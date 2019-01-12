本地滾軸溜冰場多但質量低？　玩家：地面凹陷

滾軸溜冰是80年代青年的回憶，這項運動盛極一時之後於90年代開始衰落，連帶滾軸溜冰場用地也因使用率低而為人詬病。在康樂及文化事務署設施列表可見，康文署轄下共有29個滾軸溜冰場地，加上房屋署提供的屋邨場，本地場其實為數不少，但有玩家認為場地維修不足、設計不以用家角度出發，香港滾軸運動總會教練也曾提出場地不符國際標準。

香港滾軸溜冰場不少，但場地質素和設計是否貼合用家需要？

要玩滾軸溜冰，除了買好鞋和護具，還要有場地。本地滾軸溜冰場大致分佈康文署各區公園及遊樂場，有些則在公共屋邨裡頭，如柴灣環翠邨滾軸溜冰場，由房屋署管理。



惟自2005年起，投訴場地的新聞源源不絕，2009年有滾軸運動員受訪時指本地缺乏標準場地，連當時最大的維多利亞公園場也不合符標準，運動員唯有租用硬地足球場練習。他們一直爭取建一個符合國際比賽標準的正規場，即呈鑊型設計，圈周長度200米可練習速滑，中間空間可練習花式。

隨著熱潮衰落被廢棄的場地

穿著滾軸溜冰鞋的少年消失了，一般市民使用的場地也變得冷清。翻查昔日報導，天水圍沙江圍一個滾軸溜冰場荒廢多年，場地旁邊的士多本來有溜冰鞋出租，2007年開始轉出租麻將和枱，供街坊玩樂，後來警察在這個「麻將賭場」足足拘捕了46人。又有樂富摩士公園的滾軸溜冰場在2004年被康文署改建為滑板場，令當區玩家苦無場地可用，當時署方回覆媒體說，滑板日漸受歡迎，所以陸續改建了數個場地。

自2005年開始，不少運動員和市民都投訴滾軸溜冰場，前者關心場地不符國際標準不利練習，後者關心用地地面狀況和維修頻率。

玩家：場地多但質量低

雖然直至今天，香港各區總計30多個滾軸溜冰場，但是否貼合玩家和專業運動員需要？玩家如屯門街坊反映場地維修不善，容易令玩家滑倒、受傷。「場地量多但質低，有些場地地面凹陷。」玩滾軸溜冰五年的阿King說。同是滾軸溜冰愛好者的Matt亦補充：「有些場地中間種樹，不太符合用家實際需要。」

專業運動員更加多年為場地問題而頭痛：本港欠標準場地，租借硬地足球場練習又被「波友」踩場。記者就場地問題向康文署查詢，至截稿前未有回覆。

倫敦公園行人路、單車徑任踩唔嬲

部分玩家看到場地不理想時，或想到街上踩，有時會犯險沿單車徑或馬路玩樂、練習。不過，在香港單車徑上踩滾軸溜冰，有可能觸犯《道路交通條例》或《道路交通（交通管制）規例》，因疏忽使用道路而危害他人或其本人安全，或不遵照交通標誌所顯示的規定，可被檢控及罰款500元或2,000元。

理想場地和從市民需要設計的玩樂空間，才能真正在本地推廣滾軸溜冰，以至推廣其他運動。

相對香港，倫敦皇家公園The Royal Parks 開放得多，他們認為滾軸溜冰是大眾運動，在不危及老人、小孩及其他人、以及玩家遵守守則的情況下，市民可以在未被特別禁止的各大公園道路和單車徑玩樂，當中包括最大的皇家庭園海德公園Hyde Park。



就像屯門街坊，倫敦街坊組織「London Friday Night Skate」每逢星期五晚八點就相約在海德公園出發，踩著滾軸溜冰漫遊城市，在馬路上浩浩蕩蕩的一群人臉上滿溢笑容。在斜坡、渠蓋、濕滑地面多多又擠逼的香港，要像他們擁有踩著滾軸溜冰鞋或其他運動器具探索城市的自由，似乎不太容易。