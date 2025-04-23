出門酒店2025｜20間九龍/港島/新界酒店推薦！附價錢/出門流程

【香港酒店出門房/九龍港島出門酒店推薦2025】現時大多準新人們都會在酒店進行出門儀式，港島九龍新界也有不少備受攝影師讚賞的出門酒店，保證能拍到美美的照片，《01女生》為你推介以下20大出門酒店推介和出門流程參考！（價格或因應時期、供應情况而變更，文章提及價格以截稿日為準，以下資料以官方網站為準。）



港島區

出門酒店推薦2025｜1. 雅格酒店（the Arca）

酒店走簡約奢華風格，鄰近伯大尼小教堂，是不少新人心目中出門酒店的好選擇。新人可在780平方呎的寬敞海景套房內舉行出門儀式，配以180度香港仔深灣及港島南區海景景色，讓大日子更完美難忘。酒店出門套餐除了包括傳統敬茶套裝及結婚裝飾等，更提供免費雙人早餐、精美水果拼盤、意大利氣泡酒一枝及巧克力拼盤等。另外，酒店更可安排寵物狗、貓一同入住，共享幸福的時刻。

酒店出門套餐優惠包括

-海景套房／海景豪華套房住宿一晚

-於Arca Society享用免費雙人早餐

-精美水果拼盤

-意大利氣泡酒一枝及巧克力拼盤

-自家製湯丸一鍋20粒（晚上9:30前送到套房）

-免費使用敬茶儀式套裝 ，包括結婚茶具及跪墊

-免費使用蒸汽掛燙機

-房內用餐服務8折優惠

港島出門酒店推薦｜1. 雅格酒店（the Arca）



地址：黃竹坑香葉道43號

費用：港幣$5,899起



出門酒店推薦2025｜2. 香港美利酒店（The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）

近年不少女生也愛到美利酒店打卡，酒店座落於紅棉路上方，並鄰近中環婚姻登記處及聖約翰座堂，是別具一格的婚宴選址。預訂的套房可作出門用途，酒店會提供雙人房內早餐、餐飲消費額、免費通宵泊車、Prosecco 氣泡酒等。另外，酒店其中一樣最獨特的便是歡迎客人帶同寵物一同入住見證大日子，絕對是貓奴與狗奴們的不二之選。

港島出門酒店推薦｜2. 香港美利酒店(The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel)



地址：中環紅棉路22號

費用：港幣$10,100起



港島出門酒店推薦2025｜3. 香港君悅酒店（Grand Hyatt Hong Kong）

香港君悅酒店套房內能近距離飽覽維多利亞港，享盡西九至北角的絕美景色，讓家人與朋友也能參與難忘的出門及敬茶儀式。出門套房優惠包括尊尚海景套房、維港海景套房、大使套房或總統套房1晚、免費使用婚禮茶具（包括茶杯4隻, 蓮子及紅棗）、敬茶跪墊1對、湯丸10粒以及免費咖啡或茶及享用精美甜點48件。另外，還提供攝影師、婚禮策劃專家、新人水療優惠、花卉裝飾、自訂婚宴蛋糕服務等，相當貼心！

港島出門酒店推薦｜3. 香港君悅酒店 (Grand Hyatt Hong Kong)



地址：灣仔港灣道1號

費用：港幣$10,081起（視乎房型、日期而定，另計加一服務費）



港島出門酒店推薦2025｜4. 南灣如心酒店出門房（Nina Hotel Island South）

位於港島南的核心地帶，鄰近黃竹坑站及海洋公園，交通便利。新人可在套房內舉行中式婚嫁出門及敬茶儀式，婚嫁出門住宿計劃包括住宿一晚、 免費使用敬茶套裝及敬茶跪墊一對、免費泊車三小時、 延遲退房等。另外，酒店更設有不同種類的回禮禮物可選，如蝴蝶酥花束、蝴蝶酥禮盒等，和親朋分享甜蜜滋味。

港島出門酒店推薦｜4. 南灣如心酒店出門房(Nina Hotel Island South)



