心理測驗｜拿杯子方式揭別人心中的你　不握杯耳者有個性創意無限

知性女生
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【心理測驗】除了面部表情可以反映一個人的真實想法外，肢體語言同樣能揭示你的個性特質，透過拿杯子的方式便可知道你於別人心中的印象如何。

(IG@jennierubyjane)

雖然大部分人也可以從語言上偽裝自己，但身體語言卻往往難以控制。在人與人的交流中，除了對話，還可以透過對方的身體語言探索他的真實想法。同樣地，對方也能從觀察我們的動作從而更了解自己。想知道你於別人心目中是個怎樣的人，原來從拿杯子的方式已略知一二。

問題：你平時拿杯子的方式是？

1. 把杯耳放在手指之間，用手抓住杯子

2. 輕輕握住杯耳，並將尾指靠在下方

3. 將拇指放在杯耳下方，掌心抓著杯子主體

4. 手掌握住杯耳的另一側

5. 只用手指握住杯耳

6. 手指輕扣杯耳，拇指與尾指頂住上下端

▼▼▼按下圖查看心理測驗結果▼▼▼

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參考資料：Coruja Prof

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問題1：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？

A：紫色

B：藍色

C：白灰色

▼▼▼按圖看你的內在真實性格▼▼▼

問題2：看看以下圖片，你覺得這是什麼顏色？

A：綠色

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C：灰色

▼▼▼按圖看你現在的壓力狀態▼▼▼

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