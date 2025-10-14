日本婚攝必讀！與一般旅行拍照有不同 ? 婚禮統籌師列7重點免失禮

日本一直是港人最愛的婚紗攝影地點，無論是春天櫻花、秋天紅葉、冬日雪景，還是夏日海灘，都成為大受歡迎的婚紗拍攝場景。在享受浪漫之時，新人除了要與婚攝公司溝通拍攝細節，出發前亦應留意當地規矩，特別是一些看似細微但實際惹人反感的行為，別讓喜事變壞事。「01女生」特別邀請資深婚禮統籌師Olivia Cheng，分享日本拍攝婚照的注意事項，助準新人們順利地完成拍攝。



在日本拍攝婚照與一般旅遊影相其實是有分別，除了拍攝器材、造型服裝不同之外，拍攝過程涉及更多人力和時間，對場所、環境及人流的影響亦較大。新人需特別留意相關規定，以免因不慎觸犯禁忌，影響拍攝體驗及個人形象。

日本婚攝必讀注意事項 (圖片由受訪者提供)

日本拍攝婚照注意事項1：愛護自然環境

不少新人到日本拍攝婚照時，常會選擇櫻花、紅葉、草地等自然景色作背景。Olivia提醒，切勿在樹根附近踩踏或躺臥，以免影響樹木生長；拍攝時，如需要散落的櫻花或紅葉，使用後應將其放回原處，絕不能私自將花葉帶走或收藏。

日本拍攝婚照注意事項2：留意景點相關規定

在日本，不同景區對婚紗攝影有不同限制，新人應提前查詢該景區是否允許婚照拍攝，部分地點或限制設置腳架、專業相機或自拍杆，有些更禁止任何形式的拍照行為。

Olivia亦特別提及日本鐵路拍攝的注意事項：

申請拍攝許可：部分車站或特定區域需事前申請並獲得拍攝許可，務必提前聯絡相關部門。

遵守交通規則：拍攝時不可妨礙車輛運作或乘客通行，必須不影響其他旅客及安全環境下拍攝，絕不可站在鐵軌上，亦需保持環境清潔。

考慮服裝與道具：選擇適合鐵路背景的服裝並確保舒適；如需使用道具，建議選用輕巧且不影響他人的物品，並維持環境乾淨。

尊重其他乘客：保持現場整潔，盡量不打擾其他旅客。

日本鐵路拍攝的注意事項 (freepik)

日本拍攝婚照注意事項3：保持公共場所的整潔

日本人非常重視公共空間的整潔，新人在拍攝過程中應自備垃圾袋，離開時確保帶走所有廢棄物並妥善處理。無論是服裝或道具的包裝、飲料杯、紙巾都不可隨意棄置。

日本拍攝婚照注意事項4：遵從當地禮儀及文化

Olivia強調，日本人對自然景觀和公共空間有高度尊重。新人在拍攝期間需謹守在地規定，展現出高水準的禮貌與修養，切忌做出任何損害環境或不友善的行為，例如大聲喧嘩、長時間佔用公共空間等。

日本拍攝婚照注意事項5：事前和各方面緊密溝通

與婚攝公司再三確認拍攝路線、時間表及所有細節，以免臨場手忙腳亂。如需到郊外拍攝，提前預約車輛或交通方法，以確保行程順利。

日本拍攝婚照注意事項5：事前和各方面緊密溝通 (圖片由受訪者提供)

日本拍攝婚照注意事項6：服裝準備

根據當地氣候及拍攝地點準備合適服裝，春秋早晚溫差大，建議準備禦寒外套。戶外拍攝需留意天氣預報，如遇下雨或強風，應預備備用計劃。

日本拍攝婚照注意事項6：服裝準備 (圖片由受訪者提供)

日本拍攝婚照注意事項7：預計人流

熱門景點如櫻花季、紅葉季人流特別多，建議避開高峰時段，或提早到場預留足夠拍攝時間。