地址：香港仔黃竹坑道55號

費用：港幣$3,688起（視乎房型、日期而定，另計加一服務費）



港島出門酒店推薦2025｜5. 港島香格里拉（Island Shangri-La, Hong Kong）

酒店位於太古廣場上蓋，地理位置優越，交通便利。樓高56層，擁有9 家高水準的餐廳和酒吧，房間設計融合現代東方美學，高貴雅致。酒店設有多個宴會場地，可按新人需要度身定製婚禮體驗，當中包括證婚酒會、輕婚禮以至豪華婚禮等。選擇出門套房時，可按需要附加預訂婚嫁禮遇，當中包括早餐送餐服務、免費泊車、有氣酒、心形朱古力、玫瑰花及延長退房等。

港島出門酒店推薦｜5. 港島香格里拉（Island Shangri-La, Hong Kong）



地址：中區法院道太古廣場

費用：港幣$6,679起



港島出門酒店推薦2025｜6. 香港柏寧酒店（The Park Lane Hong Kong）

酒店的戶外空中花園座擁維多利亞港的景色，是近年證婚熱門場地之選。假如想安排早上進行出入門儀式的話，可以預約酒店證婚出門套餐，當中包括特色套房豪華住宿一晚、婚禮茶具、香檳乙枝、二人早餐等。

港島出門酒店推薦｜6. 香港柏寧酒店（The Park Lane Hong Kong）



地址：香港銅鑼灣告士打道310號

費用：需向酒店婚禮策劃師查詢價錢



九龍區

九龍出門酒店推薦2025｜1. 都會海逸酒店 (Harbour Plaza Metropolis)

座落九龍區核心地帶，鄰近港鐵紅磡站，徒步數分鐘更可直達尖沙咀東部，交通四通八達。新人可以在寬敞豪華的海景套房内舉行一場婚嫁出門儀式，出門套房住宿計劃包括住宿乙晚、中式婚禮敬茶用品乙套 、免費2小時泊車、延遲退房等。

九龍出門酒店推薦｜1. 都會海逸酒店 (Harbour Plaza Metropolis)



地址：紅磡都會道7號

費用：港幣$3,600起



九龍出門酒店推薦2025｜2. 香港半島酒店(The Peninsula Hong Kong Hotel)

半島酒店相信大家也不會陌生，是現時香港歷史最悠久及全球最奢華酒店之一，酒店建築更被評為一級歷史建築，在這裡出門可以說是別具意義。酒店面向維多利亞港，在房內便能飽覽絕美海景。而出門套餐包括一套中式婚禮茶具（最多十隻），乾紅棗，蓮子，一對跪墊、3小時勞斯萊斯出租服務（需提前72小時預訂）、港幣$3,000水療積分、18粒湯圓、免費泊車、免費早餐及港幣$1,000餐飲積分等。

九龍出門酒店推薦｜2. 香港半島酒店 (The Peninsula Hong Kong Hotel)



地址：九龍梳士巴里道

費用：港幣$26,880起



九龍出門酒店推薦2025｜3. 8度海逸酒店 (Harbour Plaza 8 Degrees)

8度海逸酒店也有推出「囍」出門住宿計劃，套餐CP值超高，想要經濟實惠的準新人可以考慮選擇它！8度海逸酒店不僅鄰近地鐵站，交通位置方便，「囍」出門住宿計劃更包含了一系列婚嫁用具，當中包括結婚用跪墊、茶壺、茶杯、自家製湯丸等。

九龍出門酒店推薦｜3. 8度海逸酒店 (Harbour Plaza 8 Degrees)



