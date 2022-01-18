4大租屋注意事項助你找心儀筍盤　夾租要磨合、好業主可遇不可求

在外租屋是許多人離家求學、出社會後都必須面對的課題，有一句話是這麼說的：「房子是租來的，但生活是自己的」，這話提醒著我們生活品質的重要性，而所謂品質，符合自身風格的家居擺設與裝潢只是加分條件，最根本也最重要的是，在租房階段就要找到真正宜居的房源。



以下是 Dappei 整理出幾項租屋必須注意的小眉角，日後若有需求，可以和身邊朋友互相提醒一下！

租屋除了租金外，還有其他常被忽略的重要細節需要了解清楚～想擁有小天地的小資女必定要小心留意！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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一、先考慮居住模式

獨居、與伴侶同住、和朋友共租家庭式住家，是租屋最常見的 3 種居住模式，自己住固然自由但不免有些寂寞，而與人同住固然有伴，但再好的關係經過朝夕相處的考驗，不免會產生摩擦，所以在決定共同租房前，不妨先從以下 3 點開始考量：

A. 收入穩定

這點說來現實，但每月房租其實是筆不少的支出，如果收入不穩定致使收租時總要 carry 室友，現實上來說會有些困難，心情方面也多少會受影響，所以在租房前要確定對方至少能穩定交租與水電費等固定費用，才不會因錢而產生嫌隙。不過，若是突然有難當然不在此限，有限度的互相幫忙，對伴侶、朋友之間來說還是可以接受的！

B. 工作型態與作息

雖然這點在入住前很難真正察覺，但一定可以從平時的相處中，大概知道對方的生活作息，最簡單的就是從工作型態來判斷，舉例來說，有些人是朝九晚五上班族、有些人是要工作到凌晨的服務業，若一方必須早睡、另一方必須晚歸，長久下來難免會有打擾到對方的風險，累積下來就容易產生摩擦。

千萬不要覺得只要交情好，伴侶、好友不管怎麼樣自己肯定都能接受，畢竟住在一起可是要邀請對方真正進入自己最私密的日常生活，若還得為小事互相叨擾、起爭執，搞得家中氣氛烏煙瘴氣、在家也無法完全放鬆，甚至因租房失去一個在乎的人，不就失去了一開始想互相作伴的本意了嗎？

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C. 生活習慣

這邊指的生活習慣不只有衛生方面，而是若要同住，也需考量一些情況，像是對方抽煙嗎？家中若有開放式區域，是否要開放抽煙？或是有些人喜歡和好友在家相聚，彼此是否能接受室友帶別人回家？以上舉的兩個例子，都是同住前就可以協調好的，只要達成共識，後續便不會有太大的問題。

不過編輯覺得很重要的一點是，如果同住後真有摩擦，千萬不要以「同住前，你本來就知道的事實」作為藉口數落、攻擊對方，若是起初溝通彼此並未有隱瞞、如實坦誠相待，但後來才發現原來自己無法適應或接受，這種情況下這麼做實在要不得！

二、看單位提高警覺、注意安全

搜尋房源時，盡量找敘述清楚的物件，若有經紀從中協調、幫忙，對首次租屋的人來說是比較理想的，有什麼問題隨時可發問。而相約看單位後，也可盡量找人陪同，畢竟與陌生人共處一密閉空間，其實是相當危險的，如果真的要獨自前往，也記得把時間、地點、與誰會面等資訊，提供給親友知道，身邊有人知道自己的去向，至少有個照應。

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三、好業主是好房源的必備條件

業主的習性如何，入住前可以透過經紀稍微了解一下，但真正入住後，若業主有踰矩行為，務必要說明自己的立場！其中最常見的無非就是，業主會未經同意就擅自進入租屋處，無論是要拿東西、檢查設施等理由，只要沒有事先取得租客允許，都是不可容忍的行為，千萬不要有「畢竟這房子是業主的」這種想法，或是害怕得罪業主而不敢表明立場，只要覺得權益被侵犯，溝通是必須的。

如果真的想再有一層保障，可在簽約時就和業主約法三章，甚至在契約內加設相關條款、如若違反需負擔相應責任等內容，讓彼此有更明確的依據能夠遵循。

四、水壓、網絡、收費等生活細節

除了上述 3 點以外，房源本身也有許多小細節需要注意，如鄰居組成、社區環境、水壓、漏水、壁癌、網絡等，都必須要在看單位時觀察並測試，畢竟有些業主並不會將房子的缺點如實以告，可能是怕影響租屋意願，或是會讓租客有空間談降租等考量，記得要關注細節，以免簽約後住得不舒服卻又束手無策。

另外，電器的使用程度也要多多了解，若是注意到設備老舊，不妨先詢問業主若是日後機器出問題，那費用要由誰負擔？畢竟電器動輒上萬塊，對許多人來說是一筆昂貴的支出，必須多加注意才行！

Dappei 結語：

租房有許多事情需要注意，一個人進行一定會有所遺漏，不妨多和朋友、家人討論，請他們幫忙注意自己是否有忽略哪些細節！



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