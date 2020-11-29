心理測驗｜韓國瘋傳顏色揭真實個性　看到這種色反映壓力快爆煲？

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【心理測驗】根據色彩心理學，每個人對於顏色的偏好，在某程度上其實反映內心的想法。同一張色卡，每個人於不同的心情下，看到的顏色也有所出入？與朋友一起嘗試韓國的人氣心理測驗，從顏色看出你的真實性格與當下正面對怎樣的心理壓力。

根據色彩心理學，每個人對於顏色的偏好，在某程度上其實反映內心的想法。(《東京星夢》劇照)

從一個人的選色喜好可窺探出對方的個性，例如藍色總可以給予人一種安心，可靠的感覺，所以喜歡藍色的人性格平和踏實。而喜歡卡其色的人溫暖而樸實，愛好和平，避免捲入紛爭。心理學家認為，每個人在不同的心情，對顏色的敏感度亦不同，現在的你心靈健康嗎？

問題1：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？

A：紫色

B：藍色

C：白灰色

▼▼▼按圖看你的內在真實性格▼▼▼

問題2：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？

A：綠色

B：藍色

C：灰色

▼▼▼按圖看你現在的壓力狀態▼▼▼

▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】坐姿揭潛藏性格　翹腳怕曝露缺點一坐姿看穿內心寂寞（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按下圖更看多心理測試】日Twitter瘋傳畫五角星揭個性：誰愛情易受傷遲婚率高（延伸閱讀）▼▼▼

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