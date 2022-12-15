媽寶男無分國界！真人秀揭3宗惡頂事例：情人節三人行已經算小事

感情上除了怕遇上渣男外，相信「媽寶男」也絕對榜上有名。所謂「媽寶男」並非指聽從母親說話就是錯，但是凡事聽從媽媽意見，毫無自己想法，總是把「媽媽」掛在嘴邊。自大S跟汪小菲離婚後，基本上爭議不斷，而且汪小菲及其母「三日唔埋兩日」於直播大罵大S的不是。近日汪小菲一改常態，甚至直言不會再聽從其母張蘭的話。



自大S跟汪小菲離婚後，基本上爭議不斷（WEIBO@大S）

近日，汪小菲於直播中整體狀態明顯憔悴許多，而且話言間變得溫柔。不過跟前妻大S的輿論戰中，其母不斷插手家事令汪小菲感到不滿，有網民更勸誡他要聽媽媽的話，反被汪小菲回嗆：「不用聽誰的話，自己的家事兒自己解決」、「我為什麼要聽她的？我有自己的想法，這是我們自己的家事兒！」直播後不少網民都笑言：「小菲作反了！」、「看來誓甩媽寶男之名」，亦有人對此不看好，直言汪小菲幾天後又會打回原狀。

外國TLC旅遊生活頻道曾有一個節目《我的男友是媽寶I Love A Mama’s Boy》同樣是拍與「媽寶男」交往的3對年輕女性，當中似乎跟汪小菲有異曲同工之妙。節目播出後，「媽寶男」的行徑讓不少網民感到驚訝，一同看看究竟吧！

1. 情人節三人行



1號媽寶男是來自穆斯林，自小跟母親關係親密，直到今時今日依舊要媽媽餵飯，洗澡時幫忙刮毛。至於其女友Emily是一名韓國人，但因穆斯林的文化思想影響下，「穆斯林男子就要娶穆斯林女子」，跟女友交往一年半後，才敢正式向媽媽坦白。攤牌後，其母一直對Emily充滿各種厭惡及不滿，例如情人節當天要跟媽媽三人行，為了兒子娶一個穆斯林女子，其母更於Emily面前介紹新女友，以結婚為前提的那種，更大罵Emily「勾引我兒子」。

2. 女友生日不忘母親



2號媽寶男自小喪父跟母親相依為命，而且其母心中沒有任何女孩能配得上她的寶貝兒子。節目上2號媽寶男帶女友Stephanie及母親到珠寶店挑選禮物送給女友Stephanie，當時女友看中了一款美金1000元的紫水晶耳環，其母即時擋了下來，更直言：「生日禮物花到1000元？我覺得有點貴，叫老闆拿美金300元的來看看吧！」

最終女友Stephanie改買一副美金145元的手鐲，同一時間2號媽寶男跟母親說：「因為你們兩個是我這輩子最愛的兩個女人，我當然必須要送禮物給你」，母親即時挑選了一副美金225元的手鍊，一連串的舉動使女友氣瘋。

3. 性感睡衣媽媽女友各一套



3號媽寶男跟女友Kim同居於男方父母家中，相比以上那兩對情侶，這一對相對更和平。由於媽寶男3號跟母親感情超好，同一家公司上班、天天一起開車出門，甚至連空閒時間都會一同進行休閒活動，導致女友Kim直覺自己才是「第三者」介入二人感情的電燈泡。媽寶男曾經跟母親到內衣店挑選性感內衣送給女友，最後竟然是買了同一款性感睡衣給女友和媽媽，其行為更令內衣店員感到困惑。