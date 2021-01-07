沈默代表允許「Guy Talk」？網紅Nas拍片：女性身體不應是笑話

聽者無法拒絕，說者沒有察覺，同樣的歧視與強暴笑話橋段不斷複製，沒有人點出問題，也沒有人說出不舒服，就在不斷的沈默中，我們允許了歧視存在。

近期，阿拉伯裔以色列籍的網路紅人Nas（Nuseir Yassin）在個人粉專 Nas Daily 中文，上傳一支名為《一點都不好笑》的影片。影片開頭，是Nas的女友艾琳哽咽的說著：「我真的很討厭世界如此運作，這樣一點都不 ok。」僅三秒，就足以吸引人目光。

為何Nas的女友艾琳會這樣說？按圖查看片段截圖▼▼▼

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五分鐘的影片，Nas決定談談所謂的「男人間的談話（Guy Talk）」。男人間的談話也可以稱作更衣室談話（Locker-room talk，更衣室裡的談話指的是男性之間粗魯、低俗、冒犯且帶有性暗示的談話，通常發生在更衣室裡。），指的是存在於男人與男人間私底下的對話，通常含有大量的性、髒話，甚至是貶低女性的內容。他在影片中表示，自己從小到大聽過不少男人間的對話，卻也僅止於私底下，而近期他在公開場合上遇到了 Guy Talk。

原來Nas與女友艾琳受阿爾巴尼亞一位主持人邀請上節目，在訪談過程中，男主持人不斷開黃腔，拿另一位女員工的身體對著Nas開玩笑，像是「別轉身，因為你除了會對上她的眼睛，還會對上另一雙眼睛。」最後男主持人甚至強迫女員工問Nas：「你四處旅行是為了獵豔嗎？」

全場哄堂大笑，Nas試圖以微笑與默不作聲避開問題，然而在女友艾琳聽懂所謂 Guy Talk 後，她向主持人直言：「我知道這裡是阿爾巴尼亞，男人對女人很不尊重，但這真的太過分了。」

席間，主持人不斷重複 “No, she said that”、“This is funny”，一邊將「失言」的錯誤推給女性，暗示著當開口的是女性，便再無所謂不尊重的問題，接著又一再強調這是笑話，而且很有趣。

主持人的自以為是的笑話並不有趣，倒是整個場面以及Nas第一時間的反應，有點意思。

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不必小題大作的心態，究竟造就多少 Guy talk？

Nas在影片中表示，當艾琳反駁主持人，直言這是物化女生的行為，而一旁的女員工也對著主持人說「把話收回去」，他只想著一切有些小題大作。這也是多數人在遇到歧視言論的第一反應，因為擔心事情鬧大，甚至他聽著主持人嘗試進行 Guy Talk，他是不舒服的，但是為了不把事情鬧大，於是心裡想著小事而已，何必認真。

然而他在影片中反思道：「回頭想想，艾琳其實是對的。」

何必認真，就只是開個玩笑；何必認真，就只是抱你一下；何必認真，就只是親你一下；何必認真，就只是好玩，摸你一下，大家都很開心啊；再後來這句話就會變成——那女的也有問題吧，為什麼一開始不拒絕？

世界總是害怕女性太不幽默、太過嚴肅、太容易生氣，起初要女性容忍，是因為他們不見 Guy Talk 會對女性造成什麼樣的影響。於是看似無害的玩笑話，漸漸將女性擺放於客體，並且鞏固強暴文化。

例如 2019 年發生在韓國的勝利事件，「老司機群組」對話被公開，我們看見大家口中的垃圾話，是如何傳遞各種貶低女性的思想，並且進一步演化為行動。

鄭俊英：「我們在網路上一起碰頭，去脫衣舞吧，然後在車子裡強姦吧」

李宗泫：「如果沒有就漂亮的就好」

朴ＯＯ：「現實生活也會這樣的不是嘛」

崔鍾訓：「是啊」

朴ＯＯ：「我們這根本是電影等級了，先想個五分鐘來看看，就差沒殺人了」

再將場景拉到台灣，打開電視，從綜藝節目到政壇發言，屢屢以女性的身體當作話題，有人笑了，這件事便成了眾人口中的笑點，持續存在於生活每個對話裡。語言的力量與影響比我們想像中強大，選擇沈默亦是。

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面對生活中的歧視、強暴笑話，我們該怎麼辦？

Nas影片最後，放了一段主持人的回話，他反問大家：「如果我是性別歧視，那麼這些主持人呢？」接著回顧知名的談話節目片段，男主持人肆無忌憚地朝女明星身體開玩笑，句句藏有隱晦的性暗示，而台下鼓掌大笑。

於是我們知道，問題是從何而來的。聽者無法拒絕，說者沒有察覺，同樣的歧視與強暴笑話橋段不斷複製，沒有人點出問題，也沒有人說出不舒服，就在不斷的沈默中，我們允許了歧視存在。然而，當我們今天面對大量的歧視與強暴笑話，還能做些什麼？

我很喜歡影片最後，Nas與艾琳各自的結尾，指出了每個人都可行的方式，其實我們都可以做些什麼。之於女性，可以表達憤怒與想法，嘗試開口去阻止對方；之於男性，阻止歧視言論持續下去，以開口替代沈默。歧視不會越來越少，如果你不曾將歧視當一回事。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「你旅行是為了獵豔嗎？」Nas Daily 五分鐘影片，談談被默許的 Guy Talk】