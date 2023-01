太美竟是困擾！女星Brooke Shields成名路歷無數波折 憑實力扭轉

現年美國傳奇美人、女星Brooke Shields (波姬小絲),她的美是從還是手抱嬰兒時就被發掘,14歲時拍攝成名作迅速爆紅,15歲更憑一句廣告台詞成為家傳戶曉的大明星,但也因此為她帶來了不少爭議及困擾。在旁人看來年紀輕輕就達到很多人都去不到的顛峰,受點爭議不算甚麼﹐但Brooke Shields沒有因此沖昏頭腦,反而一步步向外界證明自己也是一名美麗且聰穎的女生。



Brooke Shields曾被封「美國最美嬰兒」

Brooke Shields在11歲時就出演電影《漂亮寶貝》(Pretty Baby)飾一名雛妓,因此開始走紅(IMDb)

Brooke Shields美如洋娃娃的外貌,讓她在只有1歲時成為童裝廣告的寵兒,當時就被封為「美國最美嬰兒」,更在3歲時開始為時尚品牌走秀。在11歲時就出演電影《漂亮寶貝》(Pretty Baby)飾一名雛妓,因此開始走紅,更在14歲憑着《藍色珊瑚礁》(The Blue Lagoon)成名,當時市面上更出現以她命名的洋娃娃和周邊商品,Brooke Shields在懵懂中被母親告訴她「成功」了。

Brooke Shields在年幼時 出演多部限制級電影惹爭議

Brooke Shields在電影《藍色珊瑚礁》中過多裸露鏡頭而到法庭作證,證明電影中性愛的鏡頭,都是由成年的替身演員完(The Blue Lagoon電影海報)

然而,Brooke Shields在兩部電影的角色和情節,情色意味濃厚以及裸露鏡頭過多而備受批評,《藍色珊瑚礁》中更出現她只以長髮遮蓋胸部,因為當時的她年紀僅有14歲,所以當時就有傳出Brooke Shields的母親是為了賺錢不擇手段把她當搖錢樹,引起極大的爭議。後來Brooke Shields更須到法庭作證,證明電影中性愛的鏡頭,都是由成年的替身演員完成,但電影最後依然被評為17歲以下不得欣賞的X級(限制級)。

Brooke Shields成Calvin Klein代言人 一句廣告詞成經典

Brooke Shields成Calvin Klein代言人,當中帶著挑逗意味的台詞使她惹來不少爭議(Twitter@SSENSE)

而歷經這般爭議的Brooke Shields,沒有因此停下腳步,在17歲時她參演的電影《無盡的愛》,也被美國電影協會評為「X級」。同年,Brooke Shields更成為了Calvin Klein代言人,在廣告中漂亮的她帶着挑逗意味地說出廣告台詞:「You wanna know what comes between me and my Calvin's? Nothing.(你想知道我和Calvin之間有什麼嗎?什麼都沒有。)」這段不僅成為Calvin Klein牛仔褲經典廣告之一,也讓Brooke Shields事業更上一層樓,但因過於成熟性感的台詞惹來不少非議。

Brooke Shields的母親曾被質疑出賣女兒賺錢

Brooke Shields的母親曾被質疑出賣女兒賺錢(IG@brookeshields)

Brooke Shields成名路上都伴隨著她的母親,只是把她當作搖錢樹,畢竟無論是演員還是模特兒工作,當中的性感尺度都不符合她的年紀。而Brooke Shields卻認為自己沒被剝削,反而能體諒有酒癮的母親為她安排的一切,她表示:

我沒有時間想太多,對我來說,當時生活中最重要的就是在學校拿A,和讓我媽媽好好活下去。 Brooke Shields

Brooke Shields推出自傳 成「全球知名的處女」

Brooke Shields在20歲時推出自傳《On Your Own》,提及自己當時仍是處女,使她成為了「全球知名的處女」(IG@brookeshields)

Brooke Shields在18歲時暫停了工作,回歸校園,在普林斯頓大學攻讀法國文學語言的學士。在20歲時推出自傳《On Your Own》,書中分享自己童年走紅的心路歷程,更大膽提及自己當時仍是處女,而人紅是非多﹐這也成為了當時很多脫口秀節目中的話題,令她成為了「全球知名的處女」。後來,她在2009年44歲時,再次提起這件事表示,當初很後悔在書中提及這樣的話:「事後回看,我對自己的童貞如此開放有些錯誤。」

Brooke Shields渴望成母親 歷艱辛受孕之路

Brooke Shields很渴望成母親,在經歷了1次流產及8次試管嬰兒後,她終於成功懷上第一個女兒Rowan。(IG@brookeshields)

「成為一位母親」曾是Brooke Shields最想完成的夢想,但她在2001年時與現任丈夫Chris Henchy結婚後,診斷出自己子宮頸發育異常,即使經治療後子宮頸留下的創傷使她難以受孕。但無比渴望成為母親的她,在經歷了1次流產及8次試管嬰兒後,她終於成功懷上第一個女兒Rowan。

Brooke Shields曾患產後抑鬱症 終成功找到生命平衡

Brooke Shields曾患產後抑鬱症,在痊癒後並將這段經歷寫成《Down Came the Rain》(IG@brookeshields)

然而,Brooke Shields又迎來了另一個挑戰,這段波折重重的受孕經歷,讓她患上了產後抑鬱症,更曾表達過:「當時我真的不想再活了。」讓她一度無法難以親近女兒。後來在心理和藥物治療下,慢慢痊癒並將這段經歷寫成《Down Came the Rain》這本書,鼓勵其他同樣患上產後抑鬱症的媽媽。

而Brooke Shields也在歷經無數爭議、事業顛峰後,憑藉自己的努力向大眾證明她不僅是「漂亮寶貝」﹐而是在風雨過後依然屹立不倒的Brooke Shields。