地址：九龍土瓜灣九龍城道199號

費用：港幣$4,288起（港幣$400起升級豪華套房）​



九龍出門酒店推薦2025｜4. 千禧新世界香港酒店（New World Millennium Hong Kong Hotel）

擁有維多利亞港海景的千禧新世界香港酒店，距離尖東站或紅磡站約5分鐘步程，交通便利。新人可以在海景套房舉行傳統中式婚嫁敬茶儀式，出門套房計劃包括酒店套房住宿乙晚、城景客房住宿乙晚（六個月有效期）、中式婚禮用品（沙發咕臣、茶具套裝連茶杯四隻、門把裝飾、床邊地毯及跪墊等)、自助早餐、免費泊車及行政酒廊禮遇等。

九龍出門酒店推薦｜4. 千禧新世界香港酒店（New World Millennium Hong Kong Hotel）



地址：尖東麼地道72號

費用：港幣$6,958起



九龍出門酒店推薦2025｜5. 香港觀塘帝盛酒店（Dorsett Kwun Tong ）

酒店位於新開發的商業樞紐，毗鄰觀塘港鐵站，步行前往港鐵站只需約5分鐘，十分方便。新人可以在大喜之日於高級套房進行出門儀式，當中包括一系列婚慶用品、婚禮茶具及裝飾、雙人自助早餐、免費泊車、延遲退房等。

九龍出門酒店推薦｜5. 香港觀塘帝盛酒店（Dorsett Kwun Tong ）



地址：觀塘鴻圖道84號

費用：港幣$3,388起



九龍出門酒店推薦2025｜6. 香港朗廷酒店（The Langham Hong Kong）

酒店位處尖沙咀繁華地段，主打歐陸典雅風格，氣派超凡。除了頂層泳池及米芝蓮三星食府之外，鄰近維多利亞港、多個購物中心及地鐵站，更是一大賣點。雅緻婚禮出門套房坐擁迷人景致，出門套房套餐包括雙人主卧套房住宿、雙囍茶具套裝、早餐、下午茶、黃昏雞尾酒、開胃小吃及免費三小時泊車等。

九龍出門酒店推薦｜6. 香港朗廷酒店（The Langham Hong Kong）



地址：尖沙咀北京道8號

費用：港幣$3,790起



九龍出門酒店推薦2025｜7. 九龍酒店（THE KOWLOON HOTEL）

九龍酒店地理位置方便，而酒店所推出的嫁囍出門房，備3種房型，分別是豪華相連客房、半海景相連客房以及半海景行政套房，房間寬敞舒適。此外，嫁囍出門房優惠包括多款婚嫁用具，如迎賓朱古力、紅酒1支、自家製湯圓 (18粒)、中式嫁囍套裝等，連同一系列酒店優惠，可讓每對新人都能愉悅地完成婚嫁出門及敬茶儀式。

九龍出門酒店推薦｜7. 九龍酒店（THE KOWLOON HOTEL）

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號

費用：$2,888起



九龍出門酒店推薦2025｜8. 香港逸東酒店（Eaton HK）

位於九龍半島中心地段，酒店風格主打簡潔時尚，設有多個活動空間，可迎合不同需要舉辦私人聚會、婚宴。婚嫁出門住宿套餐包括自選套房房型住宿一晚、2人自助早餐、紅色新婚喜慶被被套、氣泡酒1枝、敬茶套裝借用服務等。

九龍出門酒店推薦｜8. 香港逸東酒店（Eaton HK）

地址：香港九龍彌敦道380號

費用：$1,699起



新界區

新界出門酒店推薦2025｜1. 荃灣西如心酒店 (Nina Hotel Tsuen Wan West)

如心酒店高層可眺望尖東及九龍大部分地區，於寬敞的套房內面向美景舉行別具意義的中式婚嫁出門及敬茶儀式。如心酒店婚嫁出門住宿計劃將提供一晚海景套房住宿，免費使用敬茶套裝 (連五十個紙杯)及敬茶跪墊一對、如心蝴蝶酥兩盒、10瓶支裝蒸餾以及免費使用健身中心及泳池。

新界出門酒店推薦｜ 荃灣西如心酒店 (Nina Hotel Tsuen Wan West)



