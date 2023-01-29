太美竟是困擾！女星Brooke Shields成名路歷無數波折 憑實力扭轉

現年美國傳奇美人、女星Brooke Shields （波姬小絲），她的美是從還是手抱嬰兒時就被發掘，14歲時拍攝成名作迅速爆紅，15歲更憑一句廣告台詞成為家傳戶曉的大明星，但也因此為她帶來了不少爭議及困擾。在旁人看來年紀輕輕就達到很多人都去不到的顛峰，受點爭議不算甚麼﹐但Brooke Shields沒有因此沖昏頭腦，反而一步步向外界證明自己也是一名美麗且聰穎的女生。



Brooke Shields曾被封「美國最美嬰兒」

Brooke Shields在11歲時就出演電影《漂亮寶貝》（Pretty Baby）飾一名雛妓，因此開始走紅（IMDb）

Brooke Shields美如洋娃娃的外貌，讓她在只有1歲時成為童裝廣告的寵兒，當時就被封為「美國最美嬰兒」，更在3歲時開始為時尚品牌走秀。在11歲時就出演電影《漂亮寶貝》（Pretty Baby）飾一名雛妓，因此開始走紅，更在14歲憑着《藍色珊瑚礁》（The Blue Lagoon）成名，當時市面上更出現以她命名的洋娃娃和周邊商品，Brooke Shields在懵懂中被母親告訴她「成功」了。

Brooke Shields在年幼時 出演多部限制級電影惹爭議

Brooke Shields在電影《藍色珊瑚礁》中過多裸露鏡頭而到法庭作證，證明電影中性愛的鏡頭，都是由成年的替身演員完（The Blue Lagoon電影海報）

然而，Brooke Shields在兩部電影的角色和情節，情色意味濃厚以及裸露鏡頭過多而備受批評，《藍色珊瑚礁》中更出現她只以長髮遮蓋胸部，因為當時的她年紀僅有14歲，所以當時就有傳出Brooke Shields的母親是為了賺錢不擇手段把她當搖錢樹，引起極大的爭議。後來Brooke Shields更須到法庭作證，證明電影中性愛的鏡頭，都是由成年的替身演員完成，但電影最後依然被評為17歲以下不得欣賞的X級（限制級）。

Brooke Shields成Calvin Klein代言人 一句廣告詞成經典

Brooke Shields成Calvin Klein代言人，當中帶著挑逗意味的台詞使她惹來不少爭議（Twitter@SSENSE）

而歷經這般爭議的Brooke Shields，沒有因此停下腳步，在17歲時她參演的電影《無盡的愛》，也被美國電影協會評為「X級」。同年，Brooke Shields更成為了Calvin Klein代言人，在廣告中漂亮的她帶着挑逗意味地說出廣告台詞：「You wanna know what comes between me and my Calvin's? Nothing.（你想知道我和Calvin之間有什麼嗎？什麼都沒有。）」這段不僅成為Calvin Klein牛仔褲經典廣告之一，也讓Brooke Shields事業更上一層樓，但因過於成熟性感的台詞惹來不少非議。

Brooke Shields的母親曾被質疑出賣女兒賺錢

Brooke Shields的母親曾被質疑出賣女兒賺錢（IG@brookeshields）

Brooke Shields成名路上都伴隨著她的母親，只是把她當作搖錢樹，畢竟無論是演員還是模特兒工作，當中的性感尺度都不符合她的年紀。而Brooke Shields卻認為自己沒被剝削，反而能體諒有酒癮的母親為她安排的一切，她表示：

我沒有時間想太多，對我來說，當時生活中最重要的就是在學校拿A，和讓我媽媽好好活下去。 Brooke Shields

Brooke Shields推出自傳 成「全球知名的處女」

Brooke Shields在20歲時推出自傳《On Your Own》，提及自己當時仍是處女，使她成為了「全球知名的處女」（IG@brookeshields）

Brooke Shields在18歲時暫停了工作，回歸校園，在普林斯頓大學攻讀法國文學語言的學士。在20歲時推出自傳《On Your Own》，書中分享自己童年走紅的心路歷程，更大膽提及自己當時仍是處女，而人紅是非多﹐這也成為了當時很多脫口秀節目中的話題，令她成為了「全球知名的處女」。後來，她在2009年44歲時，再次提起這件事表示，當初很後悔在書中提及這樣的話：「事後回看，我對自己的童貞如此開放有些錯誤。」

Brooke Shields渴望成母親 歷艱辛受孕之路

Brooke Shields很渴望成母親，在經歷了1次流產及8次試管嬰兒後，她終於成功懷上第一個女兒Rowan。（IG@brookeshields）

「成為一位母親」曾是Brooke Shields最想完成的夢想，但她在2001年時與現任丈夫Chris Henchy結婚後，診斷出自己子宮頸發育異常，即使經治療後子宮頸留下的創傷使她難以受孕。但無比渴望成為母親的她，在經歷了1次流產及8次試管嬰兒後，她終於成功懷上第一個女兒Rowan。

Brooke Shields曾患產後抑鬱症 終成功找到生命平衡

Brooke Shields曾患產後抑鬱症，在痊癒後並將這段經歷寫成《Down Came the Rain》（IG@brookeshields）

然而，Brooke Shields又迎來了另一個挑戰，這段波折重重的受孕經歷，讓她患上了產後抑鬱症，更曾表達過：「當時我真的不想再活了。」讓她一度無法難以親近女兒。後來在心理和藥物治療下，慢慢痊癒並將這段經歷寫成《Down Came the Rain》這本書，鼓勵其他同樣患上產後抑鬱症的媽媽。

而Brooke Shields也在歷經無數爭議、事業顛峰後，憑藉自己的努力向大眾證明她不僅是「漂亮寶貝」﹐而是在風雨過後依然屹立不倒的Brooke Shields。