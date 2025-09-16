準新娘試妝必讀需知！化妝師分享實用護膚髮型貼士找出你的專屬美

婚禮，是人生中最難忘的一天，而新娘妝容則是當天的重中之重。適合自己風格且貼服的妝容，能讓你在這個重要日子留下最美好的回憶。當準新娘們經歷千挑萬選化妝師的過程後，下一步便是預約試妝，但不少人都會感到迷茫，不知道事前該如何準備。「01女生」特別邀請新娘化妝師Kaka，和大家分享準新娘試妝前的實用貼士，助你在婚禮當天綻放最自信的光彩。



試妝不僅是籌備婚禮的必經階段，更是準新娘與自己的內心進行對話的機會，更深入了解自己適合甚麼、喜歡甚麼。Kaka建議女士們提前做好功課，不論是收集妝容靈感、調理膚質、整理髮型，還是規劃婚禮穿搭，都有助化妝師了解你心目中的理想模樣。最重要的是，保持「做更好的自己」的心態，才能在婚禮當天展現出最獨特、最自信的美麗。以下5大試妝貼士，大家不妨多多參考！

準新娘試妝貼士1：建立靈感相簿

與其追隨千篇一律的熱門造型，不如發掘屬於自己的氣質，找到你的「專屬美」。建議準新娘可在手機內或社交平台建立相簿，把喜歡的妝容、髮型、飾物、甚至氛圍圖片都收藏起來。這些「參考」圖片，目的是幫助你與化妝師溝通，讓她更清楚你偏好的風格。僅記是追求「更好的自己」，而不是複製別人的模樣。

準新娘試妝貼士1：建立靈感相簿 (圖片由受訪者提供)

準新娘試妝貼士2：試妝前的肌膚護理

距離試妝還有一星期時，建議每天敷保濕面膜，提升膚質及貼妝度。如需進行針劑或醫美療程，最好於試妝前2至4週完成，以免影響妝效。

還有這些細節值得注意：易長痘痘者，建議待痘痘消退後才試妝；已嫁接睫毛者，務必確認能有效清潔，以免影響試妝；皮膚敏感者應事先告知化妝師，並攜帶日常使用的護膚品或化妝品作參考；亦要避免在試妝前擠痘痘或破壞皮膚，影響遮瑕效果。

準新娘試妝貼士2：試妝前的肌膚護理 (freepik)

準新娘試妝貼士3：髮型造型護理

髮型同樣是新娘造型中不可忽視的一環，既可展現個人氣質，亦可令婚禮造型更完整。不論你是長髮或短髮女生，都需注意以下事項：

剪髮：如想要層次感或女神大波浪髮型，先修剪層次，兩邊劉海剪至下巴位置最適合

染髮：非必須，但可令整體層次更明顯

挑染：建議選擇小挑染(Babylight)，避免大面積的挑染，上鏡容易顯老

護髮：如曾漂染，試妝前一定要護髮，避免毛躁影響造型質感。



準新娘試妝貼士4：準備合適隱形眼鏡

眼妝是決定新娘妝妝感的關鍵部份，假如沒有配戴隱形眼鏡習慣的話，建議提早練習，盡早適應鏡片。如想加強眼妝立體感，可配戴有度數的彩色隱形眼鏡，Kaka私心推薦不同風格所搭配的美瞳類型，既能自然放大雙眼，又不會過於誇張，不妨參考：

日本熱門彩妝隱形眼鏡品牌之的EverColor 1Day，#Gloss Amber 為琥珀棕色系，放大效果自然，讓雙眼更有神。

Secret Candy Magic 同樣深受日本女生歡迎的彩妝隱形眼鏡品牌，#Beige 主打金棕色系，設計立體，即時變大雙眼，充滿可愛感！

來自日本人氣彩妝隱形眼鏡品牌PIA旗下的LILMOON系列，#Cream Beige忌廉亮金，帶有漸變效果，營造出混血感。

Kaka私心推薦的隱形眼鏡款式 (圖片由受訪者提供)

準新娘試妝貼士5：試妝當日穿搭建議

想更貼近婚禮當天的效果，建議準新娘試妝當日選擇小背心、吊帶或一字肩款式，讓妝髮完整呈現。布料建議選用與婚紗相似的材質，如雪紡、緞面或蕾絲，顏色以淺色系為主。避免穿著高領或有圖案的白色T恤，影響妝造效果。