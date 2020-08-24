連詩雅陳家樂拍拖斷正　長腿女神全靠它10日激減11磅重拾22吋蠻腰

連詩雅（Shiga）近日與陳嘉樂傳出緋聞，每次出入都小心翼翼，但日前卻被拍到二人行街秘密拖手，拍拖一事被斷正。加上Shiga早前在劇集《那些我愛過的人》飾演產科醫生，角色入屋，演出令人眼前一亮，人氣直線急升！32歲的Shiga出道10年，一直纖瘦的她也曾經暴脹至120磅，靠著她的瘦身秘訣在10日內激減11磅，練出令人羨慕的22吋蠻腰，還有結實的腹肌和馬甲線！

連詩雅Fit爆身材（Instagram:shi_ga）

Shiga平日熱愛運動，跑步、打拳、健身、水上運動等，穿起健運裝和泳衣大曬完美身段，十分亮眼。除此之外，Shiga亦很重視飲食，在設計減肥餐單上花了不少心思，她亦在社交網絡大方分享自己的瘦身心得。

Shiga重視飲食，在社交網絡大方分享自己的瘦身心得。（小紅書）

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Shiga的神奇瘦身餐單就是靠「西柚」！西柚熱量低，含有豐富的纖維，可增加飽腹感。同時，亦有研究指西柚含有助燃燒脂肪的酵素，可加快新陳代謝。而且，西柚屬低GI食品，可以抑制胰島素分泌，抑制血糖轉化爲脂肪，即減少脂肪積聚。

西柚熱量低，含有豐富的纖維，可增加飽腹感。（unsplash）

Shiga的西柚減肥餐單：

早餐：半顆西柚（可榨汁，不加糖）、2個雞蛋、3塊薄火雞片

晚餐：半顆西柚（可榨汁，不加糖）、肉類（以魚肉為宜，任何煮法都可以〕、紅/綠色蔬菜或生菜沙律

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除了可以直接吃西柚之外，亦可以不加糖榨汁，同樣有助減肥。配合一個便攜式電動榨汁機，便可以輕鬆方便地自製健康又美味的西柚汁！

攜式電動榨汁機

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/24)

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