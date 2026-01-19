出門酒店2026｜22間九龍/港島/新界酒店推薦！附出門房價錢/流程

【香港酒店出門房推薦2026/九龍港島出門酒店推薦2026】現時大多準新人們都會在酒店進行出門儀式，港島九龍新界也有不少備受攝影師讚賞的出門酒店，保證能拍到美美的照片，「01女生」為你推介以下22大出門酒店推介和出門流程參考！（價格或因應時期、供應情况而變更，文章提及價格以截稿日為準，以下資料以官方網站為準。）



港島區

出門酒店推薦2026｜1. 雅格酒店（the Arca）

酒店走簡約奢華風格，鄰近伯大尼小教堂，是不少新人心目中出門酒店的好選擇。新人可在780平方呎的寬敞海景套房內舉行出門儀式，配以180度香港仔深灣及港島南區海景景色，讓大日子更完美難忘。酒店出門套餐除了包括傳統敬茶套裝及結婚裝飾等，更提供免費雙人早餐、精美水果拼盤、意大利氣泡酒一枝及巧克力拼盤等。另外，酒店更可安排寵物狗、貓一同入住，共享幸福的時刻。

酒店出門套餐優惠包括

-海景套房／海景豪華套房住宿一晚

-於Arca Society享用免費雙人早餐

-精美水果拼盤

-迎賓氣泡酒一枝及巧克力拼盤

-自家製湯丸一鍋20粒（晚上9:30前送到套房）

-免費使用敬茶儀式套裝 ，包括結婚茶具及跪墊

-免費使用蒸汽掛燙機

-房內用餐服務8折優惠

-免費過夜泊車（1輛車）

-享有特別折扣預訂額外房間

港島出門酒店推薦｜1. 雅格酒店（the Arca）



地址：黃竹坑香葉道43號

費用：港幣$5,899起（視乎房型、日期而定）



出門酒店推薦2026｜2. 香港美利酒店（The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）

近年不少女生也愛到美利酒店打卡，酒店座落於紅棉路上方，並鄰近中環婚姻登記處及聖約翰座堂，是別具一格的婚宴選址。預訂的套房可作出門用途，酒店會提供雙人房內早餐、餐飲消費額、免費通宵泊車、Prosecco 氣泡酒等。另外，酒店其中一樣最獨特的便是歡迎客人帶同寵物一同入住見證大日子，絕對是貓奴與狗奴們的不二之選。

港島出門酒店推薦｜2. 香港美利酒店(The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel)



地址：中環紅棉路22號

費用：港幣$18,900起



港島出門酒店推薦2026｜3. 香港君悅酒店（Grand Hyatt Hong Kong）

香港君悅酒店套房內能近距離飽覽維多利亞港，享盡西九至北角的絕美景色，讓家人與朋友也能參與難忘的出門及敬茶儀式。出門套房優惠包括尊尚海景套房、維港海景套房、大使套房或總統套房1晚、免費使用婚禮茶具（包括茶杯4隻, 蓮子及紅棗）、婚禮管家服務、敬茶跪墊1對、湯丸10粒以及免費咖啡或茶及享用精美甜點48件。另外，還提供攝影師、婚禮策劃專家、新人水療優惠、花卉裝飾、自訂婚宴蛋糕服務等，相當貼心！

港島出門酒店推薦｜3. 香港君悅酒店 (Grand Hyatt Hong Kong)



地址：灣仔港灣道1號

費用：港幣$10,081起（視乎房型、日期而定）



港島出門酒店推薦2026｜4. 南灣如心酒店出門房（Nina Hotel Island South）

位於港島南的核心地帶，鄰近黃竹坑站及海洋公園，交通便利。新人可在套房內舉行中式婚嫁出門及敬茶儀式，婚嫁出門住宿計劃包括指定套房住宿一晚、 免費使用敬茶套裝及敬茶跪墊一對、免費泊車三小時、 延遲退房等。另外，酒店更設有不同種類的回禮禮物可選，如蝴蝶酥花束、蝴蝶酥禮盒等，和親朋分享甜蜜滋味。

港島出門酒店推薦｜4. 南灣如心酒店出門房(Nina Hotel Island South)



地址：香港仔黃竹坑道55號

費用：港幣$4,150起（視乎房型、日期而定）



港島出門酒店推薦2026｜5. 港島香格里拉（Island Shangri-La, Hong Kong）

酒店位於太古廣場上蓋，地理位置優越，交通便利。樓高56層，擁有9 家高水準的餐廳和酒吧，包括米芝蓮星級餐廳夏宮和珀翠餐廳。房間設計融合現代東方美學，高貴雅致。酒店設有多個宴會場地，可按新人需要度身定製婚禮體驗，當中包括證婚酒會、輕婚禮以至豪華婚禮等。選擇出門套房時，可按需要附加預訂婚嫁禮遇，當中包括專屬婚宴顧問、早餐送餐服務、免費泊車、有氣酒、心形朱古力、玫瑰花及延長退房等。

