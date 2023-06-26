大馬女1方法甩「肉肉女」標籤 ！自信曬出比堅尼照：胖就不能穿

俗語說愛美是女人的天性，不論高矮肥瘦都有追求美麗的權利，打扮從不是滿足他人的凝視，美麗及綻放都是為了自己。一名馬來西亞的網紅「MaoMao毛毛」擁有豐滿的身材，毫不在意他人目光，大方地穿上比堅尼曬出自己的肉肉照，並藉此鼓勵各大女生拒絕身材焦慮。



馬來西亞的網紅「MaoMao毛毛」（IG@mao0227）

「微胖女」大馬網紅無懼他人目光 自信曬出比堅尼照

現今大眾對美的定義有所不同，人最緊要是為自己而活，毋需太過在意別人的一言一語。「MaoMao毛毛」個人社交平台坐擁10萬粉絲，她是馬來西亞著名的大尺碼穿搭網紅，不時跟大眾分享穿搭、打扮影片，日前再大方貼出跟朋友前往希臘旅行的絕美照，大方穿上比堅尼拍照。相信不少女生都嫌自己身材不好而害怕穿上比堅尼，加上又擔心害怕他人的目光。

「MaoMao毛毛」個人社交平台坐擁10萬粉絲，她是馬來西亞著名的大尺碼穿搭網紅。（IG@mao0227）

MaoMao毛毛」認為去泳池穿上比堅尼是一件很正常的事，更表示比堅尼的出現正是給予女生游泳、戲水的穿上。（IG@mao0227）

不過「MaoMao毛毛」認為去泳池穿上比堅尼是一件很正常的事，更表示比堅尼的出現正是給予女生游泳、戲水的穿上，故此任何女生都有權利穿上比堅尼。明白現時大部分女生總是希望瘦身後，鍛鍊出完美身材才有勇氣穿上。對此「MaoMao毛毛」不解大家的想法：

為什麼胖就不能穿，難道一定要有標準才能穿特定的衣服嗎？ MaoMao毛毛

拒絕身材焦慮 接納自己不足

她大方貼出比堅尼照一來為了紀錄自己的生活外，最緊要是希望藉此鼓勵眾大女生接受自己每時每刻有著不同的身材樣貌，別因身材樣貌而感到自卑，活在當下才是最重要。同時她希望女生們擁有自己的想法，毋須害怕他人的目光而改變自己，人生是自己的，不是活給別人看，為自己而活。

鼓勵眾大女生接受自己每時每刻有著不同的身材樣貌（YouTube@MaoMaoLand 截圖）

鼓勵眾大女生接受自己每時每刻有著不同的身材樣貌 （YouTube@MaoMaoLand 截圖）

他的眼光不止關我屁事，我的身材才是管他屁事！ MaoMao毛毛

她大方貼出比堅尼照一來為了紀錄自己的生活外，最緊要是希望藉此鼓勵眾大女生接受自己每時每刻有著不同的身材樣貌。（IG@mao0227）

其實「MaoMao毛毛」向來都是正能量滿滿的女生，曾經她於27歲生日的時候，貼出一輯大膽性感寫真照。照片中她用手遮著胸部，大方地展露出自己的身材，而臉上絲毫沒有露出不自信的表情， 完完全全展現了「自信就是美」的精神。

她於27歲生日的時候，貼出一輯大膽性感寫真照。（IG@mao0227）

曾遭受網民抨擊 懶理閒語只為自己而活

過去她曾被不少網民攻擊，有一位網民留言寫道：「毛毛啊 你怎麼能那麼自信，你的大腿雖然不小，可是很有勇氣」。但她毫不介意兼暖心回復其網民，「 因為愛自己和胖瘦無關」。即使受到網民抨擊，但她依舊勇敢地接納自己，並愛上自己的身材。

曾遭受網抨擊 懶理閒語只為自己而活（IG@mao0227）

她經常提醒眾大女生「你當然可以放肆去追求自己的理想身材，但拜託你不要忘了欣賞現在的自己啊」（IG@mao0227）

她經常提醒眾大女生「你當然可以放肆去追求自己的理想身材，但拜託你不要忘了欣賞現在的自己啊」，並強調「不再去憂慮自己是否足夠漂亮，就驕傲地向世界展示自己。」美從來沒有一種所謂的定義，追求完美並沒有錯，但願意接納自己不足，學會欣賞自己，這種美才是最長久。