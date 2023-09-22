中秋好去處2023｜15+中秋必到景點：打卡燈飾/藝術裝置/海景賞月

【中秋好去處/拍拖好去處/情侶好去處】步入9月中秋氣氛四處可見，再加上今年中秋節假期及國慶假期連續4天，大家都可以盡情享受節日，除了到户外賞月之餘，在都市間亦可以感受到濃厚節日氣氛，不妨與朋友/閏密/另一半相聚並打卡一番！要盡情享受中秋假期，《01女生》為大家盤點以下15+打卡點推薦：



中秋好去處2023：1. 《青年藝術節 x 中秋「觀」光市集》

户外賞月過於單調？不妨嘗試這個由Market Fairish、「香港藝土民間」等主辦，光影與空間結合的藝術體驗。夢幻的投影技術幻化成真實虛幻交錯的浪漫極光、星空等不同圖案，為你帶來一場不一樣的中秋漫遊。

除了光影藝術，更有3.5米高「月光兔兔發現主題裝置」及多個LED霓虹燈打卡位，以及富有香港特色的中秋限定文青市集，市集內芸集近50位不同範疇攤檔及免費工作坊，豐富節目絕對能令你樂載而歸！

中秋好去處2023：1. 《青年藝術節 x 中秋「觀」光市集》



地址：觀塘「VESSEL 發現號03」

展期：9月29日 18:00 - 24:00

9月30日及10月1日 13:00 - 22:00



中秋好去處2023：2. 《約定玉兔緣聚MOKO GARDEN賞月打卡》

中秋節當然不少得燈籠、玉兔、月亮等元素，而MOKO新世紀廣場亦為中秋節準備了三大限定主題裝置：倚在拱門的玉兔裝飾、高掛240個七彩燈籠的「森之步道」以及色彩斑斕的「彩虹風車陣」。「彩虹風車陣」更設有2米高的皎潔彎月燈裝置，每個角落亦有閃閃發光的玉兔，浪漫的中秋氣氛油然而生！

中秋好去處2023：2. 《約定玉兔緣聚MOKO GARDEN賞月打卡》



地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場 MOKO GARDEN @L3

展期：2023年9月9日起至10月31日



中秋好去處2023：3. 迪士尼萬聖節2023

01空間獨家購票優惠：按這裏

中秋好去處2023：3. 迪士尼萬聖節2023（陳葦慈 攝）

迪士尼萬聖節派對開始了，記得要立即收藏這份完整「Disney Halloween Time」攻略！現時01空間更推出86折優惠，只要輸入優惠碼就可以更抵地搶購迪士尼門票，讓大家更盡情、更投入這場最邪惡的萬聖節派對。

今年會由大反派庫伊拉帶領迪士尼反派角色，聯手佔領了香港迪士尼樂園大搞全新庫伊拉主題萬聖派對，由9月16日至10月31日，除了惡人們外，一眾迪士尼好友們都會換上新裝，舉辦這場最瘋狂、最邪惡的萬聖節派對！《01女生》記者亦有為大家搜羅到一系列必到之處：今年最不能錯過的歌舞匯演、捕捉萬聖節限定的惡人、阿Jack怪誕大餐、限定週邊商品等等！

中秋好去處2023：3. 迪士尼萬聖節2023



地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園度假區

展期：2023年9月16日至2023年10月31日



中秋好去處2023：4. 《朗豪坊 x Snoopy戶外探險之旅》

喜愛Snoopy 的人有福了！3米巨型發光吹氣Snoopy與「Charles」、「Lucy van Pelt」、Woodstock等一眾朋友將在中秋前夕登陸朗豪坊，帶領大家感受秋日氣氛與展開一場露營探險之程！

中秋好去處2023：4. 《朗豪坊 x Snoopy戶外探險之旅》



地址：九龍旺角亞皆老街8號 朗豪坊4樓通天廣場

展期：2023年9月21日至10月23日



中秋好去處2023：5. 《月滿中秋》

中秋好去處2023：5. 《月滿中秋》（黃埔天地）

喜愛柔和月色的女生，一定會對於這個「月滿中秋」有所動心。黃埔天地將多個亞洲地區的中秋慶節特色糅合，打造出一個結合各地特色、滿滿祝福的互動體驗活動。

每個裝置都別具特色，當中有5大必去打卡點：富日式祝福的「月見芒草」、糅合日韓祈福特點的8米長「月見幸福」步道、以香港舞火龍文化為靈感「大坑舞火龍」裝置以及中秋限定「月見夜探放水燈」。每個裝置都別具特色，大家可以一步到位，一站式體驗不同地區的中秋節慶文化和祝福！

