沈默代表允許「Guy Talk」？網紅Nas拍片：女性身體不應是笑話

聽者無法拒絕,說者沒有察覺,同樣的歧視與強暴笑話橋段不斷複製,沒有人點出問題,也沒有人說出不舒服,就在不斷的沈默中,我們允許了歧視存在。

近期,阿拉伯裔以色列籍的網路紅人Nas(Nuseir Yassin)在個人粉專 Nas Daily 中文,上傳一支名為《一點都不好笑》的影片。影片開頭,是Nas的女友艾琳哽咽的說著:「我真的很討厭世界如此運作,這樣一點都不 ok。」僅三秒,就足以吸引人目光。

為何Nas的女友艾琳會這樣說?按圖查看片段截圖▼▼▼

+ 34 + 34 + 34

五分鐘的影片,Nas決定談談所謂的「男人間的談話(Guy Talk)」。男人間的談話也可以稱作更衣室談話(Locker-room talk,更衣室裡的談話指的是男性之間粗魯、低俗、冒犯且帶有性暗示的談話,通常發生在更衣室裡。),指的是存在於男人與男人間私底下的對話,通常含有大量的性、髒話,甚至是貶低女性的內容。他在影片中表示,自己從小到大聽過不少男人間的對話,卻也僅止於私底下,而近期他在公開場合上遇到了 Guy Talk。

原來Nas與女友艾琳受阿爾巴尼亞一位主持人邀請上節目,在訪談過程中,男主持人不斷開黃腔,拿另一位女員工的身體對著Nas開玩笑,像是「別轉身,因為你除了會對上她的眼睛,還會對上另一雙眼睛。」最後男主持人甚至強迫女員工問Nas:「你四處旅行是為了獵豔嗎?」

全場哄堂大笑,Nas試圖以微笑與默不作聲避開問題,然而在女友艾琳聽懂所謂 Guy Talk 後,她向主持人直言:「我知道這裡是阿爾巴尼亞,男人對女人很不尊重,但這真的太過分了。」

席間,主持人不斷重複 “No, she said that”、“This is funny”,一邊將「失言」的錯誤推給女性,暗示著當開口的是女性,便再無所謂不尊重的問題,接著又一再強調這是笑話,而且很有趣。

主持人的自以為是的笑話並不有趣,倒是整個場面以及Nas第一時間的反應,有點意思。

【相關圖輯】沒乖乖被上司性侵反是地獄的開始 11歲小學生勇抗校園性暴力 韓禁書作者揭27個令人心寒的真實故事(點圖放大閱讀):

+ 34 + 34 + 34

不必小題大作的心態,究竟造就多少 Guy talk?

Nas在影片中表示,當艾琳反駁主持人,直言這是物化女生的行為,而一旁的女員工也對著主持人說「把話收回去」,他只想著一切有些小題大作。這也是多數人在遇到歧視言論的第一反應,因為擔心事情鬧大,甚至他聽著主持人嘗試進行 Guy Talk,他是不舒服的,但是為了不把事情鬧大,於是心裡想著小事而已,何必認真。

然而他在影片中反思道:「回頭想想,艾琳其實是對的。」

何必認真,就只是開個玩笑;何必認真,就只是抱你一下;何必認真,就只是親你一下;何必認真,就只是好玩,摸你一下,大家都很開心啊;再後來這句話就會變成——那女的也有問題吧,為什麼一開始不拒絕?

世界總是害怕女性太不幽默、太過嚴肅、太容易生氣,起初要女性容忍,是因為他們不見 Guy Talk 會對女性造成什麼樣的影響。於是看似無害的玩笑話,漸漸將女性擺放於客體,並且鞏固強暴文化。

例如 2019 年發生在韓國的勝利事件,「老司機群組」對話被公開,我們看見大家口中的垃圾話,是如何傳遞各種貶低女性的思想,並且進一步演化為行動。

鄭俊英:「我們在網路上一起碰頭,去脫衣舞吧,然後在車子裡強姦吧」

李宗泫:「如果沒有就漂亮的就好」

朴OO:「現實生活也會這樣的不是嘛」

崔鍾訓:「是啊」

朴OO:「我們這根本是電影等級了,先想個五分鐘來看看,就差沒殺人了」

再將場景拉到台灣,打開電視,從綜藝節目到政壇發言,屢屢以女性的身體當作話題,有人笑了,這件事便成了眾人口中的笑點,持續存在於生活每個對話裡。語言的力量與影響比我們想像中強大,選擇沈默亦是。

【相關圖輯】被諷「世上最醜的女人」 勇敢反擊成演講家:不能讓大家去定義我(點圖查看)▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

面對生活中的歧視、強暴笑話,我們該怎麼辦?

Nas影片最後,放了一段主持人的回話,他反問大家:「如果我是性別歧視,那麼這些主持人呢?」接著回顧知名的談話節目片段,男主持人肆無忌憚地朝女明星身體開玩笑,句句藏有隱晦的性暗示,而台下鼓掌大笑。

於是我們知道,問題是從何而來的。聽者無法拒絕,說者沒有察覺,同樣的歧視與強暴笑話橋段不斷複製,沒有人點出問題,也沒有人說出不舒服,就在不斷的沈默中,我們允許了歧視存在。然而,當我們今天面對大量的歧視與強暴笑話,還能做些什麼?

我很喜歡影片最後,Nas與艾琳各自的結尾,指出了每個人都可行的方式,其實我們都可以做些什麼。之於女性,可以表達憤怒與想法,嘗試開口去阻止對方;之於男性,阻止歧視言論持續下去,以開口替代沈默。歧視不會越來越少,如果你不曾將歧視當一回事。

【相關圖輯】素媛|真兇出獄後將被監視 受害者已參加高考志願入讀醫科(部份照片或截圖或令人感不安):

+ 8 + 8 + 8

【本文經授權轉載自「女人迷」,原文:「你旅行是為了獵豔嗎?」Nas Daily 五分鐘影片,談談被默許的 Guy Talk】