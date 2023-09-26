十一黃金周│上周末53萬人次港上北上　19萬內地客南下 (每日更新)

中秋節及十一國慶黃金周長假期前夕，上周五至上周六（9月22-23日）錄得逾52.6萬人次港人北上（包括澳門，下同），而南下訪港的內地旅客就有近19萬人次。北上人潮多於南下旅客，令市場憂慮本港飲食零售業短期內難以恢復以往水平。

註：本文圖表中數據將持續更新



上周五（22日）有約22.3萬人次港人經各水陸路北上，周六（23日）有約30.3萬人次，兩日合計約56.2萬人次；其中至少45萬人次經各陸路口岸北上。

至於早前的暑假旅遊旺季，北上人潮明顯增加。撇除機場、郵輪碼頭等管制站，8月香港居民經各水陸路管制入境內地達624.1萬人次，較7月的584.4萬人次增加39.7萬或6.8%。暑假7至8月合計逾1208萬人次港人北上。

▼9月2日 市民未等取消8號風球即北上深圳▼



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由7月起，每逢周六都會出現北上人潮高峰，例如例如7月1日周六疊加長假期效應，一天內北上港人就多達33萬人次，其次是8月19日約32.6萬人次港人北上。暑假期間，除了7月17日颱風泰利襲港導致港人短暫減少北上之外，基本上北上的趨勢屬節節上升。此外於9月1至2日颱風蘇拉吹襲本港期間以至一周後的世紀黑雨前後，亦有逾10萬人次港人趁「風假」北上。

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而8月南下訪港內地旅客錄343.3萬人次，日均僅約11.1萬人次，只達北上人潮的一半水平，兩者形成約9.1萬人次「逆差」（註：北上香港居民人次 - 南下內地旅客人次）。

與疫情前比較，2018年8月訪港內地旅客達482.6萬人次，2023年8月數字僅達疫情前的64.8%。港人到內地消費氣氛熾熱，但內地旅客南下人數未完全「復常」，市場憂慮本港飲食零售業短期內難以恢復以往水平。

⬇️⬇️內地旅客經各管站南下人次持續更新⬇️⬇️