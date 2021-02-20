撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-20 21:00

美國新任總統拜登（Joe Biden）的家族成員一直備受外界矚目，而拜登的孫女娜奧米（Naomi Biden）因標緻的外貌以及長期活躍在社交網站上成為網絡紅人新星，活潑又優雅的娜奧米不但是高顏值的「美人胚子」，同時才貌兼備還是一名高材生？

拜登長孫女娜奧米（Naomi Biden）今年28歲。（naomibiden@IG）

拜登（Joe Biden）28歲高顏值長孫女因「天使面孔」爆紅？

美國總統拜登（Joe Biden）擁有多名亭亭玉立的孫女，當中最為人所熟知的要屬長孫女娜奧米（Naomi Biden），她是拜登（Joe Biden）次子亨特（Hunter Biden）的女兒。氣質優雅又甜美的娜奧米活躍於社交網站上，不時分享自己的日常生活及家庭合照，引起熱議。

拜登長孫女娜奧米（Naomi Biden）經常分享與家人的合照。（naomibiden@IG）

▼▼▼【關於拜登（Joe Biden）長孫女娜奧米（Naomi Biden）的5件事】▼▼▼

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生性活潑的娜奧米備受爺爺拜登的喜愛，早在拜登還是副總統的時候，娜奧米就已經陪伴拜登出席大大小小的活動，還與他一起出國外訪，甚至搶走了拜登的風頭。娜奧米與家人的關係十分融洽，她不時分享與家人們的溫馨合照，絕對是拜登家族的「甜心」。

▼▼▼【拜登（Joe Biden）獨寵長孫女娜奧米（Naomi Biden） 出訪外國也要帶上她？】▼▼▼

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內外兼修的娜奧米常常展現不同面貌，她不但是品學兼優的高材生，同時熱愛戶外運動，滑雪、攀岩、水上運動等通通不在話下，形象正面又健康，讓她深受歡迎，獲得不少粉絲喜愛與支持。

拜登長孫女娜奧米（Naomi Biden）活躍於社交網站上，經常分享生活照。（naomibiden@IG）

▼▼▼【娜奧米（Naomi Biden）顏值高且身材火辣人氣爆棚】▼▼▼

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最受歡迎女生的4個特質

好像拜登長孫女娜奧米（Naomi Biden）般，受歡迎的女生總是從內由外散發一種迷人的光彩，除了外表之外，內在特質同樣至關重要，而受人喜愛的女生常常擁有相近的共通點，想要成為人見人愛的「人氣王」？擁有好人緣的女生通常擁有這些特質！

▼▼▼【受歡迎女生的4種特質】▼▼▼

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