港島出門酒店推薦｜5. 港島香格里拉（Island Shangri-La, Hong Kong）



地址：中區法院道太古廣場

費用：港幣$11,880 起



港島出門酒店推薦2026｜6. 香港柏寧酒店（The Park Lane Hong Kong）

酒店的戶外空中花園座擁維多利亞港的景色，是近年證婚熱門場地之選。假如想安排早上進行出入門儀式的話，可以預約酒店證婚出門套餐，當中包括特色套房豪華住宿一晚(自選房型)、免費使用敬茶跪墊及婚禮茶具、香檳乙枝、行政尊尚禮遇和服務等。

港島出門酒店推薦｜6. 香港柏寧酒店（The Park Lane Hong Kong）



地址：香港銅鑼灣告士打道310號

費用：需向酒店婚禮策劃師查詢價錢



港島出門酒店推薦2026｜7. 合和酒店（Hopewell Hotel）

2025年初正式開幕、灣仔區的五星級大型酒店，坐擁山景及維港景色，集購物、便捷交通及多功能性於一身。酒店擁有5個特色婚禮場地，滿足不同形式、預算的新人。設有行政海景套房及尊貴城景套房，空間寬敞舒適，部分套房更提供相連房選擇，方便斟茶出門儀式和事前準備。婚嫁出門套房優惠包括指定套房住宿一晚、房間佈置、香檳一支、雙人下午茶、餐飲消費額等。

港島出門酒店推薦｜7. 合和酒店（Hopewell Hotel）



地址：香港灣仔堅尼地道15號

費用：港幣$4,870起



九龍區

九龍出門酒店推薦2026｜1. 都會海逸酒店 (Harbour Plaza Metropolis)

座落九龍區核心地帶，鄰近港鐵紅磡站，徒步數分鐘更可直達尖沙咀東部，交通四通八達。新人可以在寬敞豪華的海景套房内舉行一場婚嫁出門儀式，出門套房住宿計劃包括住宿乙晚、中式婚禮敬茶用品乙套 、免費2小時泊車、延遲退房等。

九龍出門酒店推薦｜1. 都會海逸酒店 (Harbour Plaza Metropolis)



地址：紅磡都會道7號

費用：港幣$3,700起 (另收加一)



九龍出門酒店推薦2026｜2. 香港半島酒店(The Peninsula Hong Kong Hotel)

半島酒店相信大家也不會陌生，是現時香港歷史最悠久及全球最奢華酒店之一，酒店建築更被評為一級歷史建築，在這裡出門可以說是別具意義。酒店面向維多利亞港，在房內便能飽覽絕美海景。而出門套餐包括一套中式婚禮茶具（最多十隻），乾紅棗，蓮子，一對跪墊、3小時勞斯萊斯出租服務（需提前72小時預訂）、港幣$3,000水療積分、18粒湯圓、免費泊車、免費早餐及港幣$1,000餐飲積分等。酒店更設有專業婚禮顧問服務，為準人安排多個細節，如與酒店的行政餅廚、朱古力大師、廚藝團隊、首席侍酒師及花藝專家會面，享受一對一的諮詢服務等。

九龍出門酒店推薦｜2. 香港半島酒店 (The Peninsula Hong Kong Hotel)



地址：九龍梳士巴里道

費用：需要直接向酒店查詢



九龍出門酒店推薦2026｜3. 8度海逸酒店 (Harbour Plaza 8 Degrees)

8度海逸酒店也有推出「囍」出門住宿計劃，套餐CP值超高，想要經濟實惠的準新人可以考慮選擇它！8度海逸酒店不僅鄰近地鐵站，交通位置方便，「囍」出門住宿計劃包括 : 免費房內享用雙人歐陸式早餐、有汽葡萄酒、免費享用婚嫁寢具、免費享用一系列婚嫁用具(跪墊、茶壺茶杯)、自家製湯丸等。

九龍出門酒店推薦｜3. 8度海逸酒店 (Harbour Plaza 8 Degrees)



地址：九龍土瓜灣九龍城道199號

費用：港幣$4,288起(另設加一服務費及3%酒店房租税)



