美麗戰場｜何依婷曾因壓力依賴胃藥　憑勤力從草根到入職Big Four

【美麗戰場｜何依婷】台慶劇《美麗戰場》受歡迎原因，除了不少老戲骨撐場，更是女演員雲集，引起網民票選劇中的「美女演員排行」。何依婷榮登榜首，同時其飾演龐氏集團千金亦終於登場，雖然她於劇中暗藏機心，但現實中卻很踏實，靠勤力獲取一個個機會和成就。



【美麗戰場｜何依婷】何依婷在《美麗蹲場》中，被網民選為「美女演員排行」冠軍。(IG@reginahyt)

何依婷參選港姐出道，其後中途加入節目《學是學非》，開始為人關注，得到愈來愈多的發展機會。對於其較快的演藝發展，加上與生俱來的優雅氣質，不少人都以為她家境富裕，然而她實為生於草根階層，小時候住屋邨，並憑著個人努力脫貧，任職高薪厚職工作。

【美麗戰場｜何依婷】何依婷是位學霸。(IG@reginahyt)

【美麗戰場｜何依婷】何依婷憑《學是學非》上位。(IG@reginahyt)

何依婷喜歡被讚勤力

何依婷曾在參選港姐時，表示喜歡別人稱讚自己「勤力」，指「無論一個人有多厲害，定要勤力多練習才會愈見進步。」這個詞也是其座右銘，在中學時期已多次在各科考試中獲「學科成績優異獎」，入讀城市大學後，無論在主修的環球商業系統管理，或在副修的心理學方面，都成績優異，GPA超過3.5分，更憑獎學金遠赴美國史丹福大學、英國列斯大學及上海復旦大學作交換生。她亦曾於阿里巴巴總部實習，其後以一級榮譽學士畢業，在被喻為「Big Four」之一的安永會計師事務所，擔任金融服務顧問。

擁有優秀學歷及工作經驗的何依婷，原可以收割之前的努力，享受穩定而高收入的生活。然而她毅然參選港姐，轉往另一事業圈子繼續打拼。現時她投身演藝已有5年，曾擔任主持和司儀，更不時可在電視劇裡，看到她的身影。從《她她她的少女時代》的閒角，兩年後躍身成《星空下的仁醫》配角，而《十月初五的月光》裡的祝君好，更證明了她的演技實力，開始備受重用。

【美麗戰場｜何依婷】何依婷於2017年參選港姐。(IG@reginahyt)

【美麗戰場｜何依婷】何依婷曾因霪力而常依賴胃藥。(《十月初五的月光》劇照)

何依婷曾長期胃藥備袋、靠改變心態減壓

由於機遇獲得太快，有時實力未算到家，或會引起網民不憤，甚至惡言相向。何依婷曾接受《01娛樂》專訪時提到，曾為遭受負評，終日在家以淚洗臉。但她其後意識到，不能要求全世界都喜歡自己，認為問心無愧便可，「我有進步空間，但這件事的我無悔，於心無愧。」

能力愈大責任愈大，何依婷隨戲份漸重，對演技的要求有更大的壓力。她自言是位不懂表達的人，易受情緒困擾，指不開心時需依賴胃藥，「不開心時胃便會不適，我長期都依賴胃藥。」她更指手袋內長期備有胃藥，如在打針時都需食胃藥，「不然我怕會反胃，出不到門口。」

她自知這習慣需要改善，開始尋求不同紓壓方法，如學鋼琴等，讓自己可以拋開煩惱，放鬆心情。她亦會改變自己心境和想法，學習與壓力共存，曾在另一媒體訪問中，解釋身邊的人不會完全明白自己，即便有人跟自己說沒問題、做得很好，但這都是別人看法。

藝人有很多時候，很多事都要自己面對和經歷。我覺得這4年已經面對完，長大了，學會了如何處理。

【美麗戰場｜何依婷】何依婷對擇偶條件高？(IG@reginahyt)

何依婷的「拍拖兩年定律」

在愛情方面，何依婷甚少傳出緋聞，原因或是要求高？她曾在訪問中，表示擇偶條件需要性格好，「這樣的人很難找，又要可以相處，興趣又夾，實在很需要緣份。」她亦曾坦言，大學時期交了兩位男友，皆拍拖兩、三年便分手。她提到「拍拖兩年定律」，並指自己以前會在吵架後，主動哄回對方，但持續3年事情不斷重演的話會感到很累，「所以我好想兩個人可以平心靜氣溝通，解決問題。」