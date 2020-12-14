心理測驗｜拿杯子方式揭別人心中的你　不握杯耳者有個性創意無限

【心理測驗】除了面部表情可以反映一個人的真實想法外，肢體語言同樣能揭示你的個性特質，透過拿杯子的方式便可知道你於別人心中的印象如何。

(IG@jennierubyjane)

雖然大部分人也可以從語言上偽裝自己，但身體語言卻往往難以控制。在人與人的交流中，除了對話，還可以透過對方的身體語言探索他的真實想法。同樣地，對方也能從觀察我們的動作從而更了解自己。想知道你於別人心目中是個怎樣的人，原來從拿杯子的方式已略知一二。

問題：你平時拿杯子的方式是？ 1. 把杯耳放在手指之間，用手抓住杯子 2. 輕輕握住杯耳，並將尾指靠在下方 3. 將拇指放在杯耳下方，掌心抓著杯子主體 4. 手掌握住杯耳的另一側 5. 只用手指握住杯耳 6. 手指輕扣杯耳，拇指與尾指頂住上下端

▼▼▼按下圖查看心理測驗結果▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

參考資料：Coruja Prof

▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】韓國瘋傳顏色揭真實個性，看到這種色反映壓力快爆煲？▼▼▼

問題1：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？ A：紫色 B：藍色 C：白灰色

▼▼▼按圖看你的內在真實性格▼▼▼

問題2：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？ A：綠色 B：藍色 C：灰色

▼▼▼按圖看你現在的壓力狀態▼▼▼

▼▼▼【按下圖更看多心理測試】日Twitter瘋傳畫五角星揭個性：誰愛情易受傷遲婚率高（延伸閱讀）▼▼▼