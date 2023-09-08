42歲關智斌驚人凍齡外貌引熱議 零死角男神4大保養術回春幾十年

【關智斌凍齡保養秘訣｜披荊斬棘的哥哥3】內地人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥3》自開播後，引來不少熱議，其中不少網民都對關智斌（Kenny) 膚質顏值凍齡不變而感到驚訝。 現年42歲的關智斌素來有「零死角男神」之稱，出道至今未見半點老態，甚至看上去越活越年輕。基於內地網絡掀起了關智斌駐顏保養的話題，本人亦順應民意，大方拍片分享保持年輕的秘訣。



【關智斌凍齡保養秘訣｜披荊斬棘的哥哥3】內地人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥3》自開播後，引來不少熱議，其中不少網民都對關智斌（Kenny) 膚質顏值凍齡不變而感到驚訝。 (IG@kennyjr)

「零死角男神」關智斌 出道至今未見半點老態

在節目中，Kenny和他的隊友正在聊天時，內地男星徐良提到了年齡的話題，詢問Kenny的年紀。Kenny回答說：「我現在已經42歲了。」這突如其來的回答讓徐良露出驚訝的表情，他完全不相信Kenny已經42歲了，大聲表示：「完全不像呀！」

「零死角男神」關智斌 出道至今未見半點老態 (IG@kennyjr)

02年，Kenny以男團身份出道，與張致恒組成Boyz。(IG@kennyjr)

關智斌凍齡保養秘訣 1. 滴酒不沾

關智斌表示自己很少喝酒，並稱自己「可能一年只喝三次」，絕對不是一個喜歡喝酒的人。他坦言過去目睹了一位朋友因喝酒而對身體造成傷害，或許這是他保持年輕外表的重要因素之一。

關智斌凍齡保養秘訣 1. 滴酒不沾 (關智斌微博視頻截圖)

關智斌凍齡保養秘訣 2. 絕少打邊爐

喝酒及打邊爐都是不少香港人的最愛，但關智斌透露兩者都不太喜歡。他指火鍋裡面的食材通常含有過多的油、高鹽和高糖，都是對身體及年輕容顏的最大威脅。平日他多數以清淡口味為主，甚少打邊爐。他認為減少這類活動或多或少對皮膚保養和身體健康有正面的影響。

關智斌凍齡保養秘訣 2. 絕少打邊爐 (關智斌微博視頻截圖)

關智斌凍齡保養秘訣 3. 堅持運動 日步最少一萬步

除了飲食方面，關智斌每天都會盡量爭取時間運動，即使只有短暫的空檔，都會堅持運動。若果當天完全沒有時間，例如在拍戲等待的時候，他也會提醒自己多走動：「如果沒辦法抽出時間做運動，我就會在片場內走動，努力達到每天一萬步的目標。」

關智斌凍齡保養秘訣 3. 堅持運動 日步最少一萬步 (IG@kennyjr)

關智斌凍齡保養秘訣 3. 堅持運動 日步最少一萬步 (IG@kennyjr)

關智斌凍齡保養秘訣 4. 戒去捱夜惡習

基本上都市人工作繁忙，難免要經常加班捱夜，更何況是藝人們。藝人生活日夜顛倒，而且工作超長，容易導致不規律的生活作息。關智斌表示只要放假的日子，都會堅持12點前入睡，他深信維持良好的生活作息，對凍齡與保養有極大幫助。

關智斌凍齡保養秘訣 4. 戒去捱夜惡習 (關智斌微博視頻截圖)

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