中秋好去處2023：5. 《月滿中秋》



地址：黃埔天地時尚坊MTR層

展期：即日起至2023年10月2日 （上午10時至晚上10時）



中秋好去處2023：6. 《Monchhichi好玩恐龍遊樂園及市集》

日本人氣卡通Monchhichi首次化身恐龍造型登陸香港，屆時現場更設有Monchhichi期間限定店，多款恐龍造型精品可供入手。另外，3樓戶外平台亦有5米巨型月亮及發光兔仔打卡裝置。想更加沉浸式感受節日氣氛的話，不要錯過9月29日起一連三晚舉辦的戶外中秋節賞樂晚會：人氣歌手將現身Busking表演，另外晚上電子貨幣消費滿HK$100或以上就可以換領應節恐龍燈籠，大家可以一次過滿足購物與打卡需要！

中秋好去處2023：6. 《Monchhichi好玩恐龍遊樂園及市集》



地址：新城市廣場1期1樓東翼（近A-1 Bakery）及3期3樓 （近Kerastase）

日期：2023年9月26日至10月25日（上午11時至晚上9時）



中秋好去處2023：7.「月亮製造機」互動光影中秋綵燈展

往年曾經到訪尖沙咀香港文化中心的大家，應該對光影裝置並不陌生，今年的光影裝置由香港本地團隊「一口設計工作室」創造，透過塑像及感測科技營造各種光影效果，裝置會因應附近人潮而轉變顏色，除了可以欣賞裝置外，大家亦可以使用創作團隊的Instagram濾鏡，盡情打卡。

中秋好去處2023：7.「月亮製造機」互動光影中秋綵燈展（香港政府）

中秋好去處2023：7.「月亮製造機」互動光影中秋綵燈展



日期: 2023年9月15日至10月8日 (香港文化中心露天廣場)

日期: 2023年9月23日至10月2日 (維多利亞公園、沙田公園、屯門公園)

亮燈時間: 下午6:30至晚上11:00

中秋節正日（9月29日）延長至凌晨12時



中秋好去處2023：8. 《HAPPY MOONWALK》

偏好可愛打卡的話，這個3米高的月兔之王以拱橋姿態示人，再加上0死角處處打卡點的柔亮燈籠長長走廊絕對能夠滿足你！另外，10月1及2日，L5 PLAY GARDEN內將上演人氣歌手Lose Wing 和Hey Rachel 的精彩Busking 表演亦不容錯過！

中秋好去處2023：8. 《HAPPY MOONWALK》



地址：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN

展期：2023年9月15日至10月15日（上午10時半至晚上10時）

（9月29 及30日延長開放時間至晚上11時）



中秋好去處2023：9. 玉兔圓月慶中秋

愉景灣環境清幽，與中環市中心近在咫尺，卻充滿海邊小鎮風情，大家可以在繁忙都市生活中享受大自然與寫意。而今個中秋，愉景灣廣場露天草地將設置80隻發光月兔，配合樹上掛飾，靜待大家追月尋兔！

中秋好去處2023：9. 玉兔圓月慶中秋（愉景灣廣場）

中秋好去處2023：9. 玉兔圓月慶中秋



展期：2023 年 9 月 22 日至 10 月 8 日 （亮燈時間：19:00 – 23:00）

地址：大嶼山愉景灣廣場徑2號愉景廣場 露天草地



中秋好去處2023：10. 維港海景賞月+國慶煙花節慶

中秋好去處2023：10. 維港海景賞月+國慶煙花節慶（香港喜來登酒店）

觀賞維港美景與月亮，若加上寛闊舒適的環境及美酒佳餚，更能為中秋美日添上寫意與雅致。若果想將美景盡收眼底，大家可以選擇位於尖沙咀海傍，臨海而立，已有49年歷史的香港喜來登酒店，酒店內有多達5間餐廳選擇，當中蠔酒吧與視佳廊更擁有極佳位置觀賞維港景致。除了餐飲美景，大家亦可以乘著酒店推出的【國慶慶典住宿計劃】，與維港美酒相伴，盡情享受浪漫私人時光。

中秋好去處2023：10. 維港海景賞月+國慶煙花節慶



預訂日期：即日起至2023年10月6日

入住日期: 2023年9 月29日至2023年10月8日

地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓



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