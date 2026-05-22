去年勞資糾紛申索逾1.4萬宗按年增11%　建造、住宿膳食服務業最多

立法會秘書處早前發布《數據透視》，回顧近年疫情及勞動市場波動期間，勞工處所處理勞資糾紛及申索聲請個案情況，其中於2025年達14,469宗，當中以建造業與住宿及膳食服務業佔最多，而這兩個行業去年失業率均明顯較整體水平高。



文件指，2018年至2025年疫情及近期勞動市場波動期間，勞工處每年平均處理約12,530宗糾紛及申索聲請，當中可透過調停解決的個案比例年均約七成。

文件提到，去年建造業與住宿及膳食服務業的失業率分別為6.5%及5.8%，明顯高於3.7%的整體水平，而同期49.2%勞資糾紛及申索聲請均來自這兩個行業。為應對社會對此的關注，勞工處已推行針對性措施，包括要求承辦商加強監察工資是否按時支付，並收集食肆結業情報以進行風險評估。

至於按個案成因比較，工資糾紛佔39.2%最多，其次為終止合約或解僱，佔36.5%。

若個案調停失敗，會交由勞資審裁處，或勞工處轄下的小額薪酬索償仲裁處處理，其中仲裁處負責審理每宗由最多10名申索人提出的小額索償，上限為1.5萬元，勞審處則專注處理申索款額更高及複雜的個案。

去年勞審處及仲裁處合共處理6,006宗個案，按年處理個案數目7年間上升42%。文件指，個案上升主要與就業市場疲弱，以及申索人可向仲裁處申請申索金額提升有關。而每年由勞審處及仲裁處判予申索人的總款額，由2018年的2.57億元，接近增加一倍至2025年的5.02億元。

針對部份僱主不向申索人支付經裁斷款項情況，2018至2025年期間，法院年均審理219張拖欠經裁斷款項傳票，平均定罪率為75.4%。文件以2025年數據為例，指出該年份完 成聆訊的傳票數目及定罪率均是近年較低水平，同時相關案件平均罰款僅6,078元等情況，令人關注現行判罰阻嚇力是否不足。