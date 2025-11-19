聖誕好去處2025｜香港10大聖誕活動/商場打卡熱點/燈飾｜持續更新

【聖誕活動/聖誕好去處】步入11月，令人振奮的聖誕節氣氛日漸濃厚。想渡過一個充滿儀式感的聖誕節，除了聖誕聚會、入手聖誕禮物外，當然還要相約親朋好友或另一半，到處尋找聖誕打卡佈置。如果想快速尋找聖誕節活動，不妨參考以下的聖誕打卡推薦！



聖誕好去處2025｜ 香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」

提到聖誕節，當然不少得去充滿夢幻感的迪士尼樂園大玩特玩。適逢今年是迪士尼20周年慶典，讓整個派對更具儀式感。今個聖誕，除了整個度假區換上節日新裝，更有多重全新的節日盛會活動：Duffy與好友，朱迪與阿力，胡迪、巴斯及翠絲等人換上全新冬日服飾與聖誕造型亮相。另外，夢想成真聖誕樹亮燈禮更會加入全新20周年、《優獸大都會》及《魔雪奇緣》等主題元素，令節日氣氛更為濃厚。 低至半價換購門票

日期：2025 年11月14日至2026年1月4日

地點：香港迪士尼樂園



聖誕好去處2025｜Langham Place 「Noodoll: Merry PotatoMAS” 聖誕盛典」

提到英國玩偶品牌，除了大受歡迎的Jellycat外，獨特可愛的馬鈴薯造型Noodoll亦吸引不少人的歡心。今個聖誕，Noodoll的薯仔家族將首度來港，將朗豪坊化身成精緻奢華的百貨公司場景，不單有12款充滿節日造型的毛毛Noodoll，更有全港獨有的4米高Noodoll閃亮聖誕樹，必定能夠讓大家留下閃耀難忘的聖誕回憶！

日期：2025年11月14日至2026年1月1日

地點：香港朗豪坊商場4樓通天廣場



聖誕好去處2025｜ LCX「飛天小女警Sweet X'mas」

作為童年回憶的飛天小女警回歸了，今次花花、泡泡同毛毛換上最可愛的聖誕造型光速襲港！除了三大打卡位以及期間限定店，大家亦不要忘掉阻止馬騮阿祖的破壞，一同完成節日任務，與飛天小女警共度難忘又甜蜜的聖誕佳節。

日期：2025年11月20日至2026年1月11日

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX



聖誕好去處2025｜ 「藥師少女的獨語展」海外巡迴展

今年真的令動漫迷相當興奮，不少人氣漫畫番作都迎來續集季，以中式古風年代背景融合推理劇情的《藥師少女的獨語》更是收獲不少人的歡心。今次貓貓與壬氏更跳入展覽，以海外巡迴展首站形式登陸香港，場內不單有多個立體場景，更特別展示作者及聲優們的親筆簽名色紙、首次於海外公開的複製原畫及分鏡稿，並同步呈現美術設定與動畫製作資料等，為大家打造沉浸式華麗後宮的體驗

日期：2025年11月22日至2026年1月11日

地點：亞皆老街48號旺角創興廣場 INCUBASE Arena B2/F



聖誕好去處2025｜MOSTown「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」

mofusand迷切勿錯過！超人氣貓咪角色mofusand將首次登陸馬鞍山，今個聖誕將MOSTown新港城中心變成夢幻的貓貓聖誕村，現場將有超過30款聖誕造型的mofusand齊集，大放軟萌力量，讓可愛元素充斥整個冬日。

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心



聖誕好去處2025｜香港ifc商場「聖誕後勤總部」

無法到北歐或芬蘭亦不用傷心，今個聖誕ifc商場將化身成「聖誕後勤總部」，小精靈、馴鹿、天使與聖誕老人一同為聖誕節日做好準備，為大家量身定製最奇妙的禮物與聖誕造型。想幫助各位的聖誕幕後準備工作的話，大家可以化身成聖誕精靈特務，一同解鎖各個互動裝置及數碼遊戲任務，一同歡度奇妙時刻，迎接節日來臨。

日期： 2025年11月21日至2026年1月1日 （早上10時30分至晚上10時 ）

地點：香港ifc商場一樓中庭



聖誕好去處2025｜太古廣場及星街小區「聖誕列車 歡聚啟程」

每年聖誕太古廣場和星街小區都會注入不同的夢幻元素，將歡樂氣氛瀰漫全城。今年兩地更化身成讓人難忘的聖誕中央車站，車站中隱藏着無數驚喜，與一系列有趣角色攜手打造的動畫鐵道之旅、聖誕老人的專屬奇幻旅行列車、能夠打造愛意聖誕禮物的車站咖啡店等，為大家開啟通往節日慶典的奇妙體驗。

日期：2025年11月14日至2026年1月2日

地點：金鐘太古廣場及灣仔星街小區



聖誕好去處2025｜iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」

有留意開日本插畫作品的話，應該會知道日本插畫師 Tombonia，其筆下的貴婦犬Muck更是融化人心又可愛，圈粉無數。今個聖誕，Muck亦會首次走入 iSQUARE國際廣場，全方位展示它的不同魅力！

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

地點：iSQUARE國際廣場



聖誕好去處2025｜新都會廣場「星耀綻紅聖誕」

提到聖誕，當然不少得浪漫又溫馨的聖誕花海！今個聖誕，新都會廣場將結合萬朵聖誕花、浪漫燈海與飄雪奇境，將露天廣場化身成夢幻花園節日盛典，將紅彤彤的節日祝福送予大家。

日期：2025年11月28日至2026年1月4日

地點：新界葵芳新都會廣場露天廣場



聖誕好去處2025｜ 東港城 X Miffy 北歐星河祈願之旅

Miffy迷切勿錯過！今個聖誕，正值七十歲生辰的Miffy終於來到香港，70 周年亞洲巡迴最終章邀請大家一同參與他這場盛大的生日盛典，Miffy帶著滿天星願打造出充滿經典繪畫、可愛巨大化的壁畫和幸福的夢幻國度，為大家的聖誕注滿夢幻魔法。

日期：2025年11月10日至2026月1月1日（中午12時至晚上8時）

地點：東港城一樓中庭