地址：香港荃灣楊屋道8號

費用：港幣$4,688起（已包含加一服務費）



新界出門酒店推薦2025｜2. The Pier Hotel

位於西貢白沙灣碼頭，是本港人氣海景酒店之一。在The Pier婚嫁出門客房，可以飽覽白沙灣海天一色的蔚藍景致，在藍天白雲見證下出嫁。婚嫁出門房住宿套餐包括中式出門敬茶禮品，包括敬茶套裝 (茶壺和茶杯)、 敬茶跪墊一對、紅色棉拖鞋兩對、吉祥喜慶用品、雙色小湯圓、出門房間一晚住宿(海天一色雙寢室套房/ 海景時尚一室套房/ 尊貴海景房 / 海景露台房兩間/ 豪華露台房兩間)及兩位成人早餐套餐等。

新界出門酒店推薦｜The Pier Hotel



地址：香港荃灣楊屋道8號

費用：港幣$2,727起（另設加一服務費）



新界出門酒店推薦2025｜3. 香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）

想以翠綠園林作背景進行戶外婚禮儀式的話，可以選擇入住香港黃金海岸酒店的天際花園豪華套房，再在坐擁醉人海景、超過180平方米的露台上，拍攝婚紗照或與朋友和家人合影留念，分享難忘的時刻！出門房套餐包括指定套房一晚住宿、雙人早餐、餐飲消費額、敬茶用中式茶壺及坐墊等。

新界出門酒店推薦｜香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）



地址：青山公路 1 號

費用：港幣$6,388起（另設加一服務費）



新界出門酒店推薦2025｜4. 香港沙田凱悅酒店（Hyatt Regency Hong Kong, Shatin）

酒店毗鄰港鐵大學站，坐擁吐露港迷人景致，風景優美，如同置身在外國度假般，亦成為熱門出門房之一。婚嫁出門客房計劃包括入住設有獨立客廳的客房、敬茶套裝、敬茶跪墊1對、湯圓及通宵泊車等。

新界出門酒店推薦｜ 香港沙田凱悅酒店（Hyatt Regency Hong Kong, Shatin）



地址：新界沙田區馬料水澤祥街18號

費用：港幣$3,999起（另設加一服務費）



新界出門酒店推薦2025｜5. 帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

酒店位於沙田河畔，坐擁翠綠景致。新人可以在寬敞的公寓舉行婚嫁出門儀式，出門房住宿計劃包括一晚雙人住宿、酩悅粉紅香檳、香甜湯圓一鍋、鮮果奶油蛋糕、美式雙人早餐、中式婚禮敬茶用品及免費通宵泊車等。

新界出門酒店推薦｜帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

地址：沙田源康街1號

費用：港幣$3,688起（另設加一服務費）



新界出門酒店推薦2025｜6. 帝景酒店（ROYAL VIEW HOTEL）

酒店坐擁青馬大橋和汀九橋的景觀，鄰近麗都及汀九沙灘，如同置身鬧市緑洲。如果想舉辦一場簡單的證婚儀式，可以考慮酒店的私人宴會廳或戶外池畔位置。另外，酒店更設有幸福蜜語「出嫁日」住宿計劃，包括套房住宿一晚、房內婚宴佈置、婚禮茶壺套裝、婚禮寢具、免費泊車、穿梭巴士服務等。

新界出門酒店推薦｜帝景酒店（ROYAL VIEW HOTEL）

地址：荃灣汀九青山公路 353 號

費用：港幣$2,800起（另加10%服務費及3%酒店房租稅）



酒店出門流程參考

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出門基本在女方家及男方家敬茶儀式後進行，基本會選在吉時出發，出門時記得要給隨車人員派利是。另外，迎親路線也要提前規劃好，因為「迎親不走回頭路」所以切忌行錯路，行車的道路也不能重複否則便有「重婚」的意思。出門時要準備出門三寶：紅傘、米、綠豆，撐紅傘意指開枝散葉；撒米和綠豆是「喂金雞」儀式，古時雞啄米後就不會啄新娘，此外撒米也有扔掉晦氣與驅除邪氣招福的意思，因此該動作一直流傳至今。