余慕蓮出自傳不扣成本全數捐出　遺憾讀書少　內地山區建小學

85歲的資深藝人余慕蓮（魚毛姐）年事已高，健康不如從前，2020年余慕蓮曾因肺纖維化被送入深切治療部留醫，病情一度惡化，幸而經治療後走出鬼門關貴利出院。多年來余慕蓮都積極行善，即使是大病初癒仍自資推出自傳並不扣成本捐出全部收益予慈善機構，不少網民都祝福余慕蓮能長命百歲，善有善報。



>>>余慕蓮因童年經歷不相信愛情<<<

資深甘草演員余慕蓮（魚毛姐）於1969年起加入娛樂圈，被喻為是香港演藝界的「御用女丑角」，曾飾演周星馳電影《整蛊專家》中的富太太、廁所工、女傭等配角而為人所熟悉，奉獻演藝界大半生。除了演藝工作外，余慕蓮更是一名大慈善家，多年來做了不少善事。

2020年因肺纖維化被送入深切治療部的余慕蓮雖然大步檻過康復出院，但大病一場後仍留下不少後遺症，會咳到流眼淚及鼻水，更要靠標靶藥控制病情，以防復發。縱然身體狀況大不如前，余慕蓮近期更為了做慈善而推出個人自傳，當中收錄了不少珍貴照片。深受病魔困擾的余慕蓮深感大病之苦，推出自傳的同時更會將自傳的收益全部不扣除成本，全數捐給兒童癌病基金，幫助有需要的小朋友。

余慕蓮推出自傳並不扣成本捐出全部收益予慈善機構（葉志明攝）

10個入去做手術，9個都唔出得嚟，我好彩出得嚟，但醫生話，唔好得返，依家我係半年一次去吊標靶藥，去QE，控制佢唔好俾佢翻發，翻發就分分鐘『收工』，但我係唔驚，我賺咗，瞓醒一日就賺一日。 余慕蓮

對余慕蓮來說，一生最大的遺憾就是讀書少。小時候因家境貧困而失去了讀書的機會，因此她並不希望其他小朋友重蹈覆轍，決定把自己的遺憾變成小朋友的希望，2005年，余慕蓮把TVB給她的28萬30年長期服務金捐了8萬到貴州山區興建余慕蓮希望小學，讓一眾山區兒童都有機會接受教育，令300多名學生受惠。

余慕蓮出資於貴州山區興建余慕蓮希望小學（余慕蓮＠FB）

很高興自己有能力幫助別人，我希望小孩們能多接受教育，將來能夠到城市工作，不用一直待在鄉下。 余慕蓮

除了出資興建小學外，余慕蓮更打算去世後將自己的全部身家捐出，她自謂一生無兒無女，同父異母、同母異父的兄弟姐妹都生活無憂，因此經已立下平安紙，離世後將把積蓄全部捐到慈善機構，略盡綿力幫助有需要的人。

我做戲做慣垃圾婆這些小人物， 別人以為我很窮沒有錢，其實我真的沒有錢，但我捨得捐。偉大就說不上，但都是發自真心啦。 余慕蓮

余慕蓮更打算去世後將自己的全部身家捐出（香港演藝人協會YouTube影片截圖）