每件雜物都牽引着一些人和事，小小蝸居堆積着回憶的紀念品，陳健安On仔是個戀舊的人。逝去的愛情再動人，沉浸其中也只如霧裡看花，曾經他認為半絲半縷的回憶也不能捨棄，其實自己心中有數，那個與回憶相連的人，早已淡出了他的人生。 斷捨離，先捨後離才能斷，把前度舊物塞進垃圾袋的一刻，他便知道是時候重新出發。 攝影：黃舒慧

陳健安（On仔）坦言，於斷捨離的過程中，最難丟棄不是物件，而是與前度的感情。

自認戀舊喜歡儲物 決心斷捨離丟棄前度舊物

翻開前度舊物，塵封於心底的情感隨之襲來，如湧泉般流轉。On仔坦言，於斷捨離的過程中，最難丟棄不是物件，而是與前度的感情。「我喜歡儲起很多信件、電影、舞台劇、演唱會門票等等，每件舊物背後也承載著我們的故事，而故事則包含着不同的情感。那些前度寫給我的明信片與信件也記載着相處的點滴與經歷，同時亦寫下了彼此對未來的期盼。當種種已成泡影，剩下的只有唏噓，美夢不可能實現，無謂停留幻想。」每當On仔從舊物中憶起往昔日子，已變質的情感令人茫然。他憶述：

當我收到對方的信件時，都會用美麗的樽收藏。我有一個想法，十年或之後，我儲了一堆我們的回憶，可以用來求婚，或製成相簿。我希望有一些獨特而實體的物件，可以成為我同她之間歷史見證。 On仔

只是愛情已死，無法延續的未來就讓它停留在過去。往日的繾綣情意成為了邁步向前的絆腳石，他下定決心進行斷捨離，為房間與心靈騰出空間。

斷捨離的過程很痛苦，亦很費時，很容易會因為某張明信片、某張照片，而陷入了那段甜蜜的回憶中。

我選擇保留那些足夠令人回味這段經歷的物件，如日記與相簿，讓我記得曾經有一個這樣愛我的人出現過，這樣便已經足夠了。 On仔

不過，即使他決心丟掉細碎的舊物，拋棄那刻仍然需要很大勇氣。他深呼吸，道：「為了切斷自己回望的念頭，我於垃圾袋中倒入黑醋。從倒黑醋、將垃圾袋封口到丟棄的一刻，每一個動作也需要很大勇氣。」斷然蓋上垃圾桶蓋的一刻他感覺一身輕，「掉完後有一種輕，好像放低了一些東西，內心騰出空位接受新生活。」日子如常，回憶的餘韻卻不再千迴百轉，他為心靈空出了一道出口。

【按圖看】On仔自稱是典型巨蟹座，戀舊而且喜歡收藏，曾經儲下情信打算作求婚之用？

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易捨的是雜物 難斷的是回憶

人生這樣長，不能只有堆積，沒有梳理。既然兩人已好好完成緣分這課題，那麼，只留下回憶的精粹便已足夠。On仔說自己記性較差，需要「睹物思人」，他不能憑空回憶舊事，所以需要保留一些能勾起回憶的物件，讓他能時常細味。

即使你真的把所有也丟棄，其實某些重要的回憶仍保存於心。 On仔

保留舊物不代表原地踏步，能否向前的重點在於自己有否想通緣來緣去的道理。從累積到丟棄，每次重溫也是一次面對自我的過程。透過舊物再次感受回憶中的情感，而這些痕跡正正給予了我們生命的溫度，也讓人更認清自己的存在價值。

斷捨離的過程總少不了哭泣，但你會發現自己一次比一次強壯，最終可以微笑面對舊事。

回憶如何與新人事共存？

當學懂了如何與舊人舊物共處後，On仔開始積極填補那些空出來的位置。他道：「清空雜物後便發現生活其實一直出現新刺激，只是自己欠缺這個空間容納新的人事。」他續道，正如你清空了鞋櫃，丟棄了舊鞋子，繼而便踏入了填補的階段。選新鞋的過程為他帶來了許多思考，促使他的生活不斷向前。「只要這對鞋子還在佔用鞋櫃，你便沒有購買新鞋子的空間。而當你在考慮入手一對怎樣的新鞋子時，便是一個選擇的過程。」與回憶共存的同時迎接重新開啟的人生，便是愛情斷捨離的真締。

【按圖看】On仔從《武士之魂：李小龍的人生哲學》與近藤麻理惠的分享中領悟出自己的一套斷捨離方式：

陳健安（On仔）表示前度的舊物是回憶的一部分，笑言若未來的另一半不能接受自己收藏這些物件，那麼關係便不能繼續。

整現完畢後，留下的便是關係中最珍而重之事物，這些無法割捨的回憶值得On仔好好收藏。

感恩當時彼此曾經這樣愛大家，你不會丟棄它們的，因為這些是成就現在的我的一些重要經歷，而我非常珍惜曾經擁有的時光，這樣便已經足夠。 On仔

在他留下的前度舊物中，那本由前度撰寫的日記最觸動人心。日記記錄了兩人的生活點滴，除了文字，還貼有照片。他憶述：「這本日記是對方於分開時才交給我的。最初她開始寫日記時有一個想法，雖然不知道兩人能走到多遠，但也希望可以一直儲起回憶，可能是六十年，可能是一百年。我一直強調這日記的重要性，是因為它就是這段戀情的完整記錄。」當一段親密關係無可避免走到盡頭，選擇以溫柔作結，揮別一刻也是一種圓滿。

陳健安（On仔）將舊物比喻為USB，每件物件儲存了不同的情感，而不時細閱的舉動就如把USB插入電腦，讀取回憶。

只有直視過去才算是真正move on

當前度得悉On仔丟棄舊物的舉動後主動聯絡他，原來她亦打算作出同樣行為。他憶述：「我當時感到很意外，而她亦認同有些事需要放下，繼續move on，我是鬆一口氣的，因為這個動作一定要有人做，而我選擇了做先，而意外的是對方也與我一起進行了這動作。即使換來被對方痛恨的後果，我也覺得是move on的過程。」他深信逃避只會於心靈堆積負面情緒，只有直視過去，才算是真正move on。

回憶一直都在，但可否不要任由它塵封，掃乾淨，裱起它，好好放在心靈某一位置，好容易可以拿出來，拎得起，亦可以隨時放返低。 On仔

把回憶安放好，那On仔又希望於未來遇到一個怎樣的女生？他笑言：「如果未來對方會因為我儲舊物而不滿，那這個女生便不太適合我，一定唔洗要。我會向對方坦白，解釋留下前度舊物的原因，如果你不能接受，那我同樣也不能接受你，這些都是我人生一個非常重要的過程與經歷，如果你接受唔到，我地都無法一齊走下去。」讓舊愛成為人生的養份，好好滋養下一段感情。