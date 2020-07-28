25歲美國超模Gigi Hadid早前宣佈懷孕喜訊，近日在IG直播中罕見公開懷孕後的身材，更大方向粉絲展示圓滾滾的孕肚，絲毫不介意展露孕婦圓潤發胖的身材。而Gigi Hadid在直播中全程難掩幸福又甜蜜的笑容，更不時撫摸肚子，即將成為媽媽的開心模樣展露無遺！

25歲超模Gigi Hadid昔日身材火辣，顏值和身材都是女神級。（gigihadid@IG）

Gigi Hadid懷孕4個月犧牲超模身材 不介意展示孕婦幸福肥

25歲擁有超高人氣的超模Gigi Hadid與男子組合One Direction的人氣前成員Zayn Malik自傳出戀愛緋聞後，一直分分合合，直到前不久意外傳出Gigi Hadid懷孕的消息，看來兩人的感情已十分穩定，將攜手迎接新生命。

Gigi Hadid與Zayn Malik將誕下他們的愛情結晶。（gettyimages）

兩人感情一直保持低調作風，在社交平台上鮮少透露兩人一起的私人生活。近日已經懷孕4個月的Gigi Hadid首次展現孕後懷胎模樣，影片中她的臉頰明顯變得更加圓潤，隱隱約約有些雙下巴。雖然Gigi Hadid身穿寬鬆格仔襯衫，但不難發現她的身材變得更有「肉地」，不過氣色則變得越來越好，十分紅潤。

孕期的Gigi Hadid不介意「走樣」示人，直播驚喜露出孕肚：（點閱下圖查看）

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影片中，Gigi Hadid更因應粉絲要求而揭開上衣的釦子，大方露出圓滾滾的孕肚，全程難掩幸福微笑，炎炎夏日挺著個大肚子，感受到作為孕婦的辛苦。Gigi Hadid還溫馨分享要買許多件襯衫，因為寬鬆的款式比較舒適，天氣炎熱的時候，還能隨時解開釦子讓肚子透透氣！準備當媽媽的Gigi Hadid因懷孕胖了一大圈，甘願犧牲名模身材，所以說母愛真是偉大！

Gigi Hadid過去身材火辣：（點閱下圖查看）

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女星懷孕後暴肥 背後辛酸誰人知？

女星們每次出場亮相總是展現最光鮮亮麗的一面，對於身材管理也異常嚴格，甚至連懷孕期間都會刻意控制體重。不過，懷孕前後都要維持纖細身材談何容易！許多女藝人懷孕時身材變得臃腫，常常被外界大肆評論及批判，而犧牲身材只為寶寶健康順利地出生，箇中滋味想必只有她們才能體會⋯⋯

女星懷孕身材暴肥，甘願犧牲做偉大媽媽：（點閱下圖查看）

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社會上的條條規規總是在不經意間給女性戴上更牢固的枷鎖，設下嚴格的標準。雖然很多已為人母的女明星身材樣貌大不如前，但是依舊無阻她們成為母親的光輝，偉大的母愛令她們比往日更添女性韻味與美麗。

女生成為人母壓力大 犧牲與辛酸又豈只外表?

從少女漸漸成為人母，當中的心路路程及轉變，相信旁人難以體會。成為一個媽媽，這過程中女性犧牲為自己打扮變美的時間，每日小心翼翼照料腹中胎兒，再忍受十級痛楚帶小天使降臨人世間。

相信每個媽媽都曾承受過不少壓力，而孕婦懷孕期間十分敏感脆弱，容易出現情緒問題，根據外國組織指出，每十個孕婦中，就有一名孕婦患有孕期焦慮症。面臨身體及心境發生的劇烈轉變，孕婦們正面對怎樣的問題及困難呢？

不只身形走樣變胖，每個媽媽都要承受來自四面八方的壓力。（Ben Blennerhassett/Unsplash）

準媽媽孕期焦慮的5大原因：（點閱下圖查看）

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孕期焦慮症不只是孕婦會經歷，身旁的伴侶可能也會出現相似的症狀，因此身邊的家人及朋友應該及時觀察及瞭解孕期焦慮症，關心她們的心理狀況，並及時伸出援手，多傾聽與陪伴。