九龍出門酒店推薦2026｜4. 千禧新世界香港酒店（New World Millennium Hong Kong Hotel）

擁有維多利亞港海景的千禧新世界香港酒店，距離尖東站或紅磡站約5分鐘步程，交通便利。新人可以在海景套房舉行傳統中式婚嫁敬茶儀式，出門套房計劃包括酒店套房住宿乙晚、城景客房住宿乙晚（六個月有效期）、中式婚禮用品（沙發咕臣、茶具套裝連茶杯四隻、門把裝飾、床邊地毯及跪墊等)、自助早餐、免費泊車、行政酒廊禮遇、十二件外帶精選新鮮酥餅以及十二杯外帶咖啡或茶供大日子當天早上享用等。

九龍出門酒店推薦｜4. 千禧新世界香港酒店（New World Millennium Hong Kong Hotel）



地址：尖東麼地道72號

費用：港幣$9,909起(另設加一服務費及3%酒店房租税)



九龍出門酒店推薦2026｜5. 香港觀塘帝盛酒店（Dorsett Kwun Tong ）

酒店位於新開發的商業樞紐，毗鄰觀塘港鐵站，步行前往港鐵站只需約5分鐘，十分方便。新人可以在大喜之日於高級套房進行出門儀式，當中包括一系列婚慶用品、婚禮茶具及裝飾、享用婚嫁寢具、雙人自助早餐、免費泊車、迎賓迷你吧、延遲退房等。

九龍出門酒店推薦｜5. 香港觀塘帝盛酒店（Dorsett Kwun Tong ）



地址：觀塘鴻圖道84號

費用：港幣$3,688起



九龍出門酒店推薦2026｜6. 香港朗廷酒店（The Langham Hong Kong）

酒店位處尖沙咀繁華地段，主打歐陸典雅風格，氣派超凡。除了頂層泳池及米芝蓮三星食府之外，鄰近維多利亞港、多個購物中心及地鐵站，更是一大賣點。雅緻婚禮出門套房坐擁迷人景致，出門套房套餐包括雙人主卧套房住宿、雙囍茶具套裝、早餐、下午茶、黃昏雞尾酒、開胃小吃、免費三小時泊車及專業婚宴策劃團隊等服務。

九龍出門酒店推薦｜6. 香港朗廷酒店（The Langham Hong Kong）



地址：尖沙咀北京道8號

費用：港幣$6,510起



九龍出門酒店推薦2026｜7. 九龍酒店（THE KOWLOON HOTEL）

九龍酒店地理位置方便，而酒店所推出的嫁囍出門房，備3種房型，分別是豪華相連客房、半海景相連客房以及半海景行政套房，房間寬敞舒適。此外，嫁囍出門房優惠包括多款婚嫁用具，如「雙臥室四人海景套房」住宿乙晚、免費享用中式婚禮敬茶用品乙套、免費享用敬茶用跪墊等一系列酒店優惠，可讓每對新人都能愉悅地完成婚嫁出門及敬茶儀式。

九龍出門酒店推薦｜7. 九龍酒店（THE KOWLOON HOTEL）

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號

費用：$3,800起(另設加一服務費及3%酒店房租税)



九龍出門酒店推薦2026｜8. 香港逸東酒店（Eaton HK）

位於九龍半島中心地段，酒店風格主打簡潔時尚，設有多個活動空間，可迎合不同需要舉辦私人聚會、婚宴。婚嫁出門住宿套餐包括自選套房房型住宿一晚、2人自助早餐、美食廣場現金券、免費享用紅色新婚喜慶被被套、免費享用敬茶套裝借用服務、氣泡酒1枝、等。

九龍出門酒店推薦｜8. 香港逸東酒店（Eaton HK）

地址：香港九龍彌敦道380號

費用：$1,699起



新界區

新界出門酒店推薦｜1. 香港東涌世茂喜來登酒店 (Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel )

想盡情享受私密感，座擁南海和大嶼山，主打浪漫度假式的香港東涌世茂喜來登酒店會是個不錯之選。出門房餐包括享有入住海景套房一晚、使用行政走廊禮遇，更配備傳統中式婚禮裝飾，包括大紅婚禮床鋪和傳統喜慶圖案貼，幫忙減省新人們的準備時間。套房環境亦相當寬敞，能夠輕鬆完成上頭、敬茶、接新娘等傳統中式儀式，舉辦婚前婚後的新娘派對亦十分合適。

新界出門酒店推薦｜香港東涌世茂喜來登酒店 (Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel )



地址：香港新界大嶼山東涌怡東路9號

費用：新娘套房套餐 HK$2,988起(另設加一服務費及3%酒店房租税)



新界出門酒店推薦2026｜2. 荃灣西如心酒店 (Nina Hotel Tsuen Wan West)

如心酒店高層可眺望尖東及九龍大部分地區，於寬敞的套房內面向美景舉行別具意義的中式婚嫁出門及敬茶儀式。如心酒店婚嫁出門住宿計劃將提供一晚海景套房住宿，免費使用敬茶套裝 (連五十個紙杯)及敬茶跪墊一對、如心蝴蝶酥兩盒、10瓶支裝蒸餾以及免費使用健身中心及泳池。

