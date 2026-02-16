打麻將禁忌｜關注10個事項能迎好運贏更多！坐對旺位、避「這字」

打麻將是華人的傳統活動之一，尤其在新年時會搓上兩把，碰一碰運氣。



打麻將必定會有輸贏，雖然不能像電影中打麻將那樣誇張，穿了紅底褲就會逢賭必贏，但是一些禁忌還是必須要注意的，以免好運氣被破壞咯！

1. 不要拍打他人的背或肩膀

傳統有句俗話說「人有三把火」，也就是我們的額頭、雙肩膀和背部。這三把火包含了我們的精、氣、神，如果別人在打麻將，隨便被他人拍打背部或肩膀，那麼就會破壞了對方氣場和整體運氣變差。

2. 坐的位置

打麻將時，坐的位置也非常重要。如果可以，選擇坐在向著大門的地方，這是因為大門時財神出入的旺位。反之，如果背對門口也就是背對著財神。另外，也別背對著窗口，這是因為如果窗口開著就會有風吹進來，雖然涼爽但卻會越打越虛。廁所一帶也不適合打麻將，這是因為廁所充滿了晦氣，越靠近廁所也越容易沾上了穢物之氣。

3. 打麻將前避免做的事

不管是打麻將或玩牌，最需要的都是運氣。別以為洗澡洗得乾乾淨淨就會有好運氣，這樣反而運氣不佳，因為身上的財氣都被沖洗掉了。除了先別洗澡之外，也別剪指甲、頭髮和刮鬍子，這些都會把財氣給去掉。

4. 避免打麻將的日子

根據傳統的習俗，如果在農曆新年初一、十五打麻將，會對自己接下來的運氣有不好的影響。建議這兩天多去戶外活動或與家人一起進行有益身心的活動。

5. 別破壞好運氣

如果連續贏了好幾次，也表示自己的運勢非常佳。如果在這個時候突然站起來，就會打斷原本屬於自己的財運。此外，也不可以移動桌腳，這樣也會打斷自己當莊家的好運勢。如果連輸好多次，就可以趁機站起來，去廁所轉一圈、洗洗手，去一去晦氣。

6. 別跟風打西

「西」很多時候都是被打出來的，如果前面三家都把西風給打出來，那麼就別跟著打西風，因為有「一路歸西」的意思。那如果上一家打出一筒，接下來也不建議打出西風，不然就有「一同歸西」的意思。

7. 別在牌桌上借錢

如果在麻將桌上贏了錢，千萬別借錢給別人，這樣會把自己的好運氣借出去給別人。再加上，新年本來就不適合欠錢，這樣會影響接下來一年的財運。

8. 趕時間時別打牌

打麻將是一項休閒遊戲，如果打麻將的時候心浮氣躁，很容易影響自己的運氣。此外，俗話說「財不進急門，福不入偏門」，如果打麻將的時候有時間上的壓力，不單隻玩得不盡興，也很容易打錯牌。

9. 不要隨便過水

打麻將時過水指的是，原本可以有機會胡牌但選擇不胡，等到適合的時機再胡。有時候，打麻將希望可以自己自摸，這樣就可以吃三家。但不是每次都那麼好運，可以自摸到想要的牌，所以有時候別人打出來的牌又合適的話，不要輕易過水，這樣會將自己的好運給過掉。

10. 避開「輸」的諧音

在打麻將的時候，如果有人在他人背後看「書」，宵夜準備了鹹「酥」雞，送禮送鳳梨「酥」等等，較為介意的人就會被這些影響。當然，打麻將也避免坐在書櫥的前面，原因也相同。

這些禁忌都記起來了嗎？所謂小賭怡情，千萬別因為打麻將而傷了和氣哦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】