甜點概念店Mina House的餐點，令人驚喜，值得一再光臨。

37 Steakhouse & Bar是東京六本木的同名人氣熱店之香港分店，食客可在港灣夜景的包圍下品嚐晚餐。

37 Steakhouse & Bar是東京六本木的同名人氣熱店之香港分店，香港店同樣為食客提供頂級食材與精緻的牛肉料理，更配備多款清酒選擇。餐廳景觀開揚、空間寬敞，食客可透過開放式廚房欣賞廚師們的廚藝。值得一提的是能飽覽香港島美麗景色的私人貴賓用餐區，在港灣夜景的包圍下品嚐晚餐，不論是情侶間的紀念日、為閏蜜舉辦生日派對，或是家庭聚餐都非常適合。

還未品嚐主角牛排，開胃菜已有驚喜。從冷盤到熱食都一應俱全，其中一道海膽蟹肉薏米飯口感獨特，以濃郁的海鮮湯汁煮過的薏米飯柔韌富特色，是坊間少有的菜式。

按圖看餐廳特色開胃菜及配菜：

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37 Steakhouse & Bar餐廳引入西班牙烤爐Josper Grill，可以燒烤出的鮮嫩肉質，保留食材原味和肉汁，味道及口感均令人津津樂道。在眾多牛排中，最令人期待的當然是日本和牛。香港店同樣引入日本的日山和牛，油花綿密均勻而且肉味濃郁，令人回味。若到訪37 Steakhouse & Bar的話，絕對推薦一試。

香港店同樣引入日本的日山和牛，油花綿密均勻而且肉味濃郁，令人回味。

【按圖看】37 Steakhouse & Bar除了提供日山和牛，還有幾款來自全球的牛扒料理：

日式餐廳又怎少得清酒？，37 Steakhouse & Bar設有特色清酒酒吧，供應各種松本酒造「澤屋松本」（Sawaya Matsumoto）的獨特清酒。清酒酒吧設於餐廳的入口處，可容納10位食客。松本酒造擁有230年歷史但甚少外銷，有興趣的女生記得一試。

37 Steakhouse & Bar： 山頂山頂道118號山頂廣場1樓 102 - 103號舖

每個女生都有一個「甜品胃」，晚餐後的甜品時間才是最讓人期待的環節。甜點概念店Mina House就在37 Steakhouse & Bar的隔壁，餐廳同樣擁有開揚景色。Mina House最吸引之處是120分鐘的甜品放題，可以一次過品嚐多款特色甜品，當中最推薦煎茶芝士杯與伯爵歌劇院蛋糕。前者充滿幼滑忌廉，後者則口感豐富、朱古力味香濃，絕對能滿足一眾嗜甜女生。

Mina House最吸引之處是120分鐘的甜品放題，可以一次過品嚐多款特色甜品。

按圖看甜品放題包含的特色甜品：

除了甜品放題外，Mina House還有多款驚喜甜品。餐廳內置可於容納10位客人的甜品吧台區，食客可於中間的開放式長桌欣賞料理過程。Mina House的甜點注重視覺及美感效果，造型富玩味，無論是鮮忌廉、雪糕、啫喱、芭菲都展現皆讓有人耳目一新的感覺。

【按圖看】除以上豐富甜點外，讓人醉心的特色飲品同樣不能錯過：