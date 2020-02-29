【新冠肺炎】災難面前如何學會面對傷痛　給自己再次幸福的可能？

2020剛開始，世界彷彿地動天搖── 2019年澳洲延燒多月的大火，生靈塗炭、美國流感奪去2萬多人生命、高比拜仁（Kobe Bryant）和13歲女兒Gianna墜機離世、持續擴散的新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球……在人禍、災難面前，作為人類共同體，我們承載著巨大的悲傷，好像提醒我們要加倍珍惜所有。

在人禍、災難面前，作為人類共同體，我們承載著巨大的悲傷，好像提醒我們要加倍珍惜所有。(UNSPLASH)

2019年澳洲延燒多月的大火，生靈塗炭、美國流感奪去2萬多人生命、高比拜仁（Kobe Bryant）和13歲女兒Gianna墜機離世、持續擴散的武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）肆虐全球……在人禍、災難面前，作為人類共同體，我們承載著巨大的悲傷，好像提醒我們要加倍珍惜所有。

悲劇或挫敗，總會發生。問題不是何時發生，而是我們都該學會如何面對。(UNSPLASH)

人生無法避免失去與傷痛，即使是擁有眾人嚮往的A+人生的「幸運兒」也不能倖免──Facebook 營運長Sheryl Sandberg ，人生原本的順遂完滿，活脫脫是「人生大嬴家」的藍圖，卻在一場意外中失去深愛的丈夫，人生瞬即陷入不見底的痛苦。走過低谷與復原這段路，她與華頓商學院教授Adam Grant合著了《擁抱B選項》（Option B），寫下了這兩段話：

我們都會面對失去，失去工作、情感、家庭、健康、甚至失去生命。 悲劇或挫敗，總會發生。問題不是何時發生，而是我們都該學會如何面對。

A選項已經不可得了，我們就好好把握B選項吧！

沒有人可以逃開失去，那麼當失去與傷痛驟然而至，我們是否也能學習在悲傷中前行，給自己重拾微笑的可能? (UNSPLASH)

的確，人生中各種逆境總是驟然而至，每個人在面對失去與逆境時，都需要學會減緩痛苦、重新發現幸福的方法，這是我們不可避免、一輩子的功課。《擁抱B選項》作者認為復原能力 (resilience) 並非天生，而是跟肌肉一樣能夠後天培養或鍛鍊，書中亦提出了各種實際可行的方法，幫助讀者在絕望裡建立心理韌性，重新發現希望，筆者也從中得到不少啟發，回想自己與親友的生活經驗，若然早點懂得如何運用，情況也許能處理更佳。

沒有人可以逃開失去，那麼當失去與傷痛驟然而至，我們是否也能學習在悲傷中前行，尋找幸福的新可能？

一、 覺知負面思維：「3P」如何阻延人從傷痛中恢復

回想初戀失敗經驗，當時的世界，是不是像塌下來一樣？以為「永遠」不可能再愛別人？(UNSPLASH)

面對挫折，我們很常談「正面思考」，卻並不知道怎樣的思維，才會引導我們躲開落入負面思考的陷阱，實際為心靈注入強心針。書中提出心理學家 Martin Seligman的「3P」理論(Three P's)是阻礙人們從傷痛中恢復的主因：





想要改變、提防落入「3P」陷阱，我們可由覺知自己的說話習慣開始，提醒自己事實未必總是如此。回想自己與好友的初戀失敗經驗，當時的世界，是不是像塌下來一樣？我們會以為「『永遠』不可能再愛別人」、「『再也沒有』人像他一樣愛自己」、「我會『一直』沮喪下去」──但時間、經歷告訴我們，這樣的心情不等於事實。

我們總在渴望快樂，但當失去帶來的傷感過於巨大，負面想法不時從腦海蹦跳出來。(UNSPLASH)

因此，當你腦海中出現「永遠」、「總是」等永久性訊號時，不妨先停一停，試著用「有時」、「最近」，代替「永遠」、「總是」，當下雖然也許仍然不太開心，但總算有些進步，等生活中的好事發生，即使只有一刻鐘的愉悅也好，你也會漸漸發現像「我會『一直』沮喪下去」的描述並不真確，絕望的感覺會隨時間沖淡，人也能逐漸轉換心情。

二、學會向適合的人求助

看到別人身上的傷痛，你會選擇主動安慰，還是避而不談？(UNSPLASH)

當同事的丈夫過世、當姐姐的孩子早夭，你會選擇主動安慰，還是避而不談？事實上，裝成什麼事情都沒發生過的人，比想像中更多，他們也許不是刻意冷漠，只是害怕說錯話，讓對方更傷心，才寧願保持距離。身為當事人的自己，意識到他們藏在安靜裡的好意，便不會錯把好心當成惡意。

我們都會面對失去，失去工作、情感、家庭、健康、甚至失去生命。 (UNSPLASH)

書中提出了所謂的 Ring Theory (戒指理論) ，就是在紙上畫一圈又一圈的圓，圓心代表受意外影響最深的人，愈往外受到的影響愈輕。例如Sheryl的孩子在正圓心，第二圈是她和老公父母，第三圈是老公的好友和親戚、自己的父母和兄弟姐妹，最外面一圈是自己的朋友、老公的同事和延伸家庭──而不管自己在哪一圈，靠近圓心的人就是需要安慰的人，而更外圈的人就是你可以尋求慰藉的對象。意識到這點，即使他們在你面前難以開口給予慰問，你也可以安心主動尋求慰藉，並對此坦然接受。





練習累積快樂

生活不會總是只充滿美好，但我們可以訓練大腦專注美好事物，讓生活滿意度每天增加。(UNSPLASH)

我們總在渴望快樂，但當失去帶來的傷感過於巨大，負面想法從腦海蹦跳出來乃人之常情，然後我們以為自己會「一直難過下去」，並為之沮喪。然而，不少研究都告訴我們：幸福是正向經驗的逐次累積，而非天上掉下來的好運。換而言之，快樂是需要學習、累積的。

幸福是正向經驗的逐次累積，而非天上掉下來的好運。快樂是需要學習、累積的。(UNSPLASH)

《6分鐘日記的魔法：最簡單的書寫，改變你的一生》作者提示我們，生活不會總是只充滿美好，但我們可以訓練大腦專注美好事物，讓生活滿意度每天增加1%，一步一步走向理想人生。當然，美好的事物因人而已，但關於在那增加的1%卻有例可循，《Happiness at Home》的作者Gretchen Rubin便提出了一分鐘規則，就是做能在一分鐘內完成的任務──簡單如收拾雜誌、動起來散步、掛起毛衣等等，這些能在短時間內完成的事，達成之後也能讓你開心一陣，有助提振心情，慢慢下來，你會發現每天傷感、悲痛的時間減少，快樂的時數在不經不覺中增多！