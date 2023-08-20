INTP｜感情木獨愛講理！邏輯學家性格優缺點：好奇、享受一人之境

INTP｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例第9位的「INTP」（邏輯學家），就是位知識學者，天生聰穎，做事理性，雖然外表看來文靜，但內在充滿求知慾，對很多東西都表現好奇，予人神秘莫測的吸引力。到底INTP的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



INTP｜INTP｜韓星鄭恩地曾在節目《All That MIC》表示自己屬INTP人格，喜歡獨來獨往，害羞，經常做白日夢。(IG@artist_eunji)

INTP邏輯學家特質1. 超強邏輯分析力

若然遇上任何難題，不妨向INTP請教，他們擁有超強的理解力，可將複雜的概念拆解，其找出主因。INTP做事尋根究底，擅長抽絲剝繭，將模糊概念轉成清晰的結論，亦會以新穎和獨特的角度來看待事物。

INTP邏輯學家特質2. 文靜的好奇寶寶

平日喜歡獨處的INTP，其實並非世界的局外人，他們富有好奇心和探索精神，對世界充滿了解渴望，會不斷發問「為什麼？」。INTP喜歡自找問題，追求事物的本質和規律，亦敢於創新，能跳出框框，重新評估現狀，這使他們成為孜孜不倦的知識探索者。

INTP｜INTP｜宋江曾在訪談中，指自己是個宅男，與測試結果的INTP人格相似。(IG@songkang_b)

INTP邏輯學家特質3. 冷靜重道理

相較其他人格，INTP重視獨立思考，不易受外在影響，會依原則和邏輯做判斷，不會因外界聲音而受影響。INTP不會盲從權威，敢於質疑傳統與潮流，還能常提出新穎觀點，展現獨特見解。不過，他們有時會因重道理，令人因他們的冷漠而內心受傷。

INTP邏輯學家愛情觀： 不愛黏身被情勒

INTP重視與伴侶心靈和理念的交流，望找個價值觀相近的人。他們同時想在愛情中，留有獨自的空間，不喜歡太黏人的伴侶，而且做任何事都保持理性，不會魯莽行事，也甚少表達內心感受，是一位不愛被情緒勒索的人。一般而言，INTP與同為理性和論證性強的ENTP最為契合，能夠在交流上得到強大的共鳴，而ENFP的開朗熱情，亦能打動INTP的內心世界。若要吸引INTP的注意力和興趣，可向對方展示智慧，探討新奇概念，提出有深度的問題，並邀請他們辯論。

INTP｜鄭恩地喜歡獨處。(IG@artist_eunji)

INTP邏輯學家事業：不看重金錢追求冒險

不追求高薪的INTP，反注重工作上的挑戰性，喜歡有自主權的工作，不想不喜被過度限制，因此從事理工類研究或學術領域的工作，如軟體工程師、數據分析師、數學家、大學研究人員、律師、電腦遊戲設計師及哲學家等，都是不錯的選擇。

INTP邏輯學家優點：

1. 分析力強

2. 做事開通

3. 好奇心強

4. 客觀



INTP邏輯學家缺點：

1. 不擅社交

2. 不會照顧別人的情緒

3. 沒耐性

4. 完美主義者