新界出門酒店推薦｜ 荃灣西如心酒店 (Nina Hotel Tsuen Wan West)



地址：香港荃灣楊屋道8號

費用：港幣$3,999起（已包含加一服務費）



新界出門酒店推薦2026｜3. The Pier Hotel

位於西貢白沙灣碼頭，是本港人氣海景酒店之一。在The Pier婚嫁出門客房，可以飽覽白沙灣海天一色的蔚藍景致，在藍天白雲見證下出嫁。婚嫁出門房住宿套餐包括自選婚嫁出門房間住宿一晚(海天一色雙寢室套房/ 海景時尚一室套房/ 尊貴海景房 / 海景露台房兩間/ 豪華露台房兩間)、免費二人早餐套餐、贈送中式出門敬茶禮品，包括敬茶套裝 (茶壺和茶杯)、 敬茶跪墊一對、紅色棉拖鞋兩對、吉祥喜慶用品、免費泊車一輛及延遲退房等。

新界出門酒店推薦｜The Pier Hotel



地址：香港西貢白沙灣街9號

費用：港幣$2,727起（另設加一服務費）



新界出門酒店推薦2026｜4. 香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）

想以翠綠園林作背景進行戶外婚禮儀式的話，可以選擇入住天際花園豪華套房，再在坐擁醉人海景、超過180平方米的露台上，拍攝婚紗照或與朋友和家人合影留念，分享難忘的時刻！出門房套餐包括指定套房一晚住宿(陽台套房/海灣套房/海岸套房/天際花園豪華套房)、雙人早餐、餐飲消費額、敬茶用中式茶壺及坐墊、通宵泊車優惠等。

新界出門酒店推薦｜香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）



地址：青山公路 1 號

費用：港幣$6,388起（另設加一服務費）



新界出門酒店推薦2026｜5. 香港沙田凱悅酒店（Hyatt Regency Hong Kong, Shatin）

酒店毗鄰港鐵大學站，坐擁吐露港迷人景致，風景優美，如同置身在外國度假般，亦成為熱門出門房之一。完美婚嫁總統套房計劃包括入住擁有238平方米的總統套房，內設2間睡房、客廳、用餐區及備餐區及水療浴池等，酒店更會提供上頭及出入門安排、房內花卉佈置、免費通宵車位、免費自助早餐、水療中心特色按摩、延遲退房等服務。

新界出門酒店推薦｜ 香港沙田凱悅酒店（Hyatt Regency Hong Kong, Shatin）



地址：新界沙田區馬料水澤祥街18號

費用：需直接與酒店查詢



新界出門酒店推薦2026｜6. 帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

酒店位於沙田河畔，坐擁翠綠景致。新人可以在寬敞的公寓舉行婚嫁出門儀式，出門房住宿計劃包括一晚雙人住宿、酒店餐飲消費額、香甜湯圓一鍋、鮮果忌廉蛋糕 、雙人自助早餐、中式婚禮敬茶用品及免費通宵泊車等。

新界出門酒店推薦｜帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

地址：沙田源康街1號

費用：港幣$3,588起（另設加一服務費）



新界出門酒店推薦2026｜7. 帝景酒店（ROYAL VIEW HOTEL）

酒店坐擁青馬大橋和汀九橋的景觀，鄰近麗都及汀九沙灘，如同置身鬧市緑洲。如果想舉辦一場簡單的證婚儀式，可以考慮酒店的私人宴會廳或戶外池畔位置。另外，酒店更設有幸福蜜語「出嫁日」住宿計劃，包括套房住宿一晚、房內婚宴佈置、婚禮茶壺套裝、婚禮寢具、免費泊車、穿梭巴士服務等。

新界出門酒店推薦｜帝景酒店（ROYAL VIEW HOTEL）

地址：荃灣汀九青山公路 353 號

費用：港幣$2,800起（另加10%服務費及3%酒店房租稅）



酒店出門流程參考

出門基本在女方家及男方家敬茶儀式後進行，基本會選在吉時出發，出門時記得要給隨車人員派利是。另外，迎親路線也要提前規劃好，因為「迎親不走回頭路」所以切忌行錯路，行車的道路也不能重複否則便有「重婚」的意思。出門時要準備出門三寶：紅傘、米、綠豆，撐紅傘意指開枝散葉；撒米和綠豆是「喂金雞」儀式，古時雞啄米後就不會啄新娘，此外撒米也有扔掉晦氣與驅除邪氣招福的意思，因此該動作一直流傳至今。