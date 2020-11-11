【Francfranc將軍澳店開幕】繼Don Don Donki驚安之殿堂將軍澳店開幕，同日（11月11日）FrancFranc將軍澳新店亦開業，新店選址Popcorn，以粉紅色與珍珠白色為主調，5大「新店限定」優惠，少女風限定家品低至半價，各位家品迷萬萬不能錯過。 攝影：黃寶瑩

Francfranc將軍澳店限定5大優惠 100套限量「半價」茶具套裝打卡必備

繼DON DON DONKI驚安之殿堂在將軍澳開店後，Francfranc也於將軍澳與地鐵站相連的PopCorn商場開店。Francfranc將軍澳新店佔地超過 4 千平方呎，十分寬敞，也推出「新店限定」的一系列優惠。女生最愛的Francfranc茶具不但低至半價出售，購物滿指定金額，顧客更可玩「夾公仔機遊戲」，贏取精選禮品。

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【Francfranc將軍澳店開幕】FrancFranc繼奧海城分店後，相隔3年將軍澳新店於今日（11月11日）開業。（林芷欣攝）

100款可愛限定聖誕掛飾 小資女裝飾家居必備低至$80

每一年Francfranc的聖誕限定裝飾都非常搶手，可愛人氣款式很多時早早售罄。小資女要裝飾家居，Francfranc將軍澳店有 100 款充滿特色，不同顏色﹑形狀﹑造型的掛飾。材料或玻璃、或布、或陶瓷，任君選擇，即使家有小孩或寵物，也可安心布置。

【Francfranc將軍澳店開幕】記者最喜歡今年羊毛氈造型掛飾，可愛至極。（林芷欣攝）

記者最喜歡今年新推出樹懶造型的掛飾，可愛至極，也好提醒自己適時慵懶也是智慧！另外，筆者也推介桌上聖誕樹，或玻璃或傳統，尺寸迷你，空間有限，也可享受節日氣氛。

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Francfranc將軍澳店

地址：將軍澳唐賢街 9 號 PopCorn G10 號舖

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