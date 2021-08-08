渣男｜性慾強迷戀女色4大面相特徵　研究指眼大配這臉型出軌高危

出軌有樣睇？一段關係中最怕遇上對感情不忠的渣男，你以為對他已暸如指掌，但出軌從來防不勝防，有研究指出，從長相特徵可看出其花心程度，男性具備4大特徵，可能就有較高出軌傾向。



憑長相就可看出對方的花心程度？男性五官具有這4大共同特徵，可能有較高的出軌傾向。（《夫妻的世界》劇照）

澳洲一間大學在《進化與人類行為》（Evolution and Human Behavior）期刊發表研究，針對能否透過五官去判斷一個人對性關係的開放程度，研究特別指出，即使有固定伴侶，仍有高度「性社交傾向」的男子，五官多半可以歸結出一些特徵。

臉長額高喜歡一夜情 鼻大鼻長易迷戀女色

即五官具有某些特徵的男性，意指他們較大機會有劈腿行為。在記錄的長相，研究顯示比較喜歡一夜情的男性，通常臉會比較長、額頭較高、鼻子較長，還有大眼睛； 至於鼻大鼻長反映對性事有需求，天生性慾強，會更容易迷戀女色。

研究團隊成員指出， 研究目的是想觀察特徵是否反映在臉上，而這些五官特徵可能與睾固酮有關，因睪固酮能強化男性的雄性特徵與行為，但基於研究並未設計睪固酮量測，所以目前還不能確定這個肯定性。另外，值得注意的是，研究的實驗對象一律以白人為主，不同種族可能會產生不一樣的歸類結果。

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要判斷對方是否出軌渣男，除了面相有特徵，一些行為舉止也可有助看出端倪。《Daily Mail》有報道引述專家列舉12個可能是出軌徵兆的行為 ，包括對方突然注重外表，改變風格以新造型示人；又或者突然一反常態主動將電話給你看，短訊內容讓你隨便查閱？原來有機會只是「此地無銀三百兩」。

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突然一反常態主動將電話給你看，短訊內容讓你隨便查閱？原來有機會只是「此地無銀三百兩」。（《夫妻的世界》劇照）

同場加映：很多人以為，男人出軌是為了性愛；但事實卻並不一定如此，當中包括男人或會高估自制能力，以為在緊密接觸中也不會產生真感情；更有趣的是，男人身邊的朋友出軌，也會令他們以為出軌是合情合理的行為。男人出軌的原因，比起性愛，朋友影響更大？

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同場加映：日本網站Curaz一個愛情心理測驗，從6種不同顏色的禮物中，憑第一眼直覺選出最吸引眼球的禮物，便可測出你的外遇出軌